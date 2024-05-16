США повинні заохочувати Україну до ударів по цілях у РФ, - Гельсінська комісія

Гельсінська комісія США заявила, що Сполучені Штати мають дозволити Україні завдавати ударів американською зброєю по ЗС РФ у прикордонних районах Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Гельсінської комісії США.

Зазначається, що наступальні дії російської армії на Харківщину загрожують життю понад мільйона мирних жителів і ставлять під загрозу оборону України.

"США повинні не тільки дозволити, але й заохочувати ЗСУ завдавати ударів по військових силах РФ, які ведуть вогонь і зупиняються в прикордонних районах Росії в рамках наступальних операцій Росії на півночі Харківської області.

Що таке Гельсінська комісія?

Гельсінська комісія – неурядова організація, яка була створена Конгресом США у 1975 році для моніторингу та заохочення дотримання Гельсінських угод та інших зобов'язань ОБСЄ. У ній беруть участь конгресмени, сенатори, політичні, воєнні та безпекові експерти.

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