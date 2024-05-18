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Новини Допомога Україні
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20 травня США проведуть чергове засідання "Рамштайну"

рамштайн

У понеділок, 20 травня, Контактна група з оборонної допомоги Україні проведе 22-ге засідання, яке відбудеться у віртуальному режимі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

Як зазначається, контактна група з оборони України під керівництвом очільника Пентагону США Ллойда Остіна та голови Об'єднаних штабів США генерала Чарльза Брауна зустрінеться у віртуальному режимі.

У повідомленні Пентагону йдеться, що в засіданні групи, яку союзники України заснували в квітні, візьмуть участь представники майже 50 країн.

Так, країни "обговорять війну Росії в Україні, яка триває, та продовжать тісну співпрацю міжнародної спільноти, щоб надати народу України необхідні засоби для захисту своєї суверенної території", повідомили в оборонному відомстві США.

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Нагадаємо, на минулому засіданні "Рамштайну" Зеленський озвучив життєво важливі пріоритети для успіху України.

Наприкінці квітня міністр оборони США Ллойд Дж. Остін оголосив про виділення додаткових 6 млрд доларів на пакет військової допомоги для України, який став другим пакетом допомоги від США за кілька днів. 24 квітня Міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони на 1 млрд доларів.

15 травня державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що США нададуть Україні додаткові $2 млрд у вигляді внеску до новоствореного фонду, метою якого буде розвиток українського оборонно-промислового комплексу та фінансування закупівлі зброї.

Автор: 

допомога (8300) США (22568) Рамштайн (141)


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Топ коментарі
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Сапронов вважає, що українці "нікому не потрібні", окрім себе самих. "Ми слабка зараз країна. Ми маємо ставати сильними. Ми зараз повністю залежимо і в озброєнні, і в бюджетних питаннях від Заходу. Якби я був [президентом України Володимиром] Зеленським, я б сказав: "Та йдіть ви в дупу! Я починаю виробляти… У мене є фахівці. Уран я знайду. Ядерну зброю ми зробимо. Санкції до нас? До побачення. Ви ж підписалися під Будапештським меморандумом? Та пішли ви нафіг усі, хлопці", - заявив бізнесмен. І я з ним згоден!
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18.05.2024 18:15
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Аха, и стукачок чОрбан?
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18.05.2024 18:05 Відповісти
Говорили долбодятлам - "Выходите с кацапии". Получи и не скули.

Российский суд наложил арест на 463 млн евро активов UniCredit.
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18.05.2024 18:10 Відповісти
Я використаю Тебе...

Так! путін -

Мяко кажучи, лох...

А росія - відгребе....

Основна маса скаржиться-

Москва - їбе..

Глоряча сковорода...

На сраці Улан-Уде....
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18.05.2024 19:37 Відповісти
Сапронов вважає, що українці "нікому не потрібні", окрім себе самих. "Ми слабка зараз країна. Ми маємо ставати сильними. Ми зараз повністю залежимо і в озброєнні, і в бюджетних питаннях від Заходу. Якби я був [президентом України Володимиром] Зеленським, я б сказав: "Та йдіть ви в дупу! Я починаю виробляти… У мене є фахівці. Уран я знайду. Ядерну зброю ми зробимо. Санкції до нас? До побачення. Ви ж підписалися під Будапештським меморандумом? Та пішли ви нафіг усі, хлопці", - заявив бізнесмен. І я з ним згоден!
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18.05.2024 18:15 Відповісти
Аха - аха, а если шо, мене вовка х-ло помогнет в обогащении урана (я ему - он мне).
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18.05.2024 18:22 Відповісти
В виртуальном режиме проведут Рамштайн. Может стоит прекратить Рамштайн? 21 раз уже было. Очко. Дальше перебор. Я б киздела бы е-щё, но болит влагали-щё!
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18.05.2024 18:46 Відповісти
Фотографії Вовчанська їм покажіть...
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18.05.2024 18:48 Відповісти
В вируальном режиме, виртульным членом по губам преЗе......
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18.05.2024 18:52 Відповісти
 
 