США внимательно следят за наступлением России и круглые сутки работают, чтобы доставить вооружение в Украину, - Кирби

США внимательно следят за наступлением войск РФ на северо-востоке Украины, а также непрерывно работают над тем, чтобы военная помощь поступила украинским защитникам непосредственно на боевые позиции.

Об этом во время брифинга 17 мая заявил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

"Мы внимательно следим за наступлением России на северо-востоке Украины и круглосуточно работаем над тем, чтобы вооружение и техника попали в руки украинских военных, чтобы помочь им отразить эти атаки", - сказал представитель Белого дома.

Кирби также напомнил о пакетах с помощью, которые США недавно выделили Украине. В частности, чиновник упомянул о двух пакетах по президентским полномочиям и еще $6 млрд через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), которые будут использованы для закупки новых вооружений у производителей для Украины.

Кроме этого, он напомнил, что во время посещения Киева, глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделят еще 2 млрд долларов помощи Украине. Эти средства выделены в рамках Программы внешнего военного финансирования (FMF). Они будут направлены на инвестирование в промышленную базу Украины.

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Помощь США для Украины

Как известно, президент США Джо Байден подписал 24 апреля принятый Конгрессом законопроект о выделении помощи Украине в размере почти 61-го миллиарда долларов. Этот закон уже вступил в силу.

По информации Минобороны США, общая помощь Украине в военной сфере с начала полномасштабного вторжения РФ составляет более $50 миллиардов. США обнародовали развернутый перечень вооружений, которые предоставили Украине.

Ранее заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что недавно анонсированная военная помощь от США приведет к реальным изменениям на фронте в Украине.

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