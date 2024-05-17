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Оружие, которое США предоставляют Украине, следует использовать в пределах украинской территории, - Пентагон

Сабина Сінгх

Позиция Министерства обороны США относительно использования Украиной американского оружия остается неизменной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом на брифинге заявила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх.

"Мы считаем, что оборудование и средства, которые мы предоставляем Украине, и которые другие государства предоставляют Украине, следует использовать для возвращения украинской суверенной территории", - подчеркнула Сингх.

На уточнение, является ли это просьбой к украинской стороне или обязательным условием, заместитель спикера сказала, что обращение США по этому поводу является достаточно публичным.

"На каждой встрече контактной группы по обороне Украины, которую созывает министр Остин, оружие, которое предоставляют, предназначено для использования на поле боя. И министр в своих разговорах с господином Умеровым проговаривает, как лучше всего использовать эти средства. Мы считаем, что это в пределах украинской территории", - добавила Сингх.

Также читайте: США должны поощрять Украину к ударам по целям в РФ, - Хельсинкская комиссия

Напомним, на днях госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют применение американского оружия для ударов по территории России, но решение за Украиной.

Автор: 

оружие (10198) Пентагон (1447) Сингх Сабрина (44)


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Топ комментарии
+44
За ті кошти на які зелені дегенерати фінансують кацапомовний канал "Дом" і "Рада" можна запустити виробництво вітчизняниз далекобійних ракет. І це тільки один з моментів відвертого транжирства...
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17.05.2024 07:23
+31
Так ми і не стріляємо по кацапській території. Кацапи самі заявили в 2014, що не визнають договорів з Україною. Як не визнають, то і ми не визнаємо. Подивіться на карту України 1918 р. Там і Білгород, і Кубанське з Новоросійськом, і Підкавказьке. То все наше. А якщо згадати, що кацапи тепер взагалі не визнають існування України, то і ми не визнаємо існування кацапії. Все, що було Київською і Галицькою Руссю - наша територія. А кацапії тоді взагалі не було, то можемо пуляти куди дістаємо.
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17.05.2024 08:06
+27
Я перепрошую пані Людмило, а як було знищено виробництво ракетного комплексу "Нептун"? Не після публікації адресів Укроборонпрому у вільному доступі тупого Вовиного аудіту? Але я думаю, що ми маємо можливості виробляти такі комплекси, якщо живими залишилися конструктора. Хочу нагадати, що ракетний комплекс "Нептун" розроблявся командою Порошенко-Турчинова, як проитикорабельний комплекс. Крім нього при Порошенко і Турчинові був створений інший ракетний комплекс " з дальністю враження ракетою майже 800 км. То де ця ракета? А ще наскільки мені відомо, була створена ракета "Вільха М" з дальністю враження до 200 км, аналог Хаймерсів. То де вона? Не подобалися ракети, які нації залишив Порошенко, бо всі на нього злі, тільки не можуть пояснити за що, то де тоді ракети Зеленського і керівника РНБО Данілова? Вони також пробули при владі 5 років? А скільки отримали мільярдів доларів і евро від західних партнерів, крім зброї, знає тільки Бог і вони, а нарід дурять, що немає грошей. Ця команда здатна створити тільки брехливий "шмарафон", "антимайданний "квартал" і російськомовний "Дом" за бюджетні гроші. Розікрасти всі гроші, які виділені на захист ГЕС, ТЕС, а також військових споруд, брешучи громадянам, що все це збудоваано!!!
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17.05.2024 08:28
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О боже... Ні! Ні! Ні-і-і!!!
(ще нічого, здається, не "змавпував"?)

Як??? Як мені жити далі без порад "наймудрішого вчителя"?
(сподіваюсь, це ще не режим "сам дурний"?)

Що мені робити, якщо я не зможу доторкатися до потужного інтелекту "світоча знань, справедливості та непідкупності"?!
(це ж не тягне на "манію величі"?)

Як я буду існувати без "справжнього взірця" непідкупності, небрехливості, нетролячності та непаранойності?!

