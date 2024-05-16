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Новини Війна
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США повинні заохочувати Україну до ударів по цілях у РФ, - Гельсінська комісія

зсу

Гельсінська комісія США заявила, що Сполучені Штати мають дозволити Україні завдавати ударів американською зброєю по ЗС РФ у прикордонних районах Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Гельсінської комісії США.

Зазначається, що наступальні дії російської армії на Харківщину загрожують життю понад мільйона мирних жителів і ставлять під загрозу оборону України.

"США повинні не тільки дозволити, але й заохочувати ЗСУ завдавати ударів по військових силах РФ, які ведуть вогонь і зупиняються в прикордонних районах Росії в рамках наступальних операцій Росії на півночі Харківської області.

Що таке Гельсінська комісія?

Гельсінська комісія – неурядова організація, яка була створена Конгресом США у 1975 році для моніторингу та заохочення дотримання Гельсінських угод та інших зобов'язань ОБСЄ. У ній беруть участь конгресмени, сенатори, політичні, воєнні та безпекові експерти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен про удари ЗСУ по території РФ: Україна сама вирішує, як вести цю війну

Автор: 

зброя (7435) США (22473)


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Топ коментарі
+20
тобто вже можно буде захєрачить атакамсом по https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B008 ракетно-артилерійського арсеналу ГРАУ Міноборони рф (в/ч 92919) , який знаходиться на відстані 160 км від Новгоро-Сіверська?
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16.05.2024 07:44
+17
Уявляю, під час другої світової Штати, надавали б допомогу Англії з умовою не бомбити території третього рейху.
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16.05.2024 08:26
+14
Вже дали
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16.05.2024 07:49
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Спочатку може варто дати українцям таку зброю?
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16.05.2024 07:41 Відповісти
Вже дали
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16.05.2024 07:49 Відповісти
тобто вже можно буде захєрачить атакамсом по https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B008 ракетно-артилерійського арсеналу ГРАУ Міноборони рф (в/ч 92919) , який знаходиться на відстані 160 км від Новгоро-Сіверська?
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16.05.2024 07:44 Відповісти
Так
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16.05.2024 08:35 Відповісти
Борцы за права людини здорового человека.
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16.05.2024 07:53 Відповісти
Їбаш кацапів атакамс!
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16.05.2024 08:21 Відповісти
Уявляю, під час другої світової Штати, надавали б допомогу Англії з умовою не бомбити території третього рейху.
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16.05.2024 08:26 Відповісти
Ну до 1941 там теж блудняки були ще ті.
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16.05.2024 08:34 Відповісти
До 41 Штати взагалі не приймали участь у війні і відкрито про те заявляли.
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16.05.2024 08:36 Відповісти
А зараз приймають?

Я ж про те й кажу, що, коли це не їх війна, то отаке.
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16.05.2024 12:29 Відповісти
Это все последствия толерастизма в широком смысле.
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16.05.2024 09:19 Відповісти
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16.05.2024 08:35 Відповісти
Позволять это понятно. А как можно поощрять?
Вот вам ракета и соточка баксов в придачу, если за ёлки пульнете
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16.05.2024 08:42 Відповісти
Свіжі розвідданні з супутників надати.
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16.05.2024 08:44 Відповісти
для цього навіть не треба ніяких розвідданних, бо кожна собака в околицях знає, де знаходяться https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B023 склади Брянського хімічного заводу, та і самий https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B023 БХЗ , який виробляє твердопаливні двигуни для "градів", "торнадо та "смерчів", та споряджує їх вибухівкою.
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16.05.2024 09:35 Відповісти
і да, від нашого Гремяча дл БХЗ 120 км.
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16.05.2024 09:38 Відповісти
Є таке слово - дорозвідка.
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16.05.2024 09:40 Відповісти
там і дорозвідувати не треба, бо вибухонебезпечного лайна там повно, вибухати буде краще, ніж арсенал у Котлубані.
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16.05.2024 09:46 Відповісти
Згадайте спалене корито в Бердянську.
Вдарили під час завантаження БК.
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16.05.2024 10:09 Відповісти
до чого тут якесь корито або вантажівка чи потяг? Мова йде про , на якому завжди повно вибухового лайна, і про https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B023 склад заводу , і ще https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B028 137-й Центральний склад , і ще https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B025 Окреме виробництво №1 БХЗ. І щоб два рази не вставать - там же https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B029 "Об'єкт 365" - в/ч 42685 , яке відноситься до 12-го головного управління міноборони (ядерне забезпечення). Вибухати, горіти і смердіти буде так, що евакуюються не тільки п'ятнадять тисяч населення Сельців, але ще тисяч сто населення Брянська.
Можете вважати, що я вам дорозвідку зробив.
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16.05.2024 10:48 Відповісти
До того, що можна вдовбати саме тоді, коли відвантажують БК.
Феєрверк буде ще видовищнішим.
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16.05.2024 10:49 Відповісти
там можно вдовбати у будь-який час, бо це виробництво і склади, а не корито, яке може бути завантажене, а може бути і пусте. Там завжди цього повно. Навіть один сраний БПЛА, який прилетів на https://www.google.com.ua/maps/place/48%C2%B059 арсенал у Котлубані наробив стільки шороху, що розвалена бронетехніка валялась по всій теріторії.
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16.05.2024 11:00 Відповісти
Шановна Марина Макєєва, я сильно засумнівався, що створена Конгресом США Helsinki Commission є неурядовою організацією і вирішив перевірити. І дійсно, на сайті csce.gov прямо написано:

We are a US government commission that promotes human rights, military security, and economic cooperation in 57 countries in Europe, Eurasia, and North America.

Nine Commissioners are members of the Senate, nine are members of the House of Representatives, and three are executive branch officials.
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16.05.2024 09:51 Відповісти
матеріал вже вийшов, і Макєєва його вже не буде продивлятись, а тим більше читати коменти.
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16.05.2024 10:52 Відповісти
З цим президентом і цією адміністрацією такого точно не буде.
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16.05.2024 10:18 Відповісти
Атакамсами по НПЗ - вот будет потеха.
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16.05.2024 10:56 Відповісти
Ми в 22-му таку "потєху" наглядно спостерігали у себе. Так, потрібен реванш!
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16.05.2024 11:21 Відповісти
💯👏
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16.05.2024 12:11 Відповісти
 
 