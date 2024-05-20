Партнери виділили понад $95 млрд на безпекову допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ, - Остін
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що пріоритетом сьогоднішнього засідання Контактної групи з питань оборони України буде протиповітряна оборона.
Про це він заявив під час відкриття засідання у форматі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вже задовольнили багато першочергових потреб України, і ще багато допомоги попереду. Це включає додаткові боєприпаси для систем ППО NASAMS і Patriot, систем HIMARS, зенітних ракет Stinger і протитанкових систем Javelin і AT-4", - йдеться в повідомленні.
"Разом ми вже виділили понад 95 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення Путіна в лютому 2022 року", - додав Остін.
Глава Пентагону наголосив, що пріоритетом засідання "Рамштайну" буде ППО, а також обговорення робити восьми коаліцій сил і засобів.
"З нетерпінням чекаю сьогодні на новини від морської коаліції і об'єднаної коаліції з протиповітряної і протиракетної оборони", - сказав Остін.
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