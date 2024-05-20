Остін відкрив засідання "Рамштайну"

Сьогодні, 20 травня 2024 року, міністр оборони США Ллойд Остін розпочав засідання Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, Остін відкрив засідання, виступивши традиційно зі вступним словом на початку зустрічі.

Зазначимо, що це вже 22-е засідання учасників формату "Рамштайн", яке цього разу проходить у режимі віртуального зв’язку.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 20 травня Контактна група з оборонної допомоги Україні проведе 22-ге засідання, яке відбудеться у віртуальному режимі.

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Які рішення ухвалено на 21 засіданні "Рамштайну"?

Нагадаємо, на минулому засіданні "Рамштайну" Зеленський озвучив життєво важливі пріоритети для успіху України.

Наприкінці квітня міністр оборони США Ллойд Дж. Остін оголосив про виділення додаткових 6 млрд доларів на пакет військової допомоги для України, який став другим пакетом допомоги від США за кілька днів. 24 квітня Міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони на 1 млрд доларів.

15 травня державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що США нададуть Україні додаткові $2 млрд у вигляді внеску до новоствореного фонду, метою якого буде розвиток українського оборонно-промислового комплексу та фінансування закупівлі зброї.