Офіційно заявляю: якщо зі мною щось таки станеться, то винним вважати троля Рендала Прапора.
Особливо, якщо станеться щось позитивне.
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17.05.2024 17:43 Ответить
Тоді хай ЯЗ повернуть, ми самі розберемося
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17.05.2024 07:55 Ответить
ЯЗ була віддана рашці.
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17.05.2024 07:57 Ответить
А США і Ко гарантували що в замін?
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17.05.2024 08:03 Ответить
"4. …підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї."

От і все.
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17.05.2024 08:06 Ответить
А які дії були вчинені ООН, нагадайте
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17.05.2024 08:09 Ответить
Ну слухайте, ви ж в гуглі не забанені. От візьміть і поцікавтеся. Консультації при Раді Безпеки ООН були проведені, результати ви можете бачити.
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17.05.2024 08:18 Ответить
Бабл-гам
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17.05.2024 08:20 Ответить
Недавно в черговий раз оплатили кривавий бойовичок, виходить. Бо інакше, аніж отак, наступ 2023 року назвати важко. Партнери сказали: "Нада". Янелох відповів: "Єсть!"
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17.05.2024 08:39 Ответить
Не звізді. Партнери не вимагали від України обов,язкового наступу. Це твій зе-павич кожного дня з кожної праски хизувався "потужним та нестримним наступом" і "кавою в Ялті за 2 тижні".
А коли Захід надав Україні лише 40% від запитаного Залужним, то це саме твій найвеличніший оманський боневтік наполіг, щоби починати наступ без достатніх ресурсів, бо "його лохторат вже зачекався кордонів 1991 року".
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17.05.2024 11:26 Ответить
Де тут заборона?
Може перекладач щось не добачає?)))
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17.05.2024 07:49 Ответить
маніпулятивні заголовки
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17.05.2024 14:50 Ответить
Ви вже якось між собою домовтеся до чогось одного, блд!
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17.05.2024 07:49 Ответить
От цікаво чим будуть відрізнятися гарантії, які зеленський підписує вже з кожною двірняжкою від такого лицемірства???
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17.05.2024 07:53 Ответить
а сабріну сінгх слід використовувати на території Індії
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17.05.2024 07:57 Ответить
В якості кого? ))
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17.05.2024 08:02 Ответить
Кажуть, що індійське порно зараз в тренді.
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17.05.2024 11:28 Ответить
Все, знов приїхали... Так ця війна не закінчиться ніколи
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17.05.2024 08:06 Ответить
Зашибись у нас гаранты безопасности. Рашисты будут тупо нас расстреливать а мы не будем отвечать патаму шта нельзя. Ето заведомо проигрышная позиция. Даже те петриоты которые нам дают скоро останутся без боекомплекта. Потому что рашисты в несколько раз делают больше ракет для ударов по Украине чем все страны НАТО вместе взятые производят ракет к петриотам
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17.05.2024 08:07 Ответить
Ну, то давайте гордо пошлемо нах Захід з їх допомогою)))
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17.05.2024 10:25 Ответить
тут еще полно провокаторов с антиамериканскими высказываниями, хотя конечно некоторой критики США заслуживают
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17.05.2024 21:36 Ответить
Це ж було вже! (с)
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17.05.2024 08:09 Ответить
Якби союзники в Другу Світову не бомбили Німеччину, то зараз пів світу розмовляло б німецькою.
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17.05.2024 08:22 Ответить
Це було очікувано. Політика Байдена в усій красі.
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17.05.2024 08:29 Ответить
і де тут заборона?
з дубу впали?
ну не рекомендують.
Ну і х. з вами
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17.05.2024 08:33 Ответить
Коли вже Штати вилікуються і будуть Штатами? Коли оце лівацтво пройде? Коли вже Штати здорової людини скажуть ху…рте👉!?
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17.05.2024 08:34 Ответить
Нажаль таких політиків як Рейган і Джон Маккейн вже нема
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17.05.2024 21:38 Ответить
Все ж таки не треба хамити на адресу США і забувати про все те, що вони вже зробили. Доречі такі хамські коментарі радують рашистів. І бюджет наш наповнюється за рахунок США. Вчора показували скільки американських меценатів просто так віддають свої власні гроші на потреби українців. Побудували цілі чудові містечка для постраждалих під Києвом да і в інших місцях.
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17.05.2024 08:42 Ответить
Що зробили Штати? Відмовилися від Будапештського меморандуму.
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17.05.2024 15:27 Ответить
А якби США сама використовувала власну зброї "тільки на своєї території"?!
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17.05.2024 08:46 Ответить
Захід почав жити якимось дурними умовностями.
Навіщо створювати навколо чогось 10 шарів прикриття, і не сміливо та винувато ходити навколо.
Це як не можна сказати на очевидного дядька у сукні що він дядько, бо той раптово відчув себе жінкою, ніби знає як це. І тому весь світ має повірити. Так і з кацапами. Складно назвати вбивць вбивцями. Складно втрутитись і припинити злочини. Бо раптом то не вони.
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17.05.2024 08:47 Ответить
нельзя быть на половину беременным.
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17.05.2024 08:51 Ответить
Сі та х*йло вам ще влаштують потрахушки , після яких величь Америки залишиться лише у ваших спогадах. Тоді і згадаєте про Україну, яка не змогла через вас відстояти свою незалежність від кривавої імперії.
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17.05.2024 08:52 Ответить
сша боится, что мы рашу быстро победим, а надо затягивать войну.
больше войны,больше оружия, а это уже бизнес
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17.05.2024 08:54 Ответить
Після прожарки аеродрому Бельбек вчора, за добу, звідти не злетів жодний літак. Вперше за останні 10 років.
Оце і є реальна боротьба з кабами, а не петріоти - скільки б їх не було в кацапів ракет буде більше...
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17.05.2024 08:58 Ответить
зеленский ввіддав у 23 році 1,6 міліарда доларів на будівництво шляхів - у тому разі і Харьків-Вовчанськ-пропускной пункт кордон з рашею - як думаєте для чого він це робив. 19 року зеленским було утілізовано 2 млн. протипіхотних мін - тому рашисти спокіно, піші заходили через кордон на Харьковщіні - і це те місце де, по словам того ж зеленского, були побудовані найміцніші фортіфікації для ЗСУ. А шож тоді на іншіх кордонах - просто жах - заходь і бери шо надо. Американці це все чудово бачать та розуміють - тому тіки так - як сказав американський генерал - Україна протримається, ймовірно до кінця 24 року. Вибір зробили самі українці у 19 - і міняти шось вже дуже пізно, тай неможливо.
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17.05.2024 09:00 Ответить
Це стосується всіх виборів за 30 років не тільки в 19.... Найбільше знищили запасів озброєння за Юща та Яника...

