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Новости Война
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США внимательно следят за наступлением России и круглые сутки работают, чтобы доставить вооружение в Украину, - Кирби

США безперервно працюють над тим, щоб доставити озброєння в Україну

США внимательно следят за наступлением войск РФ на северо-востоке Украины, а также непрерывно работают над тем, чтобы военная помощь поступила украинским защитникам непосредственно на боевые позиции.

Об этом во время брифинга 17 мая заявил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

"Мы внимательно следим за наступлением России на северо-востоке Украины и круглосуточно работаем над тем, чтобы вооружение и техника попали в руки украинских военных, чтобы помочь им отразить эти атаки", - сказал представитель Белого дома.

Кирби также напомнил о пакетах с помощью, которые США недавно выделили Украине. В частности, чиновник упомянул о двух пакетах по президентским полномочиям и еще $6 млрд через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), которые будут использованы для закупки новых вооружений у производителей для Украины.

Кроме этого, он напомнил, что во время посещения Киева, глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделят еще 2 млрд долларов помощи Украине. Эти средства выделены в рамках Программы внешнего военного финансирования (FMF). Они будут направлены на инвестирование в промышленную базу Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенаторы США разошлись во мнениях по применению ВСУ американского оружия для ударов по территории РФ

Помощь США для Украины

Как известно, президент США Джо Байден подписал 24 апреля принятый Конгрессом законопроект о выделении помощи Украине в размере почти 61-го миллиарда долларов. Этот закон уже вступил в силу.

По информации Минобороны США, общая помощь Украине в военной сфере с начала полномасштабного вторжения РФ составляет более $50 миллиардов. США обнародовали развернутый перечень вооружений, которые предоставили Украине.

Ранее заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что недавно анонсированная военная помощь от США приведет к реальным изменениям на фронте в Украине.

Читайте также: США готовят новый оборонный пакет помощи для Украины

Автор: 

помощь (7765) США (26439) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+13
третій рік рашист впивається кровю українського народу ,руйнуючи Україну на очах уважних американських спостерігачів...
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18.05.2024 00:08
+6
Типа, вот вам ящики с патронами, против КАБов.
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18.05.2024 00:36
+4
Мали ЯО віддали все… тепер будучи тягарем…. маємо стати смарагдом…. який вартуватиме втречених наших життів…
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18.05.2024 00:13
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Правила форума Совет форумчан
США уважно стежать за наступом Росії і цілодобово працюють

Позмінно?
Мівіну кушаєте?
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18.05.2024 00:01 Ответить
третій рік рашист впивається кровю українського народу ,руйнуючи Україну на очах уважних американських спостерігачів...
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18.05.2024 00:08 Ответить
Скiльки у свiтi краiн? На всiх здоров'я не вистачить.
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18.05.2024 00:11 Ответить
Мали ЯО віддали все… тепер будучи тягарем…. маємо стати смарагдом…. який вартуватиме втречених наших життів…
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18.05.2024 00:13 Ответить
> Байден підписав 24 квітня ухвалений Конгресом законопроєкт про виділення в розмірі майже 61-го мільярда доларів.

Це неправильне формулювання -- допомога Україні буде на значно меншу суму.
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18.05.2024 00:13 Ответить
Там лише половина на зброю, чі ще менше
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18.05.2024 06:58 Ответить
А ОП работает, чтобы не доставлять оружие на фронт. И чтобы укрепления не строили.

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18.05.2024 00:15 Ответить
Навіщо закопувати - тим більш в Києві? Достатньо всюди по Україні зелену гопоту на керівні посади призначити й саботувати роботи з оборони.
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18.05.2024 06:56 Ответить
Типа, вот вам ящики с патронами, против КАБов.
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18.05.2024 00:36 Ответить
дайте дозвіли бити по в/ч касапів на їх території!
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18.05.2024 00:55 Ответить
Так вже дали, все чекали коли Одьха та Ольха М, з'явиться але мабуть ніколи
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18.05.2024 07:00 Ответить
це злочинний куколдизм, "стежать" блд вони , задоволення отримуєте?
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18.05.2024 06:16 Ответить
Хронічно перелякані відстежувачі.
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18.05.2024 07:03 Ответить
і як, подобається фільмєц?
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18.05.2024 11:49 Ответить
 
 