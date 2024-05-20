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Новини Війна
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Найближчі місяці в Україні будуть вирішальними, - Остін

Остін на Рамштайні

Найближчі місяці будуть вирішальними для України, втім країни Заходу продовжать діяти рішуче, допомагаючи нашій країні боротися за свою свободу.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Пані та панове, майбутні тижні та місяці матимуть вирішальне значення. Тому ми продовжуватимемо діяти рішуче. Виживання та успіх України мають вирішальне значення для української безпеки, європейської безпеки, глобальної безпеки та американської безпеки", - сказав він.

Глава Пентагону уточнив, що якщо російський диктатор Володимир Путін переможе, то тирани дійдуть висновку, що вони також можуть спробувати вторгнутися і завоювати своїх суверенних сусідів.

Остін додав, що це залишить Європу під "тінню Путіна" і зробить світ більш жорстоким і хаотичним. Тому боротьба України за свободу і безпеку важлива для всіх країн Заходу.

Глава Пентагону додав, що він сповнений рішучості забезпечити Україні все необхідне для успіху.

Також читайте: Говорити про ефект на полі бою від наданої Україні допомоги надто рано, - глава Пентагону Остін

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 20 травня 2024 року міністр оборони США Ллойд Остін розпочав засідання Контактної групи з питань оборони України.

Які рішення ухвалено на 21 засіданні "Рамштайну"?

Нагадаємо, на минулому засіданні "Рамштайну" Зеленський озвучив життєво важливі пріоритети для успіху України.

Наприкінці квітня міністр оборони США Ллойд Дж. Остін оголосив про виділення додаткових 6 млрд доларів на пакет військової допомоги для України, який став другим пакетом допомоги від США за кілька днів. 24 квітня Міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони на 1 млрд доларів.

15 травня державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що США нададуть Україні додаткові $2 млрд у вигляді внеску до новоствореного фонду, метою якого буде розвиток українського оборонно-промислового комплексу та фінансування закупівлі зброї.

Автор: 

допомога (8308) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+10
Та харе вже постійно звинувачувати США і НАТО, що мало дають зброї. Беріть свою. Думаю, що за 5 років можна було зробити і снаряди і міни і ракети, але ж тоді не вистчило на дороги, з яких добре красти. Нагадаю, що при Порошенко не давали ні зброї, ні грошей, армія було озброєна і нагудована. А тут і зброя і гроші, а все як в прірву.
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20.05.2024 16:25
+7
США і НАТО разом узяті не можуть тягатись з росією по зброї.

А маленька Україна, найкорумпованіша в ЄС, під управлінням 5-6 менеджерів, і просиранням всього що можна за 5 років, візьме і зробить свою зброю.
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20.05.2024 16:34
+6
https://espreso.tv/nastayut-virishalni-misyatsi-ekspert-proanalizuvav-chomu-ostin-osobisto-priikhav-do-kieva Настають вирішальні місяці: експерт проаналізував, чому Остін особисто приїхав до Києва 20 листопада, 2023 понедiлок 16:21
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20.05.2024 16:13
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Раиси убрали что бы что? Давайте там руснявым чечню 3,0 поскорее, тем более талибан руки имеет розвязаными.
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20.05.2024 16:13 Відповісти
кому этот раиси нужен? он ничего не решает-в иране главный хоменеи
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20.05.2024 19:04 Відповісти
https://espreso.tv/nastayut-virishalni-misyatsi-ekspert-proanalizuvav-chomu-ostin-osobisto-priikhav-do-kieva Настають вирішальні місяці: експерт проаналізував, чому Остін особисто приїхав до Києва 20 листопада, 2023 понедiлок 16:21
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20.05.2024 16:13 Відповісти
2-3 тижня?
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20.05.2024 16:17 Відповісти
Та харе вже лякати - поставте більше зброі
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20.05.2024 16:19 Відповісти
Та харе вже постійно звинувачувати США і НАТО, що мало дають зброї. Беріть свою. Думаю, що за 5 років можна було зробити і снаряди і міни і ракети, але ж тоді не вистчило на дороги, з яких добре красти. Нагадаю, що при Порошенко не давали ні зброї, ні грошей, армія було озброєна і нагудована. А тут і зброя і гроші, а все як в прірву.
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20.05.2024 16:25 Відповісти
Так зброя ж хлопцям на передок
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20.05.2024 16:27 Відповісти
США і НАТО разом узяті не можуть тягатись з росією по зброї.

А маленька Україна, найкорумпованіша в ЄС, під управлінням 5-6 менеджерів, і просиранням всього що можна за 5 років, візьме і зробить свою зброю.
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20.05.2024 16:34 Відповісти
Поставила на прикол десятки российских танкеров?
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20.05.2024 18:10 Відповісти
Нормально так надавали інструкцій і вказівок нашим Узурпаторам на Банковій... Скоро чоловіки навіть у своїх домівках не заховаються від "ухилянтоловів"
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20.05.2024 16:19 Відповісти
У нас кожен день верішальний
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20.05.2024 16:20 Відповісти
бла бла и бла , потягніть ще трошки і си ху ан нападе на тайвань а іран на ізраєль - поки ви тас соплі жуєте своїми рамштайнами.
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20.05.2024 16:20 Відповісти
bla-bla-bla
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20.05.2024 16:21 Відповісти
Синдром Арестовича?..
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20.05.2024 16:27 Відповісти
Прозрачный намёк на горячее лето и осенний переговорный процесс прямо под выборы? Демократам нужна хоть какая-то победа...
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20.05.2024 16:29 Відповісти
В котрий уже раз "вирішальні місяці"?! Вони пам'ятають, що мололи рік тому?!
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20.05.2024 16:56 Відповісти
Наступні 29 років будуть вирішальними
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20.05.2024 17:06 Відповісти
Пане Остін, зміни платівку; ти повторюєшся вже роки півтора.
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20.05.2024 17:25 Відповісти
Якщо людина говорить що наступні місяці будуть вирішальними то їй потрібно сказати чому і хто власне вирішує...
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20.05.2024 18:16 Відповісти
А попередні півроку якими були, пане Остін?
Як би ви їх охарактеризували, враховуючи заморозку допомоги?
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20.05.2024 18:21 Відповісти
бубочку всадять за стіл переговорів і він традиційно звинуватить весь світ в зраді.
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20.05.2024 19:07 Відповісти
Такий великий, вумний, гарно засмуглий, гарно говорить вже кільк років одне й теж саме, але крім балачок нічого суттєвого не відбувається..... Нерішучий бла-бла-блабол....
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20.05.2024 19:13 Відповісти
 
 