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Новини Війна
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США уважно стежать за наступом Росії і цілодобово працюють, щоб доставити озброєння в Україну, - Кірбі

США безперервно працюють над тим, щоб доставити озброєння в Україну

США уважно стежать за наступом військ РФ на північному сході України, а також безперервно працюють над тим, щоб військова допомога надійшла українським захисникам безпосередньо на бойові позиції.

Про це під час брифінгу 17 травня заявив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

"Ми уважно стежимо за наступом Росії на північному сході України та цілодобово працюємо над тим, щоб озброєння й техніка потрапили в руки українських військових, щоб допомогти їм відбити ці атаки", - сказав представник Білого дому.

Кірбі також нагадав про пакети з допомогою, які США нещодавно виділили Україні. Зокрема, посадовець згадав про два пакети за президентськими повноваженнями та ще $6 млрд через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), які будуть використані для закупівлі нових озброєнь у виробників для України.

Крім цього, він нагадав, що під час відвідин Києва, глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати виділять ще 2 млрд доларів допомоги Україні. Ці кошти виділені у межах Програми зовнішнього військового фінансування (FMF). Їх буде спрямовано на інвестування у промислову базу України.

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Допомога США для України

Як відомо, президент США Джо Байден підписав 24 квітня ухвалений Конгресом законопроєкт про виділення допомоги Україні в розмірі майже 61-го мільярда доларів. Цей закон вже вступив у силу.

За інформацією Міноборони США, загальна допомога Україні у військовій сфері від початку повномасштабного вторгнення РФ становить понад $50 мільярдів. США оприлюднили розгорнутий перелік озброєнь, які надали Україні.

Раніше заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател заявив, що нещодавно анонсована військова допомога від США призведе до реальних змін на фронті в Україні.

Читайте також: США готують новий оборонний пакет допомоги для України

Автор: 

допомога (8297) США (22545) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+13
третій рік рашист впивається кровю українського народу ,руйнуючи Україну на очах уважних американських спостерігачів...
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18.05.2024 00:08
+6
Типа, вот вам ящики с патронами, против КАБов.
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18.05.2024 00:36
+4
Мали ЯО віддали все… тепер будучи тягарем…. маємо стати смарагдом…. який вартуватиме втречених наших життів…
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18.05.2024 00:13
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США уважно стежать за наступом Росії і цілодобово працюють

Позмінно?
Мівіну кушаєте?
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18.05.2024 00:01 Відповісти
третій рік рашист впивається кровю українського народу ,руйнуючи Україну на очах уважних американських спостерігачів...
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18.05.2024 00:08 Відповісти
Скiльки у свiтi краiн? На всiх здоров'я не вистачить.
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18.05.2024 00:11 Відповісти
Мали ЯО віддали все… тепер будучи тягарем…. маємо стати смарагдом…. який вартуватиме втречених наших життів…
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18.05.2024 00:13 Відповісти
> Байден підписав 24 квітня ухвалений Конгресом законопроєкт про виділення в розмірі майже 61-го мільярда доларів.

Це неправильне формулювання -- допомога Україні буде на значно меншу суму.
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18.05.2024 00:13 Відповісти
Там лише половина на зброю, чі ще менше
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18.05.2024 06:58 Відповісти
А ОП работает, чтобы не доставлять оружие на фронт. И чтобы укрепления не строили.

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18.05.2024 00:15 Відповісти
Навіщо закопувати - тим більш в Києві? Достатньо всюди по Україні зелену гопоту на керівні посади призначити й саботувати роботи з оборони.
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18.05.2024 06:56 Відповісти
Типа, вот вам ящики с патронами, против КАБов.
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18.05.2024 00:36 Відповісти
дайте дозвіли бити по в/ч касапів на їх території!
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18.05.2024 00:55 Відповісти
Так вже дали, все чекали коли Одьха та Ольха М, з'явиться але мабуть ніколи
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18.05.2024 07:00 Відповісти
це злочинний куколдизм, "стежать" блд вони , задоволення отримуєте?
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18.05.2024 06:16 Відповісти
Хронічно перелякані відстежувачі.
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18.05.2024 07:03 Відповісти
і як, подобається фільмєц?
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18.05.2024 11:49 Відповісти
 
 