За 2005 рік Обама в свої книзі згадує "До влади прийшли люди які хочуть заробляти гроші і зброя їм не потрібна" це коли штати виділили гроші на знищення *********** та ПЗРК які ми тепер випрошуємо у всього світу....

Та і взагалі країна яка мала розробника сс18 і обслуговувала їх до 14 року не спромоглась за 30 років зробити аналог Іскандера і запустити в серію.... Країна виробник електроніки до крилатих ракет та двигунів, здивуєтесь моторсіч продавала в рашу не тільки двигуни до гелікоптерів...
Країна розробник кольчуги не спромоглась модернізувати своє совкове ППО

Тому 19 рік був таким самим продовженням попепердніх виборів, всіх причому

Нагадаю ще тут деяким за Грім до фінансування якого була залучена Саудовська Аравія, тому що ми паркан Яценюка непотрібний будували а коштів на ракети не було... а потім Саудити підкупили чиновників і вкрали документацію та змились з проекту на що є кримінальна справа...
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17.05.2024 09:25 Ответить
Нагадаю деяким шо СА замовляла Сапсан, дальныстю до 300 км. А МО України замовляла Грім-2 дальністю 500км. За словами генконструктора можна було розігнати і до тисячі. І розробка Грім-2 почалась саме за Ющенко. Її перший зупинив трижди судимий, потім у друге і остаточно чотирижди уклоніст. Ну недарма ж дегенерати українські обирали ці дві персони.
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17.05.2024 09:49 Ответить
Грім2 .... Розробляється з 2013 року на базі попередніх розробок за проєктами «Борисфен» та БФРК «Сапсан».

