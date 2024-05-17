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Зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території, - Пентагон

Сабина Сінгх

Позиція Міністерства оборони США щодо використання Україною американської зброї залишається незмінною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про на брифінгу заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

"Ми вважаємо, що обладнання та засоби, які ми надаємо Україні, і які інші держави надають Україні, слід використовувати для повернення української суверенної території", - наголосила Сінгх.

На уточнення, чи це є проханням до української сторони, чи обовʼязковою умовою, заступниця речника сказала, що звернення США щодо цього є досить публічними.

"На кожній зустрічі контактної групи з оборони України, яку скликає міністр Остін, зброя, яку надають, призначена для використання на полі бою. І міністр у своїх розмовах з паном Умєровим проговорює, як найкраще використати ці засоби. Ми вважаємо, що це в межах української території", - додала Сінгх.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США повинні заохочувати Україну до ударів по цілях у РФ, - Гельсінська комісія

Нагадаємо, днями держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не заохочують застосування американської зброї для ударів по території Росії, але рішення за Україною.

Автор: 

зброя (7435) Пентагон (1415) Сінгх Сабріна (48)


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Топ коментарі
+44
За ті кошти на які зелені дегенерати фінансують кацапомовний канал "Дом" і "Рада" можна запустити виробництво вітчизняниз далекобійних ракет. І це тільки один з моментів відвертого транжирства...
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17.05.2024 07:23
+31
Так ми і не стріляємо по кацапській території. Кацапи самі заявили в 2014, що не визнають договорів з Україною. Як не визнають, то і ми не визнаємо. Подивіться на карту України 1918 р. Там і Білгород, і Кубанське з Новоросійськом, і Підкавказьке. То все наше. А якщо згадати, що кацапи тепер взагалі не визнають існування України, то і ми не визнаємо існування кацапії. Все, що було Київською і Галицькою Руссю - наша територія. А кацапії тоді взагалі не було, то можемо пуляти куди дістаємо.
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17.05.2024 08:06
+27
Я перепрошую пані Людмило, а як було знищено виробництво ракетного комплексу "Нептун"? Не після публікації адресів Укроборонпрому у вільному доступі тупого Вовиного аудіту? Але я думаю, що ми маємо можливості виробляти такі комплекси, якщо живими залишилися конструктора. Хочу нагадати, що ракетний комплекс "Нептун" розроблявся командою Порошенко-Турчинова, як проитикорабельний комплекс. Крім нього при Порошенко і Турчинові був створений інший ракетний комплекс " з дальністю враження ракетою майже 800 км. То де ця ракета? А ще наскільки мені відомо, була створена ракета "Вільха М" з дальністю враження до 200 км, аналог Хаймерсів. То де вона? Не подобалися ракети, які нації залишив Порошенко, бо всі на нього злі, тільки не можуть пояснити за що, то де тоді ракети Зеленського і керівника РНБО Данілова? Вони також пробули при владі 5 років? А скільки отримали мільярдів доларів і евро від західних партнерів, крім зброї, знає тільки Бог і вони, а нарід дурять, що немає грошей. Ця команда здатна створити тільки брехливий "шмарафон", "антимайданний "квартал" і російськомовний "Дом" за бюджетні гроші. Розікрасти всі гроші, які виділені на захист ГЕС, ТЕС, а також військових споруд, брешучи громадянам, що все це збудоваано!!!
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17.05.2024 08:28
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О боже... Ні! Ні! Ні-і-і!!!
(ще нічого, здається, не "змавпував"?)

Як??? Як мені жити далі без порад "наймудрішого вчителя"?
(сподіваюсь, це ще не режим "сам дурний"?)

Що мені робити, якщо я не зможу доторкатися до потужного інтелекту "світоча знань, справедливості та непідкупності"?!
(це ж не тягне на "манію величі"?)

Як я буду існувати без "справжнього взірця" непідкупності, небрехливості, нетролячності та непаранойності?!

