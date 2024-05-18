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Україна звернулася до США з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдавати ударів, - WSJ

atacms

Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням скасувати обмеження щодо використання американської зброї по території Росії. А  також попросила США допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців.

Такий запит від Києва надійшов нібито у зв’язку з тим, що Росія досягла найбільших територіальних здобутків в Україні за майже 18 місяців на Харківщині. За даними інших посадовців, зроблений минулого тижня запит нині розглядається.

Якщо США погодяться на прохання Києва, це може означати значну зміну політики адміністрації, яка давно намагається зменшити ризик військової ескалації між Вашингтоном і Москвою, одночасно підтримуючи Україну.

"Вони справді просили про допомогу, щоб завдати удару по Росії. Це стосувалося не систем озброєння, а додаткової допомоги у завданні ударів по росіянах", – сказав генерал ВВС Чарльз Браун.

Наразі США розглядають український запит.

Нагадаємо,  17 травня радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що політика адміністрації Байдена стосовно використання американської зброї за межами України не змінилась – США не заохочують використання американського озброєння для ударів по території РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США уважно стежать за наступом Росії і цілодобово працюють, щоб доставити озброєння в Україну, - Кірбі

Автор: 

росія (64958) США (22568) Україна (5867)


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Топ коментарі
+17
Ця американська заборона - саме те, що потрібно путєну. Вітаю Вас, містер Байден.
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18.05.2024 07:44
+17
Зебіли вже питають чи можна власною зброєю хєрачить орків. Що за хєрня?
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18.05.2024 07:55
+13
Нехай пояснять, як можна перемогти (уйла при таких заборонах
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18.05.2024 07:48
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Треба хочаб один дозвіл - можливість бити по аеродромах
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18.05.2024 07:37 Відповісти
Зебіли вже питають чи можна власною зброєю хєрачить орків. Що за хєрня?
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18.05.2024 07:55 Відповісти
це труднощі перекладу.
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18.05.2024 08:06 Відповісти
Достатньо буде завалити бункерного. Так что хорошие русские, давайте точные координаты Атешу
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18.05.2024 07:39 Відповісти
Бункерного давно вже немає. Керує "політбюро".
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18.05.2024 07:45 Відповісти
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18.05.2024 07:49 Відповісти
На шо намек, мол, муйло уже давно бросило кости в секретных хранилищах кунсткамеры?
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18.05.2024 10:13 Відповісти
Тю, шо я затрындел, муйло безропотно сидит в морозильной камере, чекае официоза, минимум 6 лет?
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18.05.2024 10:15 Відповісти
Можна по Геленджикському палацу Х**ла. Він поруч з Новоросійськом. Координати відомі.
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18.05.2024 07:55 Відповісти
Уренгойські нафтопромисли.
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18.05.2024 07:42 Відповісти
А тепер подивимось, що з цього приводу по3.14здять кацапи.
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18.05.2024 07:43 Відповісти
Ця американська заборона - саме те, що потрібно путєну. Вітаю Вас, містер Байден.
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18.05.2024 07:44 Відповісти
Нікуди не можна, а то ще "ескалація" ця клята буде.
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18.05.2024 07:47 Відповісти
Байден это директор стадиона.
Рыбы здесь нигде нет.
Пулять никуда нельзя
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18.05.2024 15:02 Відповісти
питання:
нам дозволили бити по новоросійську?
через той порт вивозиться нафта, яку американці качають в казахстані.

