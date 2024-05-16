США должны поощрять Украину к ударам по целям в РФ, - Хельсинкская комиссия

Хельсинкская комиссия США заявила, что Соединенные Штаты должны позволить Украине наносить удары американским оружием по ВС РФ в приграничных районах России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Хельсинкской комиссии США.

Отмечается, что наступательные действия российской армии на Харьковщину угрожают жизни более миллиона мирных жителей и ставят под угрозу оборону Украины.

"США должны не только разрешить, но и поощрять ВСУ наносить удары по военным силам РФ, которые ведут огонь и останавливаются в приграничных районах России в рамках наступательных операций России на севере Харьковской области.

Что такое Хельсинкская комиссия?

Хельсинкская комиссия - неправительственная организация, которая была создана Конгрессом США в 1975 году для мониторинга и поощрения соблюдения Хельсинкских соглашений и других обязательств ОБСЕ. В ней участвуют конгрессмены, сенаторы, политические, военные и эксперты по безопасности.

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