Офіційно заявляю: якщо зі мною щось таки станеться, то винним вважати троля Рендала Прапора.
Особливо, якщо станеться щось позитивне.
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17.05.2024 17:43 Відповісти
Тоді хай ЯЗ повернуть, ми самі розберемося
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17.05.2024 07:55 Відповісти
ЯЗ була віддана рашці.
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17.05.2024 07:57 Відповісти
А США і Ко гарантували що в замін?
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17.05.2024 08:03 Відповісти
"4. …підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї."

От і все.
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17.05.2024 08:06 Відповісти
А які дії були вчинені ООН, нагадайте
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17.05.2024 08:09 Відповісти
Ну слухайте, ви ж в гуглі не забанені. От візьміть і поцікавтеся. Консультації при Раді Безпеки ООН були проведені, результати ви можете бачити.
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17.05.2024 08:18 Відповісти
Бабл-гам
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17.05.2024 08:20 Відповісти
Недавно в черговий раз оплатили кривавий бойовичок, виходить. Бо інакше, аніж отак, наступ 2023 року назвати важко. Партнери сказали: "Нада". Янелох відповів: "Єсть!"
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17.05.2024 08:39 Відповісти
Не звізді. Партнери не вимагали від України обов,язкового наступу. Це твій зе-павич кожного дня з кожної праски хизувався "потужним та нестримним наступом" і "кавою в Ялті за 2 тижні".
А коли Захід надав Україні лише 40% від запитаного Залужним, то це саме твій найвеличніший оманський боневтік наполіг, щоби починати наступ без достатніх ресурсів, бо "його лохторат вже зачекався кордонів 1991 року".
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17.05.2024 11:26 Відповісти
Де тут заборона?
Може перекладач щось не добачає?)))
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17.05.2024 07:49 Відповісти
маніпулятивні заголовки
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17.05.2024 14:50 Відповісти
Ви вже якось між собою домовтеся до чогось одного, блд!
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17.05.2024 07:49 Відповісти
От цікаво чим будуть відрізнятися гарантії, які зеленський підписує вже з кожною двірняжкою від такого лицемірства???
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17.05.2024 07:53 Відповісти
а сабріну сінгх слід використовувати на території Індії
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17.05.2024 07:57 Відповісти
В якості кого? ))
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17.05.2024 08:02 Відповісти
Кажуть, що індійське порно зараз в тренді.
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17.05.2024 11:28 Відповісти
Все, знов приїхали... Так ця війна не закінчиться ніколи
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17.05.2024 08:06 Відповісти
Зашибись у нас гаранты безопасности. Рашисты будут тупо нас расстреливать а мы не будем отвечать патаму шта нельзя. Ето заведомо проигрышная позиция. Даже те петриоты которые нам дают скоро останутся без боекомплекта. Потому что рашисты в несколько раз делают больше ракет для ударов по Украине чем все страны НАТО вместе взятые производят ракет к петриотам
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17.05.2024 08:07 Відповісти
Ну, то давайте гордо пошлемо нах Захід з їх допомогою)))
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17.05.2024 10:25 Відповісти
тут еще полно провокаторов с антиамериканскими высказываниями, хотя конечно некоторой критики США заслуживают
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17.05.2024 21:36 Відповісти
Це ж було вже! (с)
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17.05.2024 08:09 Відповісти
Якби союзники в Другу Світову не бомбили Німеччину, то зараз пів світу розмовляло б німецькою.
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17.05.2024 08:22 Відповісти
Це було очікувано. Політика Байдена в усій красі.
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17.05.2024 08:29 Відповісти
і де тут заборона?
з дубу впали?
ну не рекомендують.
Ну і х. з вами
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17.05.2024 08:33 Відповісти
Коли вже Штати вилікуються і будуть Штатами? Коли оце лівацтво пройде? Коли вже Штати здорової людини скажуть ху…рте👉!?
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17.05.2024 08:34 Відповісти
Нажаль таких політиків як Рейган і Джон Маккейн вже нема
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17.05.2024 21:38 Відповісти
Все ж таки не треба хамити на адресу США і забувати про все те, що вони вже зробили. Доречі такі хамські коментарі радують рашистів. І бюджет наш наповнюється за рахунок США. Вчора показували скільки американських меценатів просто так віддають свої власні гроші на потреби українців. Побудували цілі чудові містечка для постраждалих під Києвом да і в інших місцях.
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17.05.2024 08:42 Відповісти
Що зробили Штати? Відмовилися від Будапештського меморандуму.
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17.05.2024 15:27 Відповісти
А якби США сама використовувала власну зброї "тільки на своєї території"?!
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17.05.2024 08:46 Відповісти
Захід почав жити якимось дурними умовностями.
Навіщо створювати навколо чогось 10 шарів прикриття, і не сміливо та винувато ходити навколо.
Це як не можна сказати на очевидного дядька у сукні що він дядько, бо той раптово відчув себе жінкою, ніби знає як це. І тому весь світ має повірити. Так і з кацапами. Складно назвати вбивць вбивцями. Складно втрутитись і припинити злочини. Бо раптом то не вони.
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17.05.2024 08:47 Відповісти
нельзя быть на половину беременным.
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17.05.2024 08:51 Відповісти
Сі та х*йло вам ще влаштують потрахушки , після яких величь Америки залишиться лише у ваших спогадах. Тоді і згадаєте про Україну, яка не змогла через вас відстояти свою незалежність від кривавої імперії.
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17.05.2024 08:52 Відповісти
сша боится, что мы рашу быстро победим, а надо затягивать войну.
больше войны,больше оружия, а это уже бизнес
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17.05.2024 08:54 Відповісти
Після прожарки аеродрому Бельбек вчора, за добу, звідти не злетів жодний літак. Вперше за останні 10 років.
Оце і є реальна боротьба з кабами, а не петріоти - скільки б їх не було в кацапів ракет буде більше...
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17.05.2024 08:58 Відповісти
зеленский ввіддав у 23 році 1,6 міліарда доларів на будівництво шляхів - у тому разі і Харьків-Вовчанськ-пропускной пункт кордон з рашею - як думаєте для чого він це робив. 19 року зеленским було утілізовано 2 млн. протипіхотних мін - тому рашисти спокіно, піші заходили через кордон на Харьковщіні - і це те місце де, по словам того ж зеленского, були побудовані найміцніші фортіфікації для ЗСУ. А шож тоді на іншіх кордонах - просто жах - заходь і бери шо надо. Американці це все чудово бачать та розуміють - тому тіки так - як сказав американський генерал - Україна протримається, ймовірно до кінця 24 року. Вибір зробили самі українці у 19 - і міняти шось вже дуже пізно, тай неможливо.
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17.05.2024 09:00 Відповісти
Це стосується всіх виборів за 30 років не тільки в 19.... Найбільше знищили запасів озброєння за Юща та Яника...

