США прискорюють постачання безпекової допомоги до України, яка змінить ситуацію на полі бою, - Остін

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що в Україну "з тижня на тиждень" йтиме постійний потік американської військової та безпекової допомоги.

Про це він заявив під час відкриття засідання у форматі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив міністр оборони США, Сполучені Штати залишаються налаштованими зробити свій внесок у підтримку України.

"Ми знову доставляємо терміново необхідну допомогу до України. Безпекова допомога, яку ми прискорюємо до України, змінить ситуацію у цій битві", - наголосив Остін.

За його словами, йдеться про снаряди калібром 155-мм і боєприпаси для HIMARS, засоби ППО і протитанкові системи. Ця допомога є складовою пакету підтримки обсягом 1 млрд доларів, про який раніше було оголошено президентом США Джо Байденом.

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Остін зауважив, що завдяки затвердженню Конгресом США додаткової допомоги на загальну суму у близько 61 млрд, Сполучені Штати продовжать схвалювати значні безпекові пакети допомоги для України.

"Ви бачитимете постійний потік американської допомоги в Україну з тижня на тиждень", - наголосив глава Пентагону.

Також міністр оборони США зазначив, що оголошений Байденом ще один пакет допомоги на 400 млн доларів допоможе Україні захищати Харків та інші районі на лінії фронту.

Водночас Остін сказав, що Кремль продовжує посилювати бомбардування України ракетами та іранськими дронами.

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"Тож, система ППО буде на першому місці нашого порядку денного сьогодні. І я буду наполегливо закликати усіх наших поважних союзників і партнерів переглянути їхні спроможності, аби доставити в Україну настільки терміново необхідні засоби ППО", - наголосив Остін.

Також він запевнив, що формат "Рамштайн" продовжить працювати над розбудовою безпеки України на довгострокову перспективу.

Допомога Україні від США

Наприкінці квітня міністр оборони США Ллойд Дж. Остін оголосив про виділення додаткових 6 млрд доларів на пакет військової допомоги для України, який став другим пакетом допомоги від США за кілька днів. 24 квітня Міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони на 1 млрд доларів.

15 травня державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що США нададуть Україні додаткові $2 млрд у вигляді внеску до новоствореного фонду, метою якого буде розвиток українського оборонно-промислового комплексу та фінансування закупівлі зброї.