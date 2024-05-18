20 мая США проведут очередное заседание "Рамштайна"

В понедельник, 20 мая, Контактная группа по оборонной помощи Украине проведет 22-е заседание, которое состоится в виртуальном режиме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

Как отмечается, контактная группа по обороне Украины под руководством главы Пентагона США Ллойда Остина и главы Объединенных штабов США генерала Чарльза Брауна встретится в виртуальном режиме.



В сообщении Пентагона говорится, что в заседании группы, которую союзники Украины основали в апреле, примут участие представители почти 50 стран.

В частности, страны "обсудят войну России в Украине, которая продолжается, и продолжат тесное сотрудничество международного сообщества, чтобы предоставить народу Украины необходимые средства для защиты своей суверенной территории", сообщили в оборонном ведомстве США.

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Напомним, на прошлом заседании "Рамштейна" Зеленский озвучил жизненно важные приоритеты для успеха Украины.

В конце апреля министр обороны США Ллойд Дж. Остин объявил о выделении дополнительных 6 млрд долларов на пакет военной помощи для Украины, который стал вторым пакетом помощи от США за несколько дней. 24 апреля Министерство обороны США после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине объявило о пакете помощи Украине в области безопасности и обороны на 1 млрд долларов.

15 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят Украине дополнительные $2 млрд в виде взноса в новосозданный фонд, целью которого будет развитие украинского оборонно-промышленного комплекса и финансирование закупки оружия.