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Украина обратилась к США просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы наносить удары, - WSJ

atacms

Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой отменить ограничения по использованию американского оружия по территории России. А также попросила США помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Такой запрос от Киева поступил якобы в связи с тем, что Россия достигла наибольших территориальных достижений в Украине за почти 18 месяцев на Харьковщине. По данным других чиновников, сделанный на прошлой неделе запрос сейчас рассматривается.

Если США согласятся на просьбу Киева, это может означать значительное изменение политики администрации, которая давно пытается уменьшить риск военной эскалации между Вашингтоном и Москвой, одновременно поддерживая Украину.

"Они действительно просили о помощи, чтобы нанести удар по России. Это касалось не систем вооружения, а дополнительной помощи в нанесении ударов по россиянам", - сказал генерал ВВС Чарльз Браун.

Сейчас США рассматривают украинский запрос.

Напомним, 17 мая советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что политика администрации Байдена относительно использования американского оружия за пределами Украины не изменилась - США не поощряют использование американского вооружения для ударов по территории РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США внимательно следят за наступлением России и круглые сутки работают, чтобы доставить вооружение в Украину, - Кирби

Автор: 

россия (95381) США (26439) Украина (44917)


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Топ комментарии
+17
Ця американська заборона - саме те, що потрібно путєну. Вітаю Вас, містер Байден.
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18.05.2024 07:44
+17
Зебіли вже питають чи можна власною зброєю хєрачить орків. Що за хєрня?
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18.05.2024 07:55
+13
Нехай пояснять, як можна перемогти (уйла при таких заборонах
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18.05.2024 07:48
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Треба хочаб один дозвіл - можливість бити по аеродромах
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18.05.2024 07:37 Ответить
Зебіли вже питають чи можна власною зброєю хєрачить орків. Що за хєрня?
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18.05.2024 07:55 Ответить
це труднощі перекладу.
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18.05.2024 08:06 Ответить
Достатньо буде завалити бункерного. Так что хорошие русские, давайте точные координаты Атешу
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18.05.2024 07:39 Ответить
Бункерного давно вже немає. Керує "політбюро".
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18.05.2024 07:45 Ответить
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18.05.2024 07:49 Ответить
На шо намек, мол, муйло уже давно бросило кости в секретных хранилищах кунсткамеры?
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18.05.2024 10:13 Ответить
Тю, шо я затрындел, муйло безропотно сидит в морозильной камере, чекае официоза, минимум 6 лет?
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18.05.2024 10:15 Ответить
Можна по Геленджикському палацу Х**ла. Він поруч з Новоросійськом. Координати відомі.
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18.05.2024 07:55 Ответить
Уренгойські нафтопромисли.
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18.05.2024 07:42 Ответить
А тепер подивимось, що з цього приводу по3.14здять кацапи.
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18.05.2024 07:43 Ответить
Ця американська заборона - саме те, що потрібно путєну. Вітаю Вас, містер Байден.
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18.05.2024 07:44 Ответить
Нікуди не можна, а то ще "ескалація" ця клята буде.
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18.05.2024 07:47 Ответить
Байден это директор стадиона.
Рыбы здесь нигде нет.
Пулять никуда нельзя
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18.05.2024 15:02 Ответить
питання:
нам дозволили бити по новоросійську?
через той порт вивозиться нафта, яку американці качають в казахстані.