За 2005 рік Обама в свої книзі згадує "До влади прийшли люди які хочуть заробляти гроші і зброя їм не потрібна" це коли штати виділили гроші на знищення *********** та ПЗРК які ми тепер випрошуємо у всього світу....

Та і взагалі країна яка мала розробника сс18 і обслуговувала їх до 14 року не спромоглась за 30 років зробити аналог Іскандера і запустити в серію.... Країна виробник електроніки до крилатих ракет та двигунів, здивуєтесь моторсіч продавала в рашу не тільки двигуни до гелікоптерів...
Країна розробник кольчуги не спромоглась модернізувати своє совкове ППО

Тому 19 рік був таким самим продовженням попепердніх виборів, всіх причому

Нагадаю ще тут деяким за Грім до фінансування якого була залучена Саудовська Аравія, тому що ми паркан Яценюка непотрібний будували а коштів на ракети не було... а потім Саудити підкупили чиновників і вкрали документацію та змились з проекту на що є кримінальна справа...
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17.05.2024 09:25 Відповісти
Нагадаю деяким шо СА замовляла Сапсан, дальныстю до 300 км. А МО України замовляла Грім-2 дальністю 500км. За словами генконструктора можна було розігнати і до тисячі. І розробка Грім-2 почалась саме за Ющенко. Її перший зупинив трижди судимий, потім у друге і остаточно чотирижди уклоніст. Ну недарма ж дегенерати українські обирали ці дві персони.
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17.05.2024 09:49 Відповісти
Грім2 .... Розробляється з 2013 року на базі попередніх розробок за проєктами «Борисфен» та БФРК «Сапсан».

Ви мабуть за Сапсан говорите що він за Юща почав розроблятись... Роботи тривали з 2009 року, проте 2013 року Міністр оборони України повідомив, що програму розробки комплексу «Сапсан» згорнуто.
Тому що Борисфен ще з 94 року

А тепер по саудитах 14 травня 2018 року стало відомо, що суд наклав арешт на вилучене в 2017 році майно у трьох співробітників компанії «Хартрон» (директор з наукової роботи, генеральний директор, директор з фінансово-економічних питань). А саме: 4 одиниці волоконно-оптичних гіроскопів моделі SFOS501 і технічна документація по окремих агрегатах ОТРК «Грім», що були передані замовнику - Саудівській Аравії, з порушенням з порушенням законодавства України....

Як бачимо вкрали документацію саме на Грім-2 хоча вони повністю аналоги, просто по договору про неросповсюдження не можна екпортувати більше 300км
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17.05.2024 11:56 Відповісти
Найбільще снарядів було знищено за часів того ж зека - міністр оборони ягуда віддав наказ про утілізацію снарядів різних калібрів - у місяц утілізовували десь 120-130 тисяч. На рік - рахуйте. Їх утилізовували більше року - просто рострілюючи через артстволи. Ще додайте знос стволів і буде картина .
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17.05.2024 09:53 Відповісти
Казок можна багато про руки які нічого не крали розповідати але реальність така що Обама писав що якби не їх допомога в 2005-2007 роках то б Україні знадобилось ще 60 років на утилізацію

А тепер по цифрах за Юща було списано 1322 одиниці бронетехніки, 698 танків, 192 літаки, 56 вертольотів, 294 ЗРК та 18 Точка У то за Гриценка ще двох інших не беремо

і за Яника це як президента бо він також відзначився як прем'єрміністр 1292 танки 271 бронетехніки 98 літаків16 вертольотів як бачимо Ющ тільки за Гриценко його переплюнув
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17.05.2024 11:51 Відповісти
"Тому 19 рік був таким самим продовженням попепердніх виборів, всіх причому".
Певні вибіркові факти з цифрами для політичних маніпуляцій.
2019-й став "нашим вироком"! Слідча комісія розбереться, суд врахує...
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17.05.2024 15:07 Відповісти
Ту зброю що "вчасно" нам надали, як мертвому припарки.... скільки ж наших загинуло, а їм абсотно байдуже, пофіг коли вся Україна стогне - ми це на завжди запам'ятаємо.
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17.05.2024 09:05 Відповісти
Вы типа УКРАИНЦЫ защищайтесь и громите свинособак только наоборот................феерические янки..............................................................................
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17.05.2024 09:15 Відповісти
Ukrainci, vi namjok ponjalji v konce-koncov? Amerikanci prizivajut izmenjitj Ukrainskuju Konstituciju po rossijskomu obrazcu, i objavitj vsjo do Urala 'zakonnimi Ukrainskimi zemljami' Vot i vsjo,,,
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17.05.2024 11:32 Відповісти
на відміну від "китайсько- північно-корейських,та іранських співучасників вбивства українського народу, котрі беруть безпосередню участь у війні рашистської 3,14дерації проти України , надаючи куйлу зброюдля вбивства українців, та знищення інфраструктури
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17.05.2024 09:15 Відповісти
Ми і так використовуємо зброю на нашій території , з території України стріляємо, чи ні 😍?
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17.05.2024 09:19 Відповісти
Якби був Рейган чи Буши, то вже давно б Засрашку довбали амерською зброєю!
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17.05.2024 09:24 Відповісти
Это тот Буш который уговаривал Украину не выходить из состава ССР? Или тот который с Пуйлом вместе рыбачил в Америке?
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17.05.2024 11:17 Відповісти
Коли врешті -решт дадуть ф-16 ,їх першочергові цілі будуть руснява авіація ,що скидає КАБи з відстані 30-40 км від лінії фронту. Звичайно що ці збиті літаки будуть падати на кацапській території. Відповіді, вічно мнущим фаберже ,повинна бути така -збили на лінії фронту ,а куди впав ,питайте того хто впав. А якщоє сумніви - будь ласка беріть рулетку і на лінію фронту ,міряти.
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17.05.2024 09:34 Відповісти
так так и буде!, дайте ТРИ!!!)))
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17.05.2024 09:34 Відповісти
Це як два ковбої на дуелі!
Один в одного стріляє,а іншому не можна,бо в нього пістолет чужий!
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17.05.2024 09:37 Відповісти
Хто має вищий ранг - державний секретар, чи заступниця речника Пентагону?
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17.05.2024 09:45 Відповісти
Мудрые агнлосаксы всегда смотрят на три шага вперед. Хорошие кацапы еще понадобятся против китаез.
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17.05.2024 09:54 Відповісти
вони не заставлять кремль воювати з китаєм. а от розвалена імперія оставить багато бажаючих гинути за тверді гроші будь-де. Тому то китай і допомагає кремлю втримати владу.
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17.05.2024 10:56 Відповісти
Сінгх ти не львиця,більш Табакі... .
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17.05.2024 09:56 Відповісти
Та задовбали вже своїми обмеженнями.
Але вони лише підкреслюють, що зупинка зеленським ракетних програм в 2019 і незапуск оборонки в 2022 - це державний злочин.
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17.05.2024 10:14 Відповісти
Всі вже повірили, що раз Блінкел ляпнув, то щось змінилось у позиції США .

