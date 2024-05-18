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Новости Помощь Украине
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20 мая США проведут очередное заседание "Рамштайна"

рамштайн

В понедельник, 20 мая, Контактная группа по оборонной помощи Украине проведет 22-е заседание, которое состоится в виртуальном режиме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

Как отмечается, контактная группа по обороне Украины под руководством главы Пентагона США Ллойда Остина и главы Объединенных штабов США генерала Чарльза Брауна встретится в виртуальном режиме.

В сообщении Пентагона говорится, что в заседании группы, которую союзники Украины основали в апреле, примут участие представители почти 50 стран.

В частности, страны "обсудят войну России в Украине, которая продолжается, и продолжат тесное сотрудничество международного сообщества, чтобы предоставить народу Украины необходимые средства для защиты своей суверенной территории", сообщили в оборонном ведомстве США.

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Напомним, на прошлом заседании "Рамштейна" Зеленский озвучил жизненно важные приоритеты для успеха Украины.

В конце апреля министр обороны США Ллойд Дж. Остин объявил о выделении дополнительных 6 млрд долларов на пакет военной помощи для Украины, который стал вторым пакетом помощи от США за несколько дней. 24 апреля Министерство обороны США после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине объявило о пакете помощи Украине в области безопасности и обороны на 1 млрд долларов.

15 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят Украине дополнительные $2 млрд в виде взноса в новосозданный фонд, целью которого будет развитие украинского оборонно-промышленного комплекса и финансирование закупки оружия.

Автор: 

помощь (7768) США (26454) Рамштайн (134)


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Топ комментарии
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Сапронов вважає, що українці "нікому не потрібні", окрім себе самих. "Ми слабка зараз країна. Ми маємо ставати сильними. Ми зараз повністю залежимо і в озброєнні, і в бюджетних питаннях від Заходу. Якби я був [президентом України Володимиром] Зеленським, я б сказав: "Та йдіть ви в дупу! Я починаю виробляти… У мене є фахівці. Уран я знайду. Ядерну зброю ми зробимо. Санкції до нас? До побачення. Ви ж підписалися під Будапештським меморандумом? Та пішли ви нафіг усі, хлопці", - заявив бізнесмен. І я з ним згоден!
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18.05.2024 18:15
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Аха, и стукачок чОрбан?
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18.05.2024 18:05 Ответить
Говорили долбодятлам - "Выходите с кацапии". Получи и не скули.

Российский суд наложил арест на 463 млн евро активов UniCredit.
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18.05.2024 18:10 Ответить
Я використаю Тебе...

Так! путін -

Мяко кажучи, лох...

А росія - відгребе....

Основна маса скаржиться-

Москва - їбе..

Глоряча сковорода...

На сраці Улан-Уде....
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18.05.2024 19:37 Ответить
Сапронов вважає, що українці "нікому не потрібні", окрім себе самих. "Ми слабка зараз країна. Ми маємо ставати сильними. Ми зараз повністю залежимо і в озброєнні, і в бюджетних питаннях від Заходу. Якби я був [президентом України Володимиром] Зеленським, я б сказав: "Та йдіть ви в дупу! Я починаю виробляти… У мене є фахівці. Уран я знайду. Ядерну зброю ми зробимо. Санкції до нас? До побачення. Ви ж підписалися під Будапештським меморандумом? Та пішли ви нафіг усі, хлопці", - заявив бізнесмен. І я з ним згоден!
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18.05.2024 18:15 Ответить
Аха - аха, а если шо, мене вовка х-ло помогнет в обогащении урана (я ему - он мне).
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18.05.2024 18:22 Ответить
В виртуальном режиме проведут Рамштайн. Может стоит прекратить Рамштайн? 21 раз уже было. Очко. Дальше перебор. Я б киздела бы е-щё, но болит влагали-щё!
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18.05.2024 18:46 Ответить
Фотографії Вовчанська їм покажіть...
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18.05.2024 18:48 Ответить
В вируальном режиме, виртульным членом по губам преЗе......
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18.05.2024 18:52 Ответить
 
 