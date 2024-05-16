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Новости Война
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США должны поощрять Украину к ударам по целям в РФ, - Хельсинкская комиссия

зсу

Хельсинкская комиссия США заявила, что Соединенные Штаты должны позволить Украине наносить удары американским оружием по ВС РФ в приграничных районах России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Хельсинкской комиссии США.

Отмечается, что наступательные действия российской армии на Харьковщину угрожают жизни более миллиона мирных жителей и ставят под угрозу оборону Украины.

"США должны не только разрешить, но и поощрять ВСУ наносить удары по военным силам РФ, которые ведут огонь и останавливаются в приграничных районах России в рамках наступательных операций России на севере Харьковской области.

Что такое Хельсинкская комиссия?

Хельсинкская комиссия - неправительственная организация, которая была создана Конгрессом США в 1975 году для мониторинга и поощрения соблюдения Хельсинкских соглашений и других обязательств ОБСЕ. В ней участвуют конгрессмены, сенаторы, политические, военные и эксперты по безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блинкен об ударах ВСУ по территории РФ: Украина сама решает, как вести эту войну

Автор: 

оружие (10198) США (26381)


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Топ комментарии
+20
тобто вже можно буде захєрачить атакамсом по https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B008 ракетно-артилерійського арсеналу ГРАУ Міноборони рф (в/ч 92919) , який знаходиться на відстані 160 км від Новгоро-Сіверська?
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16.05.2024 07:44
+17
Уявляю, під час другої світової Штати, надавали б допомогу Англії з умовою не бомбити території третього рейху.
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16.05.2024 08:26
+14
Вже дали
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16.05.2024 07:49
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Спочатку може варто дати українцям таку зброю?
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16.05.2024 07:41 Ответить
Вже дали
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16.05.2024 07:49 Ответить
тобто вже можно буде захєрачить атакамсом по https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B008 ракетно-артилерійського арсеналу ГРАУ Міноборони рф (в/ч 92919) , який знаходиться на відстані 160 км від Новгоро-Сіверська?
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16.05.2024 07:44 Ответить
Так
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16.05.2024 08:35 Ответить
Борцы за права людини здорового человека.
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16.05.2024 07:53 Ответить
Їбаш кацапів атакамс!
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16.05.2024 08:21 Ответить
Уявляю, під час другої світової Штати, надавали б допомогу Англії з умовою не бомбити території третього рейху.
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16.05.2024 08:26 Ответить
Ну до 1941 там теж блудняки були ще ті.
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16.05.2024 08:34 Ответить
До 41 Штати взагалі не приймали участь у війні і відкрито про те заявляли.
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16.05.2024 08:36 Ответить
А зараз приймають?

Я ж про те й кажу, що, коли це не їх війна, то отаке.
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16.05.2024 12:29 Ответить
Это все последствия толерастизма в широком смысле.
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16.05.2024 09:19 Ответить
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16.05.2024 08:35 Ответить
Позволять это понятно. А как можно поощрять?
Вот вам ракета и соточка баксов в придачу, если за ёлки пульнете
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16.05.2024 08:42 Ответить
Свіжі розвідданні з супутників надати.
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16.05.2024 08:44 Ответить
для цього навіть не треба ніяких розвідданних, бо кожна собака в околицях знає, де знаходяться https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B023 склади Брянського хімічного заводу, та і самий https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B023 БХЗ , який виробляє твердопаливні двигуни для "градів", "торнадо та "смерчів", та споряджує їх вибухівкою.
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16.05.2024 09:35 Ответить
і да, від нашого Гремяча дл БХЗ 120 км.
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16.05.2024 09:38 Ответить
Є таке слово - дорозвідка.
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16.05.2024 09:40 Ответить
там і дорозвідувати не треба, бо вибухонебезпечного лайна там повно, вибухати буде краще, ніж арсенал у Котлубані.
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16.05.2024 09:46 Ответить
Згадайте спалене корито в Бердянську.
Вдарили під час завантаження БК.
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16.05.2024 10:09 Ответить
до чого тут якесь корито або вантажівка чи потяг? Мова йде про , на якому завжди повно вибухового лайна, і про https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B023 склад заводу , і ще https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B028 137-й Центральний склад , і ще https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B025 Окреме виробництво №1 БХЗ. І щоб два рази не вставать - там же https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B029 "Об'єкт 365" - в/ч 42685 , яке відноситься до 12-го головного управління міноборони (ядерне забезпечення). Вибухати, горіти і смердіти буде так, що евакуюються не тільки п'ятнадять тисяч населення Сельців, але ще тисяч сто населення Брянська.
Можете вважати, що я вам дорозвідку зробив.
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16.05.2024 10:48 Ответить
До того, що можна вдовбати саме тоді, коли відвантажують БК.
Феєрверк буде ще видовищнішим.
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16.05.2024 10:49 Ответить
там можно вдовбати у будь-який час, бо це виробництво і склади, а не корито, яке може бути завантажене, а може бути і пусте. Там завжди цього повно. Навіть один сраний БПЛА, який прилетів на https://www.google.com.ua/maps/place/48%C2%B059 арсенал у Котлубані наробив стільки шороху, що розвалена бронетехніка валялась по всій теріторії.
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16.05.2024 11:00 Ответить
Шановна Марина Макєєва, я сильно засумнівався, що створена Конгресом США Helsinki Commission є неурядовою організацією і вирішив перевірити. І дійсно, на сайті csce.gov прямо написано:

We are a US government commission that promotes human rights, military security, and economic cooperation in 57 countries in Europe, Eurasia, and North America.

Nine Commissioners are members of the Senate, nine are members of the House of Representatives, and three are executive branch officials.
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16.05.2024 09:51 Ответить
матеріал вже вийшов, і Макєєва його вже не буде продивлятись, а тим більше читати коменти.
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16.05.2024 10:52 Ответить
З цим президентом і цією адміністрацією такого точно не буде.
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16.05.2024 10:18 Ответить
Атакамсами по НПЗ - вот будет потеха.
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16.05.2024 10:56 Ответить
Ми в 22-му таку "потєху" наглядно спостерігали у себе. Так, потрібен реванш!
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16.05.2024 11:21 Ответить
💯👏
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16.05.2024 12:11 Ответить
 
 