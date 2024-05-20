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Новости Помощь Украине Война
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Партнеры выделили более $95 млрд на помощь для безопасности Украины с начала полномасштабного вторжения РФ, - Остин

Остін розповів, скільки допомоги виділили Україні

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что приоритетом сегодняшнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины будет противовоздушная оборона.

Об этом он заявил во время открытия заседания в формате "Рамштайн", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы уже удовлетворили много первоочередных потребностей Украины, и еще много помощи впереди. Это включает дополнительные боеприпасы для систем ПВО NASAMS и Patriot, систем HIMARS, зенитных ракет Stinger и противотанковых систем Javelin и AT-4", - говорится в сообщении.

"Всего мы уже выделили более 95 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности Украине с начала полномасштабного вторжения Путина в феврале 2022 года", - добавил Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что приоритетом заседания "Рамштайн" будет ПВО, а также обсуждение действий восьми коалиций сил и средств.

"С нетерпением жду сегодня новостей от морской коалиции и объединенной коалиции по противовоздушной и противоракетной обороне", - сказал Остин.

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Автор: 

Остин Ллойд (420) Рамштайн (146)


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Топ комментарии
+2
Аха, а некоторые "партнеры" полностью перевооружились за счет помощи Украине.
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20.05.2024 16:30
+2
Охрініть! Аж 95 млрд за 2.5 роки. У свій час штати вклали ОДИН ТРИЛЛІОН долярів у Афганстан. Повністью його просрали. Зараз, все рахують разом з європою 10% від просраного. Афганстан був дале і нихто не розумів, що там робить штати та європа? А тут Україна захищає ціною житей своіх захистників кордони "західу". І вже рахують!

Бухгалтери хрінови!
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20.05.2024 16:43
+1
Це надто мало для перемоги над імперією зла. Немає на вас Рейгана.
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20.05.2024 16:33
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Аха, а некоторые "партнеры" полностью перевооружились за счет помощи Украине.
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20.05.2024 16:30 Ответить
Це надто мало для перемоги над імперією зла. Немає на вас Рейгана.
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20.05.2024 16:33 Ответить
росія тільки в цьому році виділила 120 млрд на війну
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20.05.2024 16:36 Ответить
ну, все: цифра озвучена - розходьтеся
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20.05.2024 16:42 Ответить
Охрініть! Аж 95 млрд за 2.5 роки. У свій час штати вклали ОДИН ТРИЛЛІОН долярів у Афганстан. Повністью його просрали. Зараз, все рахують разом з європою 10% від просраного. Афганстан був дале і нихто не розумів, що там робить штати та європа? А тут Україна захищає ціною житей своіх захистників кордони "західу". І вже рахують!

Бухгалтери хрінови!
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20.05.2024 16:43 Ответить
Тільки переважна частина цих немалих грошей залишилась у країнах, які ту допомогу виділяли.
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20.05.2024 16:54 Ответить
Видим, видим! Ларьки, магазины, торговые центры, клубы строятся со страшной скоростью! Элитные авто просто так еще и не купишь - очередь! Земля, квартиры, дома скупаются на корню. Давай еще!!!!
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20.05.2024 17:30 Ответить
а ***** тратит 120 млрд в год на войну. так что европа с америкой просто жадные засранцы
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20.05.2024 20:37 Ответить
 
 