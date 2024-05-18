Украина обратилась к США просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы наносить удары, - WSJ

Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой отменить ограничения по использованию американского оружия по территории России. А также попросила США помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Такой запрос от Киева поступил якобы в связи с тем, что Россия достигла наибольших территориальных достижений в Украине за почти 18 месяцев на Харьковщине. По данным других чиновников, сделанный на прошлой неделе запрос сейчас рассматривается.

Если США согласятся на просьбу Киева, это может означать значительное изменение политики администрации, которая давно пытается уменьшить риск военной эскалации между Вашингтоном и Москвой, одновременно поддерживая Украину.

"Они действительно просили о помощи, чтобы нанести удар по России. Это касалось не систем вооружения, а дополнительной помощи в нанесении ударов по россиянам", - сказал генерал ВВС Чарльз Браун.

Сейчас США рассматривают украинский запрос.

Напомним, 17 мая советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что политика администрации Байдена относительно использования американского оружия за пределами Украины не изменилась - США не поощряют использование американского вооружения для ударов по территории РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США внимательно следят за наступлением России и круглые сутки работают, чтобы доставить вооружение в Украину, - Кирби