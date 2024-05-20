Партнеры выделили более $95 млрд на помощь для безопасности Украины с начала полномасштабного вторжения РФ, - Остин

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что приоритетом сегодняшнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины будет противовоздушная оборона.

Об этом он заявил во время открытия заседания в формате "Рамштайн", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы уже удовлетворили много первоочередных потребностей Украины, и еще много помощи впереди. Это включает дополнительные боеприпасы для систем ПВО NASAMS и Patriot, систем HIMARS, зенитных ракет Stinger и противотанковых систем Javelin и AT-4", - говорится в сообщении.

"Всего мы уже выделили более 95 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности Украине с начала полномасштабного вторжения Путина в феврале 2022 года", - добавил Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что приоритетом заседания "Рамштайн" будет ПВО, а также обсуждение действий восьми коалиций сил и средств.

"С нетерпением жду сегодня новостей от морской коалиции и объединенной коалиции по противовоздушной и противоракетной обороне", - сказал Остин.

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