Але раз випустили цю травесті-діву заспокоїти що зброя може бути використана в межах української території , значить там непогано наклали у штани.

Звісно рішення приймає Україна (дрібним шрифтом: тіки власною зброєю, виробленою під керівництвом потужного незламного лідора)
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17.05.2024 10:14 Відповісти
Ну и дура! А когда то ее мама пела хорошо, хитяра был boys, boys, boys
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17.05.2024 10:26 Відповісти
Вот это поворот. Это ее мамку трахал во все дыры Сильвио Берлускони?Это многое обьясняет.
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17.05.2024 13:25 Відповісти
Що ви скиглити , довбні зелені . Волали в 19 за уйобка недоумка , тепер ниете. Вам же казали , що ніхто і нічого вам ******** не повинен. Жрите та смійтесь , весело ж **** . А ліпше не кіздіть , гонить цю шоблу зелену , бо поки ці ублюдки у владі , добрих справ не буде . Побачим , що будете після 21 травня дичь нести. Горить всі , кто голосував за зелених уродів , недоумкі і худоба .
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17.05.2024 11:01 Відповісти
Ukrainci, vi namjok ponjalji v konce-koncov? Amerikanci prizivajut izmenjitj Ukrainskuju Konstituciju po rossijskomu obrazcu, i objavitj vsjo do Urala 'zakonnimi Ukrainskimi zemljami' Vot i vsjo,,,
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17.05.2024 11:28 Відповісти
Або на території кацапстану тільки нікому про це не казати)))
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17.05.2024 11:31 Відповісти
Чому всі дивуються що сказала Сабріна? Давно була у США стаття про національного героя - директора ЦРУ Бернса. Американці до війни мали багато розвідданних про майбутню війну, але була вірогідність що це блеф. Тоді вони направили Бернса до раші. Він у перемовинах розпочав із блефу, що у США точно занають про плани раші почати війну. Його візаві був ошелешений такою інформацією і не став заперечувати. Америка отримала підтвердження своїх припущень. Тоді Бернс сказав, що ви ж розумієте, що США не будуть стояти осторонь. Давайте домовимося, що буде як і раніше у інших локальних протистояннях - конфлікт не вийде за межі української території. Ви не чіпаєте нашу територію і територію наших союзників, а ми не чіпаємо вашу. На цьому і порішили. Бернс - національний герой!