навіщо блінкен співав і пабі?
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18.05.2024 07:47 Ответить
Це була колискова для Зелі.
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18.05.2024 08:02 Ответить
По новоросійську били власною зброєю. На це дозвіл просити не треба.
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18.05.2024 08:04 Ответить
через той порт вивозиться нафта, яку американці качають в казахстані.
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18.05.2024 08:46 Ответить
І що? США хай туди не б'ють, а нам своє робити.
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18.05.2024 09:38 Ответить
А може ти ************?
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18.05.2024 13:33 Ответить
То були труднощі перекладу. Бо били таки власною зброєю України, а її у нас майже немає (я про ракети та скасовану зеленню ракетну програму). Те, що є зараз, і багато, це безпілотники. Вони класні, але щоб дійсно пошкодити стратегічні порти, летовища, нафтові хаби тощо, потрібні далекобійні ракети. У нас їх майже немає (дякуємо, дуже дякуємо самі-знаєте-кому!), тож потрібні ракети союзників. А тут німці і американці дають нам облизня, бо "ескалація".
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18.05.2024 10:44 Ответить
Нехай пояснять, як можна перемогти (уйла при таких заборонах
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18.05.2024 07:48 Ответить
ніяк.
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18.05.2024 07:50 Ответить
Срати вони хтіли на пояснення. Вони з самого початку гарантували, що ми не будемо по кацапах стріляти.
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18.05.2024 07:58 Ответить
А зараз рубрика "По вашим заявкам"...
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18.05.2024 07:53 Ответить
Цікавий хід...
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18.05.2024 07:53 Ответить
А як же незалежність та гідність?
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18.05.2024 07:58 Ответить
Просрана в бюлетенях за кучму та пьодоровіча.
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18.05.2024 08:16 Ответить
А за гнусавого добили остаточно
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18.05.2024 08:42 Ответить
За ющенка з порошенком теж. Взагалі, на мою думку, в Україні був лише один порядний президент, і його не обирали - Турчинов.
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18.05.2024 08:50 Ответить
Який здав кацапам АРК з патрохами
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19.05.2024 01:36 Ответить
І де це відбулось? В Омані? Чи на мінську1, 2?
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19.05.2024 10:18 Ответить
В Києві
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21.05.2024 22:21 Ответить
Юща туди само, нічим не кращий за них.... а озброєння і *********** по кількості, так само в утиль спустив за кошти американців
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18.05.2024 08:48 Ответить
Від всіх попередників зєльця (окрім одного, див. комент вище)воняє кучмою, вид зєльця - руснею та психлікарнєю. І цей сморід іде теж від їх виборців, т.зв. "нарід".
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18.05.2024 09:11 Ответить
Воняє кучмою це ви влучно висловились, як і до речі від олігархів... Україна повернула не туди коли не вибрали Чорновола, тому його потім і вбили...
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18.05.2024 11:33 Ответить
Був ще контрольний постріл в голову -кучма2 в 2000 році. Таких дебілів важко знайти ще десь. За те й отримують ракети на голову, шкода тільки їх заручників - меншість, котра тоді не була за кучму з симоненкою в другому турі, бо, на мою думку, всі вибори Україна програє не в другому, а в першому турі.
За вибір зеленського кара прийде років за п'ять...
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18.05.2024 16:46 Ответить
Україна якраз вибрала Чорновола, але "переміг" кучма
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19.05.2024 01:38 Ответить
Такий відрив неможливо було фальсифікувати тими засобами, якими фальсифікував кучма. "Нарід", тупе радянське бидло зробило свою чорну справу.
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19.05.2024 10:22 Ответить
Все було можливо в савецькому саюзі
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21.05.2024 22:20 Ответить
За зелене жабеня.
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18.05.2024 10:45 Ответить
Байден вперше публічно попередив Ізраїль про припинення постачання деяких видів зброї США в разі сухопутного нападу на Рафах 9 05 2024
UA без попереджень з сiчня 2024 не мала пiдтримки США
то прикручуйте вже другий моторчик нептуну (багатоступенева ) грiм хай теж стрелне
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18.05.2024 08:55 Ответить
"Наразі США розглядають український запит. "
Розглядатимуть до виборів нового президента.
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18.05.2024 08:01 Ответить
Це віина - чи гра в піддавки - Віина! - значить потрібно бити в наиболючіші місця
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18.05.2024 08:02 Ответить
"Україна звернулася" схоже на якийсь викид помийних ЗМІ.
Де конкретні прізвища або хоча б назви офіційних установ?
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18.05.2024 08:03 Ответить
Він і є. Але як прекрасно продається !
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18.05.2024 08:27 Ответить
******** світ це світ оксюморон. Світ у якому в президенти обирають різного ґатунку шахраїв, паяців і піськограєв, світ у якому під час війни союзники забороняють своєю зброєю біти по території ворога, світ стурбованого ООН та ОБСЄ тощо це світ оксюморон або палата у психіатричній лікарні.
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18.05.2024 08:22 Ответить
А може вже дозволили і зараз просто з ×уйла стібаються у ЗМІ - типу невловимий воєнторг.
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18.05.2024 08:25 Ответить
По меншій мірі, про скасування Штатами заборони бити по рашці вже третій день поспіль триндять з кожної праски - то конгресмени пішли думати, то Україна запросила дозволу, то Блінкен сказав, що не заперечує захищатися всім...
Як хтось з розумних коментаторів казав: спочатку артилерія, потім танки, потім літаки, потім далекобійні ракети, а потім дозвіл їх правильно застосовувати. Далі - тільки Зірка Смерті!
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18.05.2024 10:51 Ответить
, що це за нісенітниця?! Чи комусь не має чого робити? Ці цілі це таємниця, а не тіктокер
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18.05.2024 08:28 Ответить
адміністрації, яка давно намагається зменшити ризик військової ескалації між Вашингтоном і Москвою, одночасно підтримуючи Україну

