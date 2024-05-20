Найближчі місяці в Україні будуть вирішальними, - Остін

Найближчі місяці будуть вирішальними для України, втім країни Заходу продовжать діяти рішуче, допомагаючи нашій країні боротися за свою свободу.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Пані та панове, майбутні тижні та місяці матимуть вирішальне значення. Тому ми продовжуватимемо діяти рішуче. Виживання та успіх України мають вирішальне значення для української безпеки, європейської безпеки, глобальної безпеки та американської безпеки", - сказав він.

Глава Пентагону уточнив, що якщо російський диктатор Володимир Путін переможе, то тирани дійдуть висновку, що вони також можуть спробувати вторгнутися і завоювати своїх суверенних сусідів.

Остін додав, що це залишить Європу під "тінню Путіна" і зробить світ більш жорстоким і хаотичним. Тому боротьба України за свободу і безпеку важлива для всіх країн Заходу.

Глава Пентагону додав, що він сповнений рішучості забезпечити Україні все необхідне для успіху.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 20 травня 2024 року міністр оборони США Ллойд Остін розпочав засідання Контактної групи з питань оборони України.

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Нагадаємо, на минулому засіданні "Рамштайну" Зеленський озвучив життєво важливі пріоритети для успіху України.

Наприкінці квітня міністр оборони США Ллойд Дж. Остін оголосив про виділення додаткових 6 млрд доларів на пакет військової допомоги для України, який став другим пакетом допомоги від США за кілька днів. 24 квітня Міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони на 1 млрд доларів.

15 травня державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що США нададуть Україні додаткові $2 млрд у вигляді внеску до новоствореного фонду, метою якого буде розвиток українського оборонно-промислового комплексу та фінансування закупівлі зброї.