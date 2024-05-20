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Новости
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Остин открыл заседание "Рамштайна"

Остін відкрив засідання Рамштайну

Сегодня, 20 мая 2024 года, министр обороны США Ллойд Остин начал заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, Остин открыл заседание, выступив традиционно со вступительным словом в начале встречи.

Отметим, что это уже 22-е заседание участников формата "Рамштайн", которое на этот раз проходит в режиме виртуальной связи.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 20 мая Контактная группа по оборонной помощи Украине проведет 22-е заседание, которое состоится в виртуальном режиме.

Также читайте: Дальнобойное оружие, ПВО и артиллерия: Зеленский озвучил "Рамштайну" жизненно важные приоритеты для успеха Украины

Какие решения приняты на 21 заседании "Рамштайн"?

Напомним, на прошлом заседании "Рамштейна" Зеленский озвучил жизненно важные приоритеты для успеха Украины.

В конце апреля министр обороны США Ллойд Дж. Остин объявил о выделении дополнительных 6 млрд долларов на пакет военной помощи для Украины, который стал вторым пакетом помощи от США за несколько дней. 24 апреля Министерство обороны США после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине объявило о пакете помощи Украине в области безопасности и обороны на 1 млрд долларов.

15 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят Украине дополнительные $2 млрд в виде взноса в новосозданный фонд, целью которого будет развитие украинского оборонно-промышленного комплекса и финансирование закупки оружия.

Автор: 

Остин Ллойд (420) Рамштайн (146)


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Топ комментарии
+3
Ми повинні зрозуміти шо корупційна влада зеленського зганьбилась на весь світ і мало хто хоче з цими мародерами мати справу.а народ України є заручниками цих паразитів
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20.05.2024 15:56
+2
Коли Остін це засідання закриє нічого не зміниться. Чергова піздоболія. Заїбали,козли.
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20.05.2024 15:27
+1
Може дадуть щось "Оленью" полоскотати?
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20.05.2024 15:34
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Коли Остін це засідання закриє нічого не зміниться. Чергова піздоболія. Заїбали,козли.
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20.05.2024 15:27 Ответить
Може дадуть щось "Оленью" полоскотати?
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20.05.2024 15:34 Ответить
"Лоскотати" є чим. Дозволу немає
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20.05.2024 15:37 Ответить
До мурманска не дотянуть тем, шо они дают.
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20.05.2024 16:06 Ответить
Там, якщо наші і дістануть, то орки будуть волати, що то шведи чи фіни. Бо будуть впевнені, що з України таке не можливо просто. Бо ідіоти просто.
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20.05.2024 16:28 Ответить
...тем, шо они дают.
Разговор про оружие, которое дают (макс 300 км)
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20.05.2024 16:34 Ответить
Ну, в татарию прилетели наши дроны и кацапня с этим не спорит, только подозревают казахов в содействии.
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20.05.2024 16:37 Ответить
Так і я про що
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20.05.2024 19:36 Ответить
Говорильня : бойові літаки - 0 , бойові гвинтокрили - 0
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20.05.2024 15:50 Ответить
Ми повинні зрозуміти шо корупційна влада зеленського зганьбилась на весь світ і мало хто хоче з цими мародерами мати справу.а народ України є заручниками цих паразитів
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20.05.2024 15:56 Ответить
Оце саме головне на часі!!!
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20.05.2024 16:30 Ответить
 
 