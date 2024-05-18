Україна звернулася до США з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдавати ударів, - WSJ

Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням скасувати обмеження щодо використання американської зброї по території Росії. А також попросила США допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців.

Такий запит від Києва надійшов нібито у зв’язку з тим, що Росія досягла найбільших територіальних здобутків в Україні за майже 18 місяців на Харківщині. За даними інших посадовців, зроблений минулого тижня запит нині розглядається.

Якщо США погодяться на прохання Києва, це може означати значну зміну політики адміністрації, яка давно намагається зменшити ризик військової ескалації між Вашингтоном і Москвою, одночасно підтримуючи Україну.

"Вони справді просили про допомогу, щоб завдати удару по Росії. Це стосувалося не систем озброєння, а додаткової допомоги у завданні ударів по росіянах", – сказав генерал ВВС Чарльз Браун.

Наразі США розглядають український запит.

Нагадаємо, 17 травня радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що політика адміністрації Байдена стосовно використання американської зброї за межами України не змінилась – США не заохочують використання американського озброєння для ударів по території РФ.

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