Може це і байка, але вона підтверджується усім ходом війни.
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17.05.2024 11:32 Відповісти
це не байка. Була стаття про це
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18.05.2024 01:07 Відповісти
Говорять як наші повноцінні хазяєва, а не партнери........ Така риторика пані Сабрини ще раз доводить, що Україна це просто інструмент для США аби послабити кацапів........
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17.05.2024 11:45 Відповісти
Як повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на https://www.politico.com/news/2024/05/14/ukraine-weapons-russia-00157970 Politico , в США прибула делегація з групи українських парламентаріїв, щоб заручитися допомогою Конгресу у вирішенні проблеми використання зброї американського виробництва для нанесення ударів по території Росії. Блокування такого дозволу, на думку парламентарів ВР, сковує військові дії України, оскільки Київ прагне завдати удару по російських військових складах та іншим військовим об'єктах розташованих за кордоном "на упередження". "Головна проблема зараз - це політика Білого дому, спрямована на обмеження наших можливостей завдавати ударів по військових об'єктах усередині Росії", - підтвердив голова делегації і голова фракції "Слуга народу" в ВР Давид Арахамія.
Адміністрація президента США Джо Байдена, відправляючи Україні зброю дальнього радіусу дії, заявила, що її не можна використовувати для нанесення ударів усередині російської території.
Росія прекрасно обізнана про це обмеження і змогла розмістити на кордоні щонайменше 30 тисяч військовослужбовців і техніки, не побоюючись удару далекобійних тактичних ракетних комплексів, що поставляються США, які Україна з руйнівним ефектом використовувала проти російських військ на території України.
Два американські чиновники підтвердили, що політика адміністрації Байдена не змінилася.
"Допомога надається для оборони, а не для наступальних операцій на російській території", - сказав один із чиновників, який отримав анонімність для обговорення делікатних питань.
Російський наступ використовує проблеми України з кадрами і відсутність належним чином підготовлених оборонних споруд під Харковом, піддаючи ризику місто з мільйонним населенням і потенційно даючи Росії новий критичний плацдарм у країні.
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17.05.2024 12:13 Відповісти
ну, так, примат домовився...
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17.05.2024 12:14 Відповісти
Хмм...
А це стосується меж "Київської русі"?
Х*йло ж там бубонить щось про "істаріческіє ісконниє землі"...
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17.05.2024 13:16 Відповісти
В США образованные и мудрые политики, не то что совковые бездари.
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17.05.2024 13:26 Відповісти
Мудаки ВЕЗДЕ!!!!
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17.05.2024 14:02 Відповісти
Дурдом! Представьте, что в доме сосед бандит и насильник ворвался в чужую квартиру, отжал комнату взял и изнасиловал заложников, а соседи вместо того, чтоб собраться и если не убить, то хорошо накостылять и утихомирить буйного, по-тихоньку передают пострадавшему соседу топоры и молотки (дозировано, чтоб не ненароком не прибил упыря) и требуют еще применят переданное ими оружие только в собственной квартире жертвы, при этом торгуют и ведут беседы с агрессором и бандитом!
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17.05.2024 13:54 Відповісти
Трампа заждался и нервишки пошаливают?
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17.05.2024 14:12 Відповісти
Украина не полигон , с забором от Яценюка, рас его нет, то и суда нет.
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17.05.2024 14:25 Відповісти
В'єтнам віддали комунякам, а Афган бородатим саме за таких геніїв геостратегії..наснаги дебілам. не розумію чому Європа чохли не знімає, мінімум 10 млн. біженців якщо орда нас задусить.....
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17.05.2024 14:47 Відповісти
Нужно не меньше года а лучше два, чтобы обучить военному делу беженцев, поэтому запад и кричит о переговорах и заморозке конфликта, переговоры будут потому что в противном случае Зелю вышвырнут, но боевые действия продолжатся и во время переговоров, очередной трюк с Минском не прокатит.
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17.05.2024 15:00 Відповісти
Сидячи в обороні , перемогу аніколи не здобути.
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17.05.2024 16:40 Відповісти
Та ладно. Хорватія програла сербським сепарам першу війну в 90-х. А потім...
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18.05.2024 00:16 Відповісти
каци не серби
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18.05.2024 01:08 Відповісти
І це ви ще не бачили що індуси пишуть про українців і Україну в твітерах. Там повний набір рашиської пропаганди + побажання русні захопити і винищити українців. Чому? Повірте, вони люто ненавидять Пакистан і пам'ятають як ми продали їм танки в 90-х. Доречі, пакистанці теж пам'ятають це, і кажуть що тепер вони допомогають зі снарядами.
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18.05.2024 00:14 Відповісти
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