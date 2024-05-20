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Новости Война
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Ближайшие месяцы в Украине будут решающими, - Остин

Остін на Рамштайні

Ближайшие месяцы будут решающими для Украины, но страны Запада продолжат действовать решительно, помогая нашей стране бороться за свою свободу.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

"Выживание и успех Украины имеют решающее значение для украинской безопасности, европейской безопасности, глобальной безопасности и американской безопасности", - сказал он.

Глава Пентагона уточнил, что если российский диктатор Владимир Путин победит, то тираны придут к выводу, что они также могут попытаться вторгнуться и завоевать своих суверенных соседей.

Остин добавил, что это оставит Европу под "тенью Путина" и сделает мир более жестоким и хаотичным. Поэтому борьба Украины за свободу и безопасность важна для всех стран Запада.

Глава Пентагона добавил, что он полон решимости обеспечить Украине все необходимое для успеха.

Читайте также: Говорить об эффекте на поле боя от оказанной Украине помощи слишком рано, - глава Пентагона Остин

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 20 мая 2024 года министр обороны США Ллойд Остин начал заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Какие решения приняты на 21-м заседании "Рамштайн"?

Напомним, на прошлом заседании "Рамштейна" Зеленский озвучил жизненно важные приоритеты для успеха Украины.

В конце апреля министр обороны США Ллойд Дж. Остин объявил о выделении дополнительных 6 млрд долларов на пакет военной помощи для Украины, который стал вторым пакетом помощи от США за несколько дней. 24 апреля Министерство обороны США после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине объявило о пакете помощи Украине в области безопасности и обороны на 1 млрд долларов.

15 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят Украине дополнительные $2 млрд в виде взноса в новосозданный фонд, целью которого будет развитие украинского оборонно-промышленного комплекса и финансирование закупки оружия.

Автор: 

помощь (7784) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+10
Та харе вже постійно звинувачувати США і НАТО, що мало дають зброї. Беріть свою. Думаю, що за 5 років можна було зробити і снаряди і міни і ракети, але ж тоді не вистчило на дороги, з яких добре красти. Нагадаю, що при Порошенко не давали ні зброї, ні грошей, армія було озброєна і нагудована. А тут і зброя і гроші, а все як в прірву.
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20.05.2024 16:25
+7
США і НАТО разом узяті не можуть тягатись з росією по зброї.

А маленька Україна, найкорумпованіша в ЄС, під управлінням 5-6 менеджерів, і просиранням всього що можна за 5 років, візьме і зробить свою зброю.
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20.05.2024 16:34
+6
https://espreso.tv/nastayut-virishalni-misyatsi-ekspert-proanalizuvav-chomu-ostin-osobisto-priikhav-do-kieva Настають вирішальні місяці: експерт проаналізував, чому Остін особисто приїхав до Києва 20 листопада, 2023 понедiлок 16:21
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20.05.2024 16:13
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Правила форума Совет форумчан
Раиси убрали что бы что? Давайте там руснявым чечню 3,0 поскорее, тем более талибан руки имеет розвязаными.
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20.05.2024 16:13 Ответить
кому этот раиси нужен? он ничего не решает-в иране главный хоменеи
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20.05.2024 19:04 Ответить
https://espreso.tv/nastayut-virishalni-misyatsi-ekspert-proanalizuvav-chomu-ostin-osobisto-priikhav-do-kieva Настають вирішальні місяці: експерт проаналізував, чому Остін особисто приїхав до Києва 20 листопада, 2023 понедiлок 16:21
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20.05.2024 16:13 Ответить
2-3 тижня?
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20.05.2024 16:17 Ответить
Та харе вже лякати - поставте більше зброі
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20.05.2024 16:19 Ответить
Та харе вже постійно звинувачувати США і НАТО, що мало дають зброї. Беріть свою. Думаю, що за 5 років можна було зробити і снаряди і міни і ракети, але ж тоді не вистчило на дороги, з яких добре красти. Нагадаю, що при Порошенко не давали ні зброї, ні грошей, армія було озброєна і нагудована. А тут і зброя і гроші, а все як в прірву.
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20.05.2024 16:25 Ответить
Так зброя ж хлопцям на передок
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20.05.2024 16:27 Ответить
США і НАТО разом узяті не можуть тягатись з росією по зброї.

А маленька Україна, найкорумпованіша в ЄС, під управлінням 5-6 менеджерів, і просиранням всього що можна за 5 років, візьме і зробить свою зброю.
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20.05.2024 16:34 Ответить
Поставила на прикол десятки российских танкеров?
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20.05.2024 18:10 Ответить
Нормально так надавали інструкцій і вказівок нашим Узурпаторам на Банковій... Скоро чоловіки навіть у своїх домівках не заховаються від "ухилянтоловів"
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20.05.2024 16:19 Ответить
У нас кожен день верішальний
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20.05.2024 16:20 Ответить
бла бла и бла , потягніть ще трошки і си ху ан нападе на тайвань а іран на ізраєль - поки ви тас соплі жуєте своїми рамштайнами.
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20.05.2024 16:20 Ответить
bla-bla-bla
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20.05.2024 16:21 Ответить
Синдром Арестовича?..
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20.05.2024 16:27 Ответить
Прозрачный намёк на горячее лето и осенний переговорный процесс прямо под выборы? Демократам нужна хоть какая-то победа...
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20.05.2024 16:29 Ответить
В котрий уже раз "вирішальні місяці"?! Вони пам'ятають, що мололи рік тому?!
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20.05.2024 16:56 Ответить
Наступні 29 років будуть вирішальними
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20.05.2024 17:06 Ответить
Пане Остін, зміни платівку; ти повторюєшся вже роки півтора.
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20.05.2024 17:25 Ответить
Якщо людина говорить що наступні місяці будуть вирішальними то їй потрібно сказати чому і хто власне вирішує...
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20.05.2024 18:16 Ответить
А попередні півроку якими були, пане Остін?
Як би ви їх охарактеризували, враховуючи заморозку допомоги?
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20.05.2024 18:21 Ответить
бубочку всадять за стіл переговорів і він традиційно звинуватить весь світ в зраді.
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20.05.2024 19:07 Ответить
Такий великий, вумний, гарно засмуглий, гарно говорить вже кільк років одне й теж саме, але крім балачок нічого суттєвого не відбувається..... Нерішучий бла-бла-блабол....
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20.05.2024 19:13 Ответить
 
 