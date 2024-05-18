20 травня США проведуть чергове засідання "Рамштайну"

У понеділок, 20 травня, Контактна група з оборонної допомоги Україні проведе 22-ге засідання, яке відбудеться у віртуальному режимі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

Як зазначається, контактна група з оборони України під керівництвом очільника Пентагону США Ллойда Остіна та голови Об'єднаних штабів США генерала Чарльза Брауна зустрінеться у віртуальному режимі.



У повідомленні Пентагону йдеться, що в засіданні групи, яку союзники України заснували в квітні, візьмуть участь представники майже 50 країн.

Так, країни "обговорять війну Росії в Україні, яка триває, та продовжать тісну співпрацю міжнародної спільноти, щоб надати народу України необхідні засоби для захисту своєї суверенної території", повідомили в оборонному відомстві США.

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Нагадаємо, на минулому засіданні "Рамштайну" Зеленський озвучив життєво важливі пріоритети для успіху України.

Наприкінці квітня міністр оборони США Ллойд Дж. Остін оголосив про виділення додаткових 6 млрд доларів на пакет військової допомоги для України, який став другим пакетом допомоги від США за кілька днів. 24 квітня Міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони на 1 млрд доларів.

15 травня державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що США нададуть Україні додаткові $2 млрд у вигляді внеску до новоствореного фонду, метою якого буде розвиток українського оборонно-промислового комплексу та фінансування закупівлі зброї.