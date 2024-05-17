США уважно стежать за наступом Росії і цілодобово працюють, щоб доставити озброєння в Україну, - Кірбі

США уважно стежать за наступом військ РФ на північному сході України, а також безперервно працюють над тим, щоб військова допомога надійшла українським захисникам безпосередньо на бойові позиції.

Про це під час брифінгу 17 травня заявив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

"Ми уважно стежимо за наступом Росії на північному сході України та цілодобово працюємо над тим, щоб озброєння й техніка потрапили в руки українських військових, щоб допомогти їм відбити ці атаки", - сказав представник Білого дому.

Кірбі також нагадав про пакети з допомогою, які США нещодавно виділили Україні. Зокрема, посадовець згадав про два пакети за президентськими повноваженнями та ще $6 млрд через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), які будуть використані для закупівлі нових озброєнь у виробників для України.

Крім цього, він нагадав, що під час відвідин Києва, глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати виділять ще 2 млрд доларів допомоги Україні. Ці кошти виділені у межах Програми зовнішнього військового фінансування (FMF). Їх буде спрямовано на інвестування у промислову базу України.

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Допомога США для України

Як відомо, президент США Джо Байден підписав 24 квітня ухвалений Конгресом законопроєкт про виділення допомоги Україні в розмірі майже 61-го мільярда доларів. Цей закон вже вступив у силу.

За інформацією Міноборони США, загальна допомога Україні у військовій сфері від початку повномасштабного вторгнення РФ становить понад $50 мільярдів. США оприлюднили розгорнутий перелік озброєнь, які надали Україні.

Раніше заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател заявив, що нещодавно анонсована військова допомога від США призведе до реальних змін на фронті в Україні.

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