Ви мабуть за Сапсан говорите що він за Юща почав розроблятись... Роботи тривали з 2009 року, проте 2013 року Міністр оборони України повідомив, що програму розробки комплексу «Сапсан» згорнуто.
Тому що Борисфен ще з 94 року

А тепер по саудитах 14 травня 2018 року стало відомо, що суд наклав арешт на вилучене в 2017 році майно у трьох співробітників компанії «Хартрон» (директор з наукової роботи, генеральний директор, директор з фінансово-економічних питань). А саме: 4 одиниці волоконно-оптичних гіроскопів моделі SFOS501 і технічна документація по окремих агрегатах ОТРК «Грім», що були передані замовнику - Саудівській Аравії, з порушенням з порушенням законодавства України....

Як бачимо вкрали документацію саме на Грім-2 хоча вони повністю аналоги, просто по договору про неросповсюдження не можна екпортувати більше 300км
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17.05.2024 11:56 Ответить
Найбільще снарядів було знищено за часів того ж зека - міністр оборони ягуда віддав наказ про утілізацію снарядів різних калібрів - у місяц утілізовували десь 120-130 тисяч. На рік - рахуйте. Їх утилізовували більше року - просто рострілюючи через артстволи. Ще додайте знос стволів і буде картина .
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17.05.2024 09:53 Ответить
Казок можна багато про руки які нічого не крали розповідати але реальність така що Обама писав що якби не їх допомога в 2005-2007 роках то б Україні знадобилось ще 60 років на утилізацію

А тепер по цифрах за Юща було списано 1322 одиниці бронетехніки, 698 танків, 192 літаки, 56 вертольотів, 294 ЗРК та 18 Точка У то за Гриценка ще двох інших не беремо

і за Яника це як президента бо він також відзначився як прем'єрміністр 1292 танки 271 бронетехніки 98 літаків16 вертольотів як бачимо Ющ тільки за Гриценко його переплюнув
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17.05.2024 11:51 Ответить
"Тому 19 рік був таким самим продовженням попепердніх виборів, всіх причому".
Певні вибіркові факти з цифрами для політичних маніпуляцій.
2019-й став "нашим вироком"! Слідча комісія розбереться, суд врахує...
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17.05.2024 15:07 Ответить
Ту зброю що "вчасно" нам надали, як мертвому припарки.... скільки ж наших загинуло, а їм абсотно байдуже, пофіг коли вся Україна стогне - ми це на завжди запам'ятаємо.
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17.05.2024 09:05 Ответить
Вы типа УКРАИНЦЫ защищайтесь и громите свинособак только наоборот................феерические янки..............................................................................
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17.05.2024 09:15 Ответить
Ukrainci, vi namjok ponjalji v konce-koncov? Amerikanci prizivajut izmenjitj Ukrainskuju Konstituciju po rossijskomu obrazcu, i objavitj vsjo do Urala 'zakonnimi Ukrainskimi zemljami' Vot i vsjo,,,
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17.05.2024 11:32 Ответить
на відміну від "китайсько- північно-корейських,та іранських співучасників вбивства українського народу, котрі беруть безпосередню участь у війні рашистської 3,14дерації проти України , надаючи куйлу зброюдля вбивства українців, та знищення інфраструктури
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17.05.2024 09:15 Ответить
Ми і так використовуємо зброю на нашій території , з території України стріляємо, чи ні 😍?
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17.05.2024 09:19 Ответить
Якби був Рейган чи Буши, то вже давно б Засрашку довбали амерською зброєю!
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17.05.2024 09:24 Ответить
Это тот Буш который уговаривал Украину не выходить из состава ССР? Или тот который с Пуйлом вместе рыбачил в Америке?
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17.05.2024 11:17 Ответить
Коли врешті -решт дадуть ф-16 ,їх першочергові цілі будуть руснява авіація ,що скидає КАБи з відстані 30-40 км від лінії фронту. Звичайно що ці збиті літаки будуть падати на кацапській території. Відповіді, вічно мнущим фаберже ,повинна бути така -збили на лінії фронту ,а куди впав ,питайте того хто впав. А якщоє сумніви - будь ласка беріть рулетку і на лінію фронту ,міряти.
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17.05.2024 09:34 Ответить
так так и буде!, дайте ТРИ!!!)))
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17.05.2024 09:34 Ответить
Це як два ковбої на дуелі!
Один в одного стріляє,а іншому не можна,бо в нього пістолет чужий!
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17.05.2024 09:37 Ответить
Хто має вищий ранг - державний секретар, чи заступниця речника Пентагону?
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17.05.2024 09:45 Ответить
Мудрые агнлосаксы всегда смотрят на три шага вперед. Хорошие кацапы еще понадобятся против китаез.
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17.05.2024 09:54 Ответить
вони не заставлять кремль воювати з китаєм. а от розвалена імперія оставить багато бажаючих гинути за тверді гроші будь-де. Тому то китай і допомагає кремлю втримати владу.
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17.05.2024 10:56 Ответить
Сінгх ти не львиця,більш Табакі... .
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17.05.2024 09:56 Ответить
Та задовбали вже своїми обмеженнями.
Але вони лише підкреслюють, що зупинка зеленським ракетних програм в 2019 і незапуск оборонки в 2022 - це державний злочин.
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17.05.2024 10:14 Ответить
Всі вже повірили, що раз Блінкел ляпнув, то щось змінилось у позиції США .

