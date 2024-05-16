США должны поощрять Украину к ударам по целям в РФ, - Хельсинкская комиссия
Хельсинкская комиссия США заявила, что Соединенные Штаты должны позволить Украине наносить удары американским оружием по ВС РФ в приграничных районах России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Хельсинкской комиссии США.
Отмечается, что наступательные действия российской армии на Харьковщину угрожают жизни более миллиона мирных жителей и ставят под угрозу оборону Украины.
"США должны не только разрешить, но и поощрять ВСУ наносить удары по военным силам РФ, которые ведут огонь и останавливаются в приграничных районах России в рамках наступательных операций России на севере Харьковской области.
Что такое Хельсинкская комиссия?
Хельсинкская комиссия - неправительственная организация, которая была создана Конгрессом США в 1975 году для мониторинга и поощрения соблюдения Хельсинкских соглашений и других обязательств ОБСЕ. В ней участвуют конгрессмены, сенаторы, политические, военные и эксперты по безопасности.
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Я ж про те й кажу, що, коли це не їх війна, то отаке.
Вот вам ракета и соточка баксов в придачу, если за ёлки пульнете
Вдарили під час завантаження БК.
Можете вважати, що я вам дорозвідку зробив.
Феєрверк буде ще видовищнішим.
We are a US government commission that promotes human rights, military security, and economic cooperation in 57 countries in Europe, Eurasia, and North America.
Nine Commissioners are members of the Senate, nine are members of the House of Representatives, and three are executive branch officials.