навіщо блінкен співав і пабі?
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18.05.2024 07:47 Відповісти
Це була колискова для Зелі.
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18.05.2024 08:02 Відповісти
По новоросійську били власною зброєю. На це дозвіл просити не треба.
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18.05.2024 08:04 Відповісти
через той порт вивозиться нафта, яку американці качають в казахстані.
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18.05.2024 08:46 Відповісти
І що? США хай туди не б'ють, а нам своє робити.
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18.05.2024 09:38 Відповісти
А може ти ************?
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18.05.2024 13:33 Відповісти
То були труднощі перекладу. Бо били таки власною зброєю України, а її у нас майже немає (я про ракети та скасовану зеленню ракетну програму). Те, що є зараз, і багато, це безпілотники. Вони класні, але щоб дійсно пошкодити стратегічні порти, летовища, нафтові хаби тощо, потрібні далекобійні ракети. У нас їх майже немає (дякуємо, дуже дякуємо самі-знаєте-кому!), тож потрібні ракети союзників. А тут німці і американці дають нам облизня, бо "ескалація".
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18.05.2024 10:44 Відповісти
Нехай пояснять, як можна перемогти (уйла при таких заборонах
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18.05.2024 07:48 Відповісти
ніяк.
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18.05.2024 07:50 Відповісти
Срати вони хтіли на пояснення. Вони з самого початку гарантували, що ми не будемо по кацапах стріляти.
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18.05.2024 07:58 Відповісти
А зараз рубрика "По вашим заявкам"...
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18.05.2024 07:53 Відповісти
Цікавий хід...
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18.05.2024 07:53 Відповісти
А як же незалежність та гідність?
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18.05.2024 07:58 Відповісти
Просрана в бюлетенях за кучму та пьодоровіча.
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18.05.2024 08:16 Відповісти
А за гнусавого добили остаточно
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18.05.2024 08:42 Відповісти
За ющенка з порошенком теж. Взагалі, на мою думку, в Україні був лише один порядний президент, і його не обирали - Турчинов.
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18.05.2024 08:50 Відповісти
Який здав кацапам АРК з патрохами
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19.05.2024 01:36 Відповісти
І де це відбулось? В Омані? Чи на мінську1, 2?
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19.05.2024 10:18 Відповісти
В Києві
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21.05.2024 22:21 Відповісти
Юща туди само, нічим не кращий за них.... а озброєння і *********** по кількості, так само в утиль спустив за кошти американців
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18.05.2024 08:48 Відповісти
Від всіх попередників зєльця (окрім одного, див. комент вище)воняє кучмою, вид зєльця - руснею та психлікарнєю. І цей сморід іде теж від їх виборців, т.зв. "нарід".
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18.05.2024 09:11 Відповісти
Воняє кучмою це ви влучно висловились, як і до речі від олігархів... Україна повернула не туди коли не вибрали Чорновола, тому його потім і вбили...
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18.05.2024 11:33 Відповісти
Був ще контрольний постріл в голову -кучма2 в 2000 році. Таких дебілів важко знайти ще десь. За те й отримують ракети на голову, шкода тільки їх заручників - меншість, котра тоді не була за кучму з симоненкою в другому турі, бо, на мою думку, всі вибори Україна програє не в другому, а в першому турі.
За вибір зеленського кара прийде років за п'ять...
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18.05.2024 16:46 Відповісти
Україна якраз вибрала Чорновола, але "переміг" кучма
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19.05.2024 01:38 Відповісти
Такий відрив неможливо було фальсифікувати тими засобами, якими фальсифікував кучма. "Нарід", тупе радянське бидло зробило свою чорну справу.
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19.05.2024 10:22 Відповісти
Все було можливо в савецькому саюзі
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21.05.2024 22:20 Відповісти
За зелене жабеня.
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18.05.2024 10:45 Відповісти
Байден вперше публічно попередив Ізраїль про припинення постачання деяких видів зброї США в разі сухопутного нападу на Рафах 9 05 2024
UA без попереджень з сiчня 2024 не мала пiдтримки США
то прикручуйте вже другий моторчик нептуну (багатоступенева ) грiм хай теж стрелне
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18.05.2024 08:55 Відповісти
"Наразі США розглядають український запит. "
Розглядатимуть до виборів нового президента.
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18.05.2024 08:01 Відповісти
Це віина - чи гра в піддавки - Віина! - значить потрібно бити в наиболючіші місця
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18.05.2024 08:02 Відповісти
"Україна звернулася" схоже на якийсь викид помийних ЗМІ.
Де конкретні прізвища або хоча б назви офіційних установ?
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18.05.2024 08:03 Відповісти
Він і є. Але як прекрасно продається !
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18.05.2024 08:27 Відповісти
******** світ це світ оксюморон. Світ у якому в президенти обирають різного ґатунку шахраїв, паяців і піськограєв, світ у якому під час війни союзники забороняють своєю зброєю біти по території ворога, світ стурбованого ООН та ОБСЄ тощо це світ оксюморон або палата у психіатричній лікарні.
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18.05.2024 08:22 Відповісти
А може вже дозволили і зараз просто з ×уйла стібаються у ЗМІ - типу невловимий воєнторг.
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18.05.2024 08:25 Відповісти
По меншій мірі, про скасування Штатами заборони бити по рашці вже третій день поспіль триндять з кожної праски - то конгресмени пішли думати, то Україна запросила дозволу, то Блінкен сказав, що не заперечує захищатися всім...
Як хтось з розумних коментаторів казав: спочатку артилерія, потім танки, потім літаки, потім далекобійні ракети, а потім дозвіл їх правильно застосовувати. Далі - тільки Зірка Смерті!
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18.05.2024 10:51 Відповісти
, що це за нісенітниця?! Чи комусь не має чого робити? Ці цілі це таємниця, а не тіктокер
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18.05.2024 08:28 Відповісти
адміністрації, яка давно намагається зменшити ризик військової ескалації між Вашингтоном і Москвою, одночасно підтримуючи Україну

