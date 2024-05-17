Зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території, - Пентагон

Позиція Міністерства оборони США щодо використання Україною американської зброї залишається незмінною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про на брифінгу заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

"Ми вважаємо, що обладнання та засоби, які ми надаємо Україні, і які інші держави надають Україні, слід використовувати для повернення української суверенної території", - наголосила Сінгх.

На уточнення, чи це є проханням до української сторони, чи обовʼязковою умовою, заступниця речника сказала, що звернення США щодо цього є досить публічними.

"На кожній зустрічі контактної групи з оборони України, яку скликає міністр Остін, зброя, яку надають, призначена для використання на полі бою. І міністр у своїх розмовах з паном Умєровим проговорює, як найкраще використати ці засоби. Ми вважаємо, що це в межах української території", - додала Сінгх.

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Нагадаємо, днями держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не заохочують застосування американської зброї для ударів по території Росії, але рішення за Україною.