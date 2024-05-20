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Партнери виділили понад $95 млрд на безпекову допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ, - Остін

Остін розповів, скільки допомоги виділили Україні

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що пріоритетом сьогоднішнього засідання Контактної групи з питань оборони України буде протиповітряна оборона.

Про це він заявив під час відкриття засідання у форматі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вже задовольнили багато першочергових потреб України, і ще багато допомоги попереду. Це включає додаткові боєприпаси для систем ППО NASAMS і Patriot, систем HIMARS, зенітних ракет Stinger і протитанкових систем Javelin і AT-4", - йдеться в повідомленні.

"Разом ми вже виділили понад 95 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення Путіна в лютому 2022 року", - додав Остін.

Глава Пентагону наголосив, що пріоритетом засідання "Рамштайну" буде ППО, а також обговорення робити восьми коаліцій сил і засобів.

"З нетерпінням чекаю сьогодні на новини від морської коаліції і об'єднаної коаліції з протиповітряної і протиракетної оборони", - сказав Остін.

Читайте: Найближчі місяці в Україні будуть вирішальними, - Остін

Автор: 

Остін Ллойд (521) Рамштайн (153)


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Топ коментарі
+2
Аха, а некоторые "партнеры" полностью перевооружились за счет помощи Украине.
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20.05.2024 16:30
+2
Охрініть! Аж 95 млрд за 2.5 роки. У свій час штати вклали ОДИН ТРИЛЛІОН долярів у Афганстан. Повністью його просрали. Зараз, все рахують разом з європою 10% від просраного. Афганстан був дале і нихто не розумів, що там робить штати та європа? А тут Україна захищає ціною житей своіх захистників кордони "західу". І вже рахують!

Бухгалтери хрінови!
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20.05.2024 16:43
+1
Це надто мало для перемоги над імперією зла. Немає на вас Рейгана.
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20.05.2024 16:33
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Аха, а некоторые "партнеры" полностью перевооружились за счет помощи Украине.
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20.05.2024 16:30 Відповісти
Це надто мало для перемоги над імперією зла. Немає на вас Рейгана.
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20.05.2024 16:33 Відповісти
росія тільки в цьому році виділила 120 млрд на війну
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20.05.2024 16:36 Відповісти
ну, все: цифра озвучена - розходьтеся
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20.05.2024 16:42 Відповісти
Охрініть! Аж 95 млрд за 2.5 роки. У свій час штати вклали ОДИН ТРИЛЛІОН долярів у Афганстан. Повністью його просрали. Зараз, все рахують разом з європою 10% від просраного. Афганстан був дале і нихто не розумів, що там робить штати та європа? А тут Україна захищає ціною житей своіх захистників кордони "західу". І вже рахують!

Бухгалтери хрінови!
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20.05.2024 16:43 Відповісти
Тільки переважна частина цих немалих грошей залишилась у країнах, які ту допомогу виділяли.
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20.05.2024 16:54 Відповісти
Видим, видим! Ларьки, магазины, торговые центры, клубы строятся со страшной скоростью! Элитные авто просто так еще и не купишь - очередь! Земля, квартиры, дома скупаются на корню. Давай еще!!!!
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20.05.2024 17:30 Відповісти
а ***** тратит 120 млрд в год на войну. так что европа с америкой просто жадные засранцы
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20.05.2024 20:37 Відповісти
 
 