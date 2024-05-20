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Новини
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Остін відкрив засідання "Рамштайну"

Остін відкрив засідання Рамштайну

Сьогодні, 20 травня 2024 року, міністр оборони США Ллойд Остін розпочав засідання Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, Остін відкрив засідання, виступивши традиційно зі вступним словом на початку зустрічі.

Зазначимо, що це вже 22-е засідання учасників формату "Рамштайн", яке цього разу проходить у режимі віртуального зв’язку.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 20 травня Контактна група з оборонної допомоги Україні проведе 22-ге засідання, яке відбудеться у віртуальному режимі.

Також читайте: Далекобійна зброя, ППО та артилерія: Зеленський озвучив "Рамштайну" життєво важливі пріоритети для успіху України

Які рішення ухвалено на 21 засіданні "Рамштайну"?

Нагадаємо, на минулому засіданні "Рамштайну" Зеленський озвучив життєво важливі пріоритети для успіху України.

Наприкінці квітня міністр оборони США Ллойд Дж. Остін оголосив про виділення додаткових 6 млрд доларів на пакет військової допомоги для України, який став другим пакетом допомоги від США за кілька днів. 24 квітня Міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони на 1 млрд доларів.

15 травня державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що США нададуть Україні додаткові $2 млрд у вигляді внеску до новоствореного фонду, метою якого буде розвиток українського оборонно-промислового комплексу та фінансування закупівлі зброї.

Автор: 

Остін Ллойд (521) Рамштайн (153)


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Топ коментарі
+3
Ми повинні зрозуміти шо корупційна влада зеленського зганьбилась на весь світ і мало хто хоче з цими мародерами мати справу.а народ України є заручниками цих паразитів
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20.05.2024 15:56
+2
Коли Остін це засідання закриє нічого не зміниться. Чергова піздоболія. Заїбали,козли.
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20.05.2024 15:27
+1
Може дадуть щось "Оленью" полоскотати?
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20.05.2024 15:34
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Коли Остін це засідання закриє нічого не зміниться. Чергова піздоболія. Заїбали,козли.
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20.05.2024 15:27 Відповісти
Може дадуть щось "Оленью" полоскотати?
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20.05.2024 15:34 Відповісти
"Лоскотати" є чим. Дозволу немає
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20.05.2024 15:37 Відповісти
До мурманска не дотянуть тем, шо они дают.
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20.05.2024 16:06 Відповісти
Там, якщо наші і дістануть, то орки будуть волати, що то шведи чи фіни. Бо будуть впевнені, що з України таке не можливо просто. Бо ідіоти просто.
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20.05.2024 16:28 Відповісти
...тем, шо они дают.
Разговор про оружие, которое дают (макс 300 км)
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20.05.2024 16:34 Відповісти
Ну, в татарию прилетели наши дроны и кацапня с этим не спорит, только подозревают казахов в содействии.
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20.05.2024 16:37 Відповісти
Так і я про що
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20.05.2024 19:36 Відповісти
Говорильня : бойові літаки - 0 , бойові гвинтокрили - 0
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20.05.2024 15:50 Відповісти
Ми повинні зрозуміти шо корупційна влада зеленського зганьбилась на весь світ і мало хто хоче з цими мародерами мати справу.а народ України є заручниками цих паразитів
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20.05.2024 15:56 Відповісти
Оце саме головне на часі!!!
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20.05.2024 16:30 Відповісти
 
 