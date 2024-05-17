Оружие, которое США предоставляют Украине, следует использовать в пределах украинской территории, - Пентагон

Позиция Министерства обороны США относительно использования Украиной американского оружия остается неизменной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом на брифинге заявила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх.

"Мы считаем, что оборудование и средства, которые мы предоставляем Украине, и которые другие государства предоставляют Украине, следует использовать для возвращения украинской суверенной территории", - подчеркнула Сингх.

На уточнение, является ли это просьбой к украинской стороне или обязательным условием, заместитель спикера сказала, что обращение США по этому поводу является достаточно публичным.

"На каждой встрече контактной группы по обороне Украины, которую созывает министр Остин, оружие, которое предоставляют, предназначено для использования на поле боя. И министр в своих разговорах с господином Умеровым проговаривает, как лучше всего использовать эти средства. Мы считаем, что это в пределах украинской территории", - добавила Сингх.

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Напомним, на днях госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют применение американского оружия для ударов по территории России, но решение за Украиной.