Але раз випустили цю травесті-діву заспокоїти що зброя може бути використана в межах української території , значить там непогано наклали у штани.

Звісно рішення приймає Україна (дрібним шрифтом: тіки власною зброєю, виробленою під керівництвом потужного незламного лідора)
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17.05.2024 10:14 Ответить
Ну и дура! А когда то ее мама пела хорошо, хитяра был boys, boys, boys
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17.05.2024 10:26 Ответить
Вот это поворот. Это ее мамку трахал во все дыры Сильвио Берлускони?Это многое обьясняет.
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17.05.2024 13:25 Ответить
Що ви скиглити , довбні зелені . Волали в 19 за уйобка недоумка , тепер ниете. Вам же казали , що ніхто і нічого вам ******** не повинен. Жрите та смійтесь , весело ж **** . А ліпше не кіздіть , гонить цю шоблу зелену , бо поки ці ублюдки у владі , добрих справ не буде . Побачим , що будете після 21 травня дичь нести. Горить всі , кто голосував за зелених уродів , недоумкі і худоба .
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17.05.2024 11:01 Ответить
Ukrainci, vi namjok ponjalji v konce-koncov? Amerikanci prizivajut izmenjitj Ukrainskuju Konstituciju po rossijskomu obrazcu, i objavitj vsjo do Urala 'zakonnimi Ukrainskimi zemljami' Vot i vsjo,,,
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17.05.2024 11:28 Ответить
Або на території кацапстану тільки нікому про це не казати)))
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17.05.2024 11:31 Ответить
Чому всі дивуються що сказала Сабріна? Давно була у США стаття про національного героя - директора ЦРУ Бернса. Американці до війни мали багато розвідданних про майбутню війну, але була вірогідність що це блеф. Тоді вони направили Бернса до раші. Він у перемовинах розпочав із блефу, що у США точно занають про плани раші почати війну. Його візаві був ошелешений такою інформацією і не став заперечувати. Америка отримала підтвердження своїх припущень. Тоді Бернс сказав, що ви ж розумієте, що США не будуть стояти осторонь. Давайте домовимося, що буде як і раніше у інших локальних протистояннях - конфлікт не вийде за межі української території. Ви не чіпаєте нашу територію і територію наших союзників, а ми не чіпаємо вашу. На цьому і порішили. Бернс - національний герой!

