Україна звернулася до США з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдавати ударів, - WSJ
Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням скасувати обмеження щодо використання американської зброї по території Росії. А також попросила США допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців.
Такий запит від Києва надійшов нібито у зв’язку з тим, що Росія досягла найбільших територіальних здобутків в Україні за майже 18 місяців на Харківщині. За даними інших посадовців, зроблений минулого тижня запит нині розглядається.
Якщо США погодяться на прохання Києва, це може означати значну зміну політики адміністрації, яка давно намагається зменшити ризик військової ескалації між Вашингтоном і Москвою, одночасно підтримуючи Україну.
"Вони справді просили про допомогу, щоб завдати удару по Росії. Це стосувалося не систем озброєння, а додаткової допомоги у завданні ударів по росіянах", – сказав генерал ВВС Чарльз Браун.
Наразі США розглядають український запит.
Нагадаємо, 17 травня радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що політика адміністрації Байдена стосовно використання американської зброї за межами України не змінилась – США не заохочують використання американського озброєння для ударів по території РФ.
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Рыбы здесь нигде нет.Пулять никуда нельзя
нам дозволили бити по новоросійську?
через той порт вивозиться нафта, яку американці качають в казахстані.
навіщо блінкен співав і пабі?
За вибір зеленського кара прийде років за п'ять...
UA без попереджень з сiчня 2024 не мала пiдтримки США
то прикручуйте вже другий моторчик нептуну (багатоступенева ) грiм хай теж стрелне
Розглядатимуть до виборів нового президента.
Де конкретні прізвища або хоча б назви офіційних установ?
Як хтось з розумних коментаторів казав: спочатку артилерія, потім танки, потім літаки, потім далекобійні ракети, а потім дозвіл їх правильно застосовувати. Далі - тільки Зірка Смерті!
Яка ескалація??? Війна йде з застосуванням всього спектру ковенційних озброєнь, включаючи заборонені хімічні **********. Вони взагалі знають визначення слова "війна"??? Як можна воювати, якщо по тобі завдають ударів, а ти не можеш бити у відповідь??? Шо це за ноухау від ліберастів???
Кацапи! Чекайте та потім не питайте «а нас то за что?»
Зелені підари на стороні кацапів підвойовують.
(невже у МЗС залишився хтось розумний?)
Такий запит ставить Пентагон у незручне становище, вони вже не можуть вітіювато ухилитися від відповіді та прошамкать "ми не заохочуємо", "не уможливлюємо", "політика залишилася не змінною", ...
А змушені прямо сказати по чому бити можна, по чому нізя.
Б'ють по одній щоці, то підстав другу щоку!
З повагою командир взводу
дід Василь.
Та легко! Розгортаєш мапу кацапстану - тикаєш пальцем - не промахнешся!!!