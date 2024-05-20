Ближайшие месяцы в Украине будут решающими, - Остин

Ближайшие месяцы будут решающими для Украины, но страны Запада продолжат действовать решительно, помогая нашей стране бороться за свою свободу.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

"Выживание и успех Украины имеют решающее значение для украинской безопасности, европейской безопасности, глобальной безопасности и американской безопасности", - сказал он.

Глава Пентагона уточнил, что если российский диктатор Владимир Путин победит, то тираны придут к выводу, что они также могут попытаться вторгнуться и завоевать своих суверенных соседей.

Остин добавил, что это оставит Европу под "тенью Путина" и сделает мир более жестоким и хаотичным. Поэтому борьба Украины за свободу и безопасность важна для всех стран Запада.

Глава Пентагона добавил, что он полон решимости обеспечить Украине все необходимое для успеха.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 20 мая 2024 года министр обороны США Ллойд Остин начал заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

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Напомним, на прошлом заседании "Рамштейна" Зеленский озвучил жизненно важные приоритеты для успеха Украины.

В конце апреля министр обороны США Ллойд Дж. Остин объявил о выделении дополнительных 6 млрд долларов на пакет военной помощи для Украины, который стал вторым пакетом помощи от США за несколько дней. 24 апреля Министерство обороны США после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине объявило о пакете помощи Украине в области безопасности и обороны на 1 млрд долларов.

15 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят Украине дополнительные $2 млрд в виде взноса в новосозданный фонд, целью которого будет развитие украинского оборонно-промышленного комплекса и финансирование закупки оружия.