Може це і байка, але вона підтверджується усім ходом війни.
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17.05.2024 11:32 Ответить
це не байка. Була стаття про це
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18.05.2024 01:07 Ответить
Говорять як наші повноцінні хазяєва, а не партнери........ Така риторика пані Сабрини ще раз доводить, що Україна це просто інструмент для США аби послабити кацапів........
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17.05.2024 11:45 Ответить
Як повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на https://www.politico.com/news/2024/05/14/ukraine-weapons-russia-00157970 Politico , в США прибула делегація з групи українських парламентаріїв, щоб заручитися допомогою Конгресу у вирішенні проблеми використання зброї американського виробництва для нанесення ударів по території Росії. Блокування такого дозволу, на думку парламентарів ВР, сковує військові дії України, оскільки Київ прагне завдати удару по російських військових складах та іншим військовим об'єктах розташованих за кордоном "на упередження". "Головна проблема зараз - це політика Білого дому, спрямована на обмеження наших можливостей завдавати ударів по військових об'єктах усередині Росії", - підтвердив голова делегації і голова фракції "Слуга народу" в ВР Давид Арахамія.
Адміністрація президента США Джо Байдена, відправляючи Україні зброю дальнього радіусу дії, заявила, що її не можна використовувати для нанесення ударів усередині російської території.
Росія прекрасно обізнана про це обмеження і змогла розмістити на кордоні щонайменше 30 тисяч військовослужбовців і техніки, не побоюючись удару далекобійних тактичних ракетних комплексів, що поставляються США, які Україна з руйнівним ефектом використовувала проти російських військ на території України.
Два американські чиновники підтвердили, що політика адміністрації Байдена не змінилася.
"Допомога надається для оборони, а не для наступальних операцій на російській території", - сказав один із чиновників, який отримав анонімність для обговорення делікатних питань.
Російський наступ використовує проблеми України з кадрами і відсутність належним чином підготовлених оборонних споруд під Харковом, піддаючи ризику місто з мільйонним населенням і потенційно даючи Росії новий критичний плацдарм у країні.
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17.05.2024 12:13 Ответить
ну, так, примат домовився...
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17.05.2024 12:14 Ответить
Хмм...
А це стосується меж "Київської русі"?
Х*йло ж там бубонить щось про "істаріческіє ісконниє землі"...
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17.05.2024 13:16 Ответить
В США образованные и мудрые политики, не то что совковые бездари.
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17.05.2024 13:26 Ответить
Мудаки ВЕЗДЕ!!!!
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17.05.2024 14:02 Ответить
Дурдом! Представьте, что в доме сосед бандит и насильник ворвался в чужую квартиру, отжал комнату взял и изнасиловал заложников, а соседи вместо того, чтоб собраться и если не убить, то хорошо накостылять и утихомирить буйного, по-тихоньку передают пострадавшему соседу топоры и молотки (дозировано, чтоб не ненароком не прибил упыря) и требуют еще применят переданное ими оружие только в собственной квартире жертвы, при этом торгуют и ведут беседы с агрессором и бандитом!
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17.05.2024 13:54 Ответить
Трампа заждался и нервишки пошаливают?
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17.05.2024 14:12 Ответить
Украина не полигон , с забором от Яценюка, рас его нет, то и суда нет.
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17.05.2024 14:25 Ответить
В'єтнам віддали комунякам, а Афган бородатим саме за таких геніїв геостратегії..наснаги дебілам. не розумію чому Європа чохли не знімає, мінімум 10 млн. біженців якщо орда нас задусить.....
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17.05.2024 14:47 Ответить
Нужно не меньше года а лучше два, чтобы обучить военному делу беженцев, поэтому запад и кричит о переговорах и заморозке конфликта, переговоры будут потому что в противном случае Зелю вышвырнут, но боевые действия продолжатся и во время переговоров, очередной трюк с Минском не прокатит.
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17.05.2024 15:00 Ответить
Сидячи в обороні , перемогу аніколи не здобути.
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17.05.2024 16:40 Ответить
Та ладно. Хорватія програла сербським сепарам першу війну в 90-х. А потім...
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18.05.2024 00:16 Ответить
каци не серби
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18.05.2024 01:08 Ответить
І це ви ще не бачили що індуси пишуть про українців і Україну в твітерах. Там повний набір рашиської пропаганди + побажання русні захопити і винищити українців. Чому? Повірте, вони люто ненавидять Пакистан і пам'ятають як ми продали їм танки в 90-х. Доречі, пакистанці теж пам'ятають це, і кажуть що тепер вони допомогають зі снарядами.
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18.05.2024 00:14 Ответить
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