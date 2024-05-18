Украина обратилась к США просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы наносить удары, - WSJ
Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой отменить ограничения по использованию американского оружия по территории России. А также попросила США помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Такой запрос от Киева поступил якобы в связи с тем, что Россия достигла наибольших территориальных достижений в Украине за почти 18 месяцев на Харьковщине. По данным других чиновников, сделанный на прошлой неделе запрос сейчас рассматривается.
Если США согласятся на просьбу Киева, это может означать значительное изменение политики администрации, которая давно пытается уменьшить риск военной эскалации между Вашингтоном и Москвой, одновременно поддерживая Украину.
"Они действительно просили о помощи, чтобы нанести удар по России. Это касалось не систем вооружения, а дополнительной помощи в нанесении ударов по россиянам", - сказал генерал ВВС Чарльз Браун.
Сейчас США рассматривают украинский запрос.
Напомним, 17 мая советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что политика администрации Байдена относительно использования американского оружия за пределами Украины не изменилась - США не поощряют использование американского вооружения для ударов по территории РФ.
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Рыбы здесь нигде нет.Пулять никуда нельзя
нам дозволили бити по новоросійську?
через той порт вивозиться нафта, яку американці качають в казахстані.
навіщо блінкен співав і пабі?
За вибір зеленського кара прийде років за п'ять...
UA без попереджень з сiчня 2024 не мала пiдтримки США
то прикручуйте вже другий моторчик нептуну (багатоступенева ) грiм хай теж стрелне
Розглядатимуть до виборів нового президента.
Де конкретні прізвища або хоча б назви офіційних установ?
Як хтось з розумних коментаторів казав: спочатку артилерія, потім танки, потім літаки, потім далекобійні ракети, а потім дозвіл їх правильно застосовувати. Далі - тільки Зірка Смерті!
Яка ескалація??? Війна йде з застосуванням всього спектру ковенційних озброєнь, включаючи заборонені хімічні **********. Вони взагалі знають визначення слова "війна"??? Як можна воювати, якщо по тобі завдають ударів, а ти не можеш бити у відповідь??? Шо це за ноухау від ліберастів???
Кацапи! Чекайте та потім не питайте «а нас то за что?»
Зелені підари на стороні кацапів підвойовують.
(невже у МЗС залишився хтось розумний?)
Такий запит ставить Пентагон у незручне становище, вони вже не можуть вітіювато ухилитися від відповіді та прошамкать "ми не заохочуємо", "не уможливлюємо", "політика залишилася не змінною", ...
А змушені прямо сказати по чому бити можна, по чому нізя.
Б'ють по одній щоці, то підстав другу щоку!
З повагою командир взводу
дід Василь.
Та легко! Розгортаєш мапу кацапстану - тикаєш пальцем - не промахнешся!!!