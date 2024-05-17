Зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території, - Пентагон
Позиція Міністерства оборони США щодо використання Україною американської зброї залишається незмінною.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про на брифінгу заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.
"Ми вважаємо, що обладнання та засоби, які ми надаємо Україні, і які інші держави надають Україні, слід використовувати для повернення української суверенної території", - наголосила Сінгх.
На уточнення, чи це є проханням до української сторони, чи обовʼязковою умовою, заступниця речника сказала, що звернення США щодо цього є досить публічними.
"На кожній зустрічі контактної групи з оборони України, яку скликає міністр Остін, зброя, яку надають, призначена для використання на полі бою. І міністр у своїх розмовах з паном Умєровим проговорює, як найкраще використати ці засоби. Ми вважаємо, що це в межах української території", - додала Сінгх.
Нагадаємо, днями держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не заохочують застосування американської зброї для ударів по території Росії, але рішення за Україною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(ще нічого, здається, не "змавпував"?)
Як??? Як мені жити далі без порад "наймудрішого вчителя"?
(сподіваюсь, це ще не режим "сам дурний"?)
Що мені робити, якщо я не зможу доторкатися до потужного інтелекту "світоча знань, справедливості та непідкупності"?!
(це ж не тягне на "манію величі"?)
Як я буду існувати без "справжнього взірця" непідкупності, небрехливості, нетролячності та непаранойності?!
Офіційно заявляю: якщо зі мною щось таки станеться, то винним вважати троля Рендала Прапора.
Особливо, якщо станеться щось позитивне.
От і все.
А коли Захід надав Україні лише 40% від запитаного Залужним, то це саме твій найвеличніший оманський боневтік наполіг, щоби починати наступ без достатніх ресурсів, бо "його лохторат вже зачекався кордонів 1991 року".
Може перекладач щось не добачає?)))
з дубу впали?
ну не рекомендують.
Ну і х. з вами
Навіщо створювати навколо чогось 10 шарів прикриття, і не сміливо та винувато ходити навколо.
Це як не можна сказати на очевидного дядька у сукні що він дядько, бо той раптово відчув себе жінкою, ніби знає як це. І тому весь світ має повірити. Так і з кацапами. Складно назвати вбивць вбивцями. Складно втрутитись і припинити злочини. Бо раптом то не вони.
больше войны,больше оружия, а это уже бизнес
Оце і є реальна боротьба з кабами, а не петріоти - скільки б їх не було в кацапів ракет буде більше...
За 2005 рік Обама в свої книзі згадує "До влади прийшли люди які хочуть заробляти гроші і зброя їм не потрібна" це коли штати виділили гроші на знищення *********** та ПЗРК які ми тепер випрошуємо у всього світу....
Та і взагалі країна яка мала розробника сс18 і обслуговувала їх до 14 року не спромоглась за 30 років зробити аналог Іскандера і запустити в серію.... Країна виробник електроніки до крилатих ракет та двигунів, здивуєтесь моторсіч продавала в рашу не тільки двигуни до гелікоптерів...
Країна розробник кольчуги не спромоглась модернізувати своє совкове ППО
Тому 19 рік був таким самим продовженням попепердніх виборів, всіх причому
Нагадаю ще тут деяким за Грім до фінансування якого була залучена Саудовська Аравія, тому що ми паркан Яценюка непотрібний будували а коштів на ракети не було... а потім Саудити підкупили чиновників і вкрали документацію та змились з проекту на що є кримінальна справа...
Ви мабуть за Сапсан говорите що він за Юща почав розроблятись... Роботи тривали з 2009 року, проте 2013 року Міністр оборони України повідомив, що програму розробки комплексу «Сапсан» згорнуто.
Тому що Борисфен ще з 94 року
А тепер по саудитах 14 травня 2018 року стало відомо, що суд наклав арешт на вилучене в 2017 році майно у трьох співробітників компанії «Хартрон» (директор з наукової роботи, генеральний директор, директор з фінансово-економічних питань). А саме: 4 одиниці волоконно-оптичних гіроскопів моделі SFOS501 і технічна документація по окремих агрегатах ОТРК «Грім», що були передані замовнику - Саудівській Аравії, з порушенням з порушенням законодавства України....
Як бачимо вкрали документацію саме на Грім-2 хоча вони повністю аналоги, просто по договору про неросповсюдження не можна екпортувати більше 300км
А тепер по цифрах за Юща було списано 1322 одиниці бронетехніки, 698 танків, 192 літаки, 56 вертольотів, 294 ЗРК та 18 Точка У то за Гриценка ще двох інших не беремо
і за Яника це як президента бо він також відзначився як прем'єрміністр 1292 танки 271 бронетехніки 98 літаків16 вертольотів як бачимо Ющ тільки за Гриценко його переплюнув
Певні вибіркові факти з цифрами для політичних маніпуляцій.
2019-й став "нашим вироком"! Слідча комісія розбереться, суд врахує...
Один в одного стріляє,а іншому не можна,бо в нього пістолет чужий!
Але вони лише підкреслюють, що зупинка зеленським ракетних програм в 2019 і незапуск оборонки в 2022 - це державний злочин.
Але раз випустили цю травесті-діву заспокоїти що зброя може бути використана в межах української території , значить там непогано наклали у штани.
Звісно рішення приймає Україна (дрібним шрифтом: тіки власною зброєю, виробленою під керівництвом потужного незламного лідора)
Може це і байка, але вона підтверджується усім ходом війни.
Адміністрація президента США Джо Байдена, відправляючи Україні зброю дальнього радіусу дії, заявила, що її не можна використовувати для нанесення ударів усередині російської території.
Росія прекрасно обізнана про це обмеження і змогла розмістити на кордоні щонайменше 30 тисяч військовослужбовців і техніки, не побоюючись удару далекобійних тактичних ракетних комплексів, що поставляються США, які Україна з руйнівним ефектом використовувала проти російських військ на території України.
Два американські чиновники підтвердили, що політика адміністрації Байдена не змінилася.
"Допомога надається для оборони, а не для наступальних операцій на російській території", - сказав один із чиновників, який отримав анонімність для обговорення делікатних питань.
Російський наступ використовує проблеми України з кадрами і відсутність належним чином підготовлених оборонних споруд під Харковом, піддаючи ризику місто з мільйонним населенням і потенційно даючи Росії новий критичний плацдарм у країні.
А це стосується меж "Київської русі"?
Х*йло ж там бубонить щось про "істаріческіє ісконниє землі"...