Яка ескалація??? Війна йде з застосуванням всього спектру ковенційних озброєнь, включаючи заборонені хімічні **********. Вони взагалі знають визначення слова "війна"??? Як можна воювати, якщо по тобі завдають ударів, а ти не можеш бити у відповідь??? Шо це за ноухау від ліберастів???
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18.05.2024 08:35 Відповісти
Та все вже давно позгоджено та визначено, а дозвіл гантован.

Кацапи! Чекайте та потім не питайте «а нас то за что?»
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18.05.2024 08:41 Відповісти
В штатах що кожний журналіст допущений до секретної інформації, чи вони спеціально зливають її в пресу
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18.05.2024 08:46 Відповісти
Західні журналісти пишуть нісенітниці аби заробити. Їм байдуже правда це чи не правда, головне аби їх читали. Людині без критичного мислення дуже важко не загубитися серед помиїв незалежної преси чи так званних "авторитетних видань".
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18.05.2024 10:55 Відповісти
Не кажіть багато зливів по Україні потім виявилось правдою
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18.05.2024 11:32 Відповісти
Что за подстава к США?
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18.05.2024 08:52 Відповісти
Виглядає як зрада найбільшого союзника України такою нахабною провокацією з метою щоб США більше ніколи не надавали ЗСУ координат ворожих цілей.
Зелені підари на стороні кацапів підвойовують.
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19.05.2024 01:46 Відповісти
Це точно війна? Навіть власною зброєю Україна не може нанести удар по тим градам, по літакам, що в белгороді? Треба на колінах вимолювати дозвіл, щоб Харків не стирали з обличчя землі.
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18.05.2024 08:55 Відповісти
Гарний хід!
(невже у МЗС залишився хтось розумний?)
Такий запит ставить Пентагон у незручне становище, вони вже не можуть вітіювато ухилитися від відповіді та прошамкать "ми не заохочуємо", "не уможливлюємо", "політика залишилася не змінною", ...
А змушені прямо сказати по чому бити можна, по чому нізя.
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18.05.2024 09:00 Відповісти
вже відповіли. По всьому не можна
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19.05.2024 00:21 Відповісти
Як в Бібліі!
Б'ють по одній щоці, то підстав другу щоку!
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18.05.2024 09:02 Відповісти
Шановний Джозеф Байден, просимо Вас надати дозвіл на нанесення удару з підствольного гранатомета м16 по курятнику в Курській обл. РФ.

З повагою командир взводу
дід Василь.
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18.05.2024 09:10 Відповісти
информационный шум...
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18.05.2024 09:15 Відповісти
А що "спутнік Притули" уже всьо?
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18.05.2024 09:24 Відповісти
Вот мне интересно: если разбомбить Белгородщину и Краснодарщину, то за какие деньги их заново отстраивать после освобождения от орков? Опять за деньги американских налогоплательщиков?
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18.05.2024 09:28 Відповісти
"...визначити цілі в Росії..."

Та легко! Розгортаєш мапу кацапстану - тикаєш пальцем - не промахнешся!!!
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18.05.2024 09:30 Відповісти
спеціально переводе все на Штати , щоб всім доказати Що Україна не керується Україною
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18.05.2024 09:37 Відповісти
Твоє яке свиняче діло ,рашистіку? Добре , що керується США, а не Підерацією, чого рашисти і прагнуть. Я давно мрію про повне офіціальне зовнішнє керування років так на 10
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18.05.2024 13:44 Відповісти
Ну да . Или крестик или трусики.
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18.05.2024 09:41 Відповісти
Навіщо робити запит,коли знаєш відповідь.
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18.05.2024 09:52 Відповісти
У дурака немае волi самотужки полишити свое крiсло.
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18.05.2024 10:17 Відповісти
Можливо й зверталися і амери гарантовано відмовили. нічого дивного. Але питання- а де за 10 років війни ділися всі ці знамениті Громи,Сапсани,Коршуни тощо? Чому ніхто не цікавиться їх долею? Чи їх спеціально злили,а зараз показушно просять амерів бити Атакамсами по Рашці,знаючи їх відповідь?
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18.05.2024 10:21 Відповісти
Celj v russnje - kremlj!
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18.05.2024 11:29 Відповісти
 
 