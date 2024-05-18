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Політика щодо використання Україною американської зброї по території РФ не змінилась, - Білий дім

кірбі

Політика адміністрації Байдена стосовно використання американської зброї за межами України не змінилась – США не заохочують використання американського озброєння для ударів по території РФ.

Про це заявив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми не заохочуємо і не уможливлюємо атаки з використанням зброї, переданої США, всередині російської території. Це політика, яка залишилась незмінною", – сказав Кірбі.

Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території. Про це на брифінгу заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

На запитання про те, чи не планують Сполучені Штати змінити свій підхід після нападу Росії на Харківщину, Сінгх відповіла, що позиція Міноборони США залишається незмінною: "Ми вважаємо, що обладнання та засоби, які ми надаємо Україні, і які інші держави надають Україні, слід використовувати для повернення української суверенної території".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен про удари ЗСУ по території РФ: Україна сама вирішує, як вести цю війну

Автор: 

зброя (7436) Пентагон (1415) США (22545) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+21
Гидко і соромно
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18.05.2024 01:51
+19
Україна буде бити американськими ракетами по тим українським Ту-160, які США змусили продати до росії. По своїм бомбардувальникам будем бити, в нас навіть серійні номери збереглися. А то, що вони опинилися за межами України, - звиняйте, не наша морока.
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18.05.2024 02:29
+14
"Ми вважаємо, що обладнання та засоби, які ми надаємо Україні, і які інші держави надають Україні, слід використовувати для повернення української суверенної території" - ну то? А нам хіба більше потрібно? Але як її повернути, якщо не бити по кацапській арті у 10 км від кордону чи по кацапських аеродромах вдовж кордону?
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18.05.2024 01:41
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"Ми вважаємо, що обладнання та засоби, які ми надаємо Україні, і які інші держави надають Україні, слід використовувати для повернення української суверенної території" - ну то? А нам хіба більше потрібно? Але як її повернути, якщо не бити по кацапській арті у 10 км від кордону чи по кацапських аеродромах вдовж кордону?
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18.05.2024 01:41 Відповісти
A F-16 -м тоже летать и атаковать пушечным и ракетным огнём воздушные и наземные цели противника только до границы?
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18.05.2024 12:04 Відповісти
Судячи з усього - так.
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18.05.2024 13:55 Відповісти
В догон сказанному. Как то раз уже намекнул тут на форуме про эти слова. Но народ заклеймил меня сильно. И почему то долго не мог свою регистрацию восстановить тут. Ну да ладно. С год назад примерно один тут паренёк из страны Венгрия вот что сказал в каком то своём выступлении. Что мол россия всегда плохо начинает свои войны---но очень часто хоть и не все, очень хорошо их заканчивает. Зовут хлопца орбан-торбан.
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18.05.2024 18:03 Відповісти
Россия без Украины , Грузии и без союзников плохо начала и очень плохо закончит.
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19.05.2024 13:04 Відповісти
"как же они могут работать, если вы их, Владимир Александрович, не хотите исполнять"

Кацапская пропаганда.
Минские соглашения прежде всего не выполнялись рфией и были фактически уничтожены еще в 2016м году, когда 1ак 8й армии вС РФ пошел на штурм Марьинки. Соглашения либо соблюдают все, либо никто. РФ их не соблюдала.
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18.05.2024 18:18 Відповісти
Кох, звичайно, ще той мудак. так гарно маніпулювати може тільки розумна людина, а в нього розум не забереш. Однак він робить вкид, а потім на основі свого цього твердження будує логіку розповіