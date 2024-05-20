Остин открыл заседание "Рамштайна"

Сегодня, 20 мая 2024 года, министр обороны США Ллойд Остин начал заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, Остин открыл заседание, выступив традиционно со вступительным словом в начале встречи.

Отметим, что это уже 22-е заседание участников формата "Рамштайн", которое на этот раз проходит в режиме виртуальной связи.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 20 мая Контактная группа по оборонной помощи Украине проведет 22-е заседание, которое состоится в виртуальном режиме.

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Какие решения приняты на 21 заседании "Рамштайн"?

Напомним, на прошлом заседании "Рамштейна" Зеленский озвучил жизненно важные приоритеты для успеха Украины.

В конце апреля министр обороны США Ллойд Дж. Остин объявил о выделении дополнительных 6 млрд долларов на пакет военной помощи для Украины, который стал вторым пакетом помощи от США за несколько дней. 24 апреля Министерство обороны США после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине объявило о пакете помощи Украине в области безопасности и обороны на 1 млрд долларов.

15 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят Украине дополнительные $2 млрд в виде взноса в новосозданный фонд, целью которого будет развитие украинского оборонно-промышленного комплекса и финансирование закупки оружия.