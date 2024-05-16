США повинні заохочувати Україну до ударів по цілях у РФ, - Гельсінська комісія
Гельсінська комісія США заявила, що Сполучені Штати мають дозволити Україні завдавати ударів американською зброєю по ЗС РФ у прикордонних районах Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Гельсінської комісії США.
Зазначається, що наступальні дії російської армії на Харківщину загрожують життю понад мільйона мирних жителів і ставлять під загрозу оборону України.
"США повинні не тільки дозволити, але й заохочувати ЗСУ завдавати ударів по військових силах РФ, які ведуть вогонь і зупиняються в прикордонних районах Росії в рамках наступальних операцій Росії на півночі Харківської області.
Що таке Гельсінська комісія?
Гельсінська комісія – неурядова організація, яка була створена Конгресом США у 1975 році для моніторингу та заохочення дотримання Гельсінських угод та інших зобов'язань ОБСЄ. У ній беруть участь конгресмени, сенатори, політичні, воєнні та безпекові експерти.
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Я ж про те й кажу, що, коли це не їх війна, то отаке.
Вот вам ракета и соточка баксов в придачу, если за ёлки пульнете
Вдарили під час завантаження БК.
Можете вважати, що я вам дорозвідку зробив.
Феєрверк буде ще видовищнішим.
We are a US government commission that promotes human rights, military security, and economic cooperation in 57 countries in Europe, Eurasia, and North America.
Nine Commissioners are members of the Senate, nine are members of the House of Representatives, and three are executive branch officials.