Яка ескалація??? Війна йде з застосуванням всього спектру ковенційних озброєнь, включаючи заборонені хімічні **********. Вони взагалі знають визначення слова "війна"??? Як можна воювати, якщо по тобі завдають ударів, а ти не можеш бити у відповідь??? Шо це за ноухау від ліберастів???
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18.05.2024 08:35 Ответить
Та все вже давно позгоджено та визначено, а дозвіл гантован.

Кацапи! Чекайте та потім не питайте «а нас то за что?»
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18.05.2024 08:41 Ответить
В штатах що кожний журналіст допущений до секретної інформації, чи вони спеціально зливають її в пресу
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18.05.2024 08:46 Ответить
Західні журналісти пишуть нісенітниці аби заробити. Їм байдуже правда це чи не правда, головне аби їх читали. Людині без критичного мислення дуже важко не загубитися серед помиїв незалежної преси чи так званних "авторитетних видань".
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18.05.2024 10:55 Ответить
Не кажіть багато зливів по Україні потім виявилось правдою
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18.05.2024 11:32 Ответить
Что за подстава к США?
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18.05.2024 08:52 Ответить
Виглядає як зрада найбільшого союзника України такою нахабною провокацією з метою щоб США більше ніколи не надавали ЗСУ координат ворожих цілей.
Зелені підари на стороні кацапів підвойовують.
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19.05.2024 01:46 Ответить
Це точно війна? Навіть власною зброєю Україна не може нанести удар по тим градам, по літакам, що в белгороді? Треба на колінах вимолювати дозвіл, щоб Харків не стирали з обличчя землі.
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18.05.2024 08:55 Ответить
Гарний хід!
(невже у МЗС залишився хтось розумний?)
Такий запит ставить Пентагон у незручне становище, вони вже не можуть вітіювато ухилитися від відповіді та прошамкать "ми не заохочуємо", "не уможливлюємо", "політика залишилася не змінною", ...
А змушені прямо сказати по чому бити можна, по чому нізя.
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18.05.2024 09:00 Ответить
вже відповіли. По всьому не можна
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19.05.2024 00:21 Ответить
Як в Бібліі!
Б'ють по одній щоці, то підстав другу щоку!
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18.05.2024 09:02 Ответить
Шановний Джозеф Байден, просимо Вас надати дозвіл на нанесення удару з підствольного гранатомета м16 по курятнику в Курській обл. РФ.

З повагою командир взводу
дід Василь.
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18.05.2024 09:10 Ответить
информационный шум...
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18.05.2024 09:15 Ответить
А що "спутнік Притули" уже всьо?
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18.05.2024 09:24 Ответить
Вот мне интересно: если разбомбить Белгородщину и Краснодарщину, то за какие деньги их заново отстраивать после освобождения от орков? Опять за деньги американских налогоплательщиков?
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18.05.2024 09:28 Ответить
"...визначити цілі в Росії..."

Та легко! Розгортаєш мапу кацапстану - тикаєш пальцем - не промахнешся!!!
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18.05.2024 09:30 Ответить
спеціально переводе все на Штати , щоб всім доказати Що Україна не керується Україною
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18.05.2024 09:37 Ответить
Твоє яке свиняче діло ,рашистіку? Добре , що керується США, а не Підерацією, чого рашисти і прагнуть. Я давно мрію про повне офіціальне зовнішнє керування років так на 10
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18.05.2024 13:44 Ответить
Ну да . Или крестик или трусики.
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18.05.2024 09:41 Ответить
Навіщо робити запит,коли знаєш відповідь.
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18.05.2024 09:52 Ответить
У дурака немае волi самотужки полишити свое крiсло.
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18.05.2024 10:17 Ответить
Можливо й зверталися і амери гарантовано відмовили. нічого дивного. Але питання- а де за 10 років війни ділися всі ці знамениті Громи,Сапсани,Коршуни тощо? Чому ніхто не цікавиться їх долею? Чи їх спеціально злили,а зараз показушно просять амерів бити Атакамсами по Рашці,знаючи їх відповідь?
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18.05.2024 10:21 Ответить
Celj v russnje - kremlj!
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18.05.2024 11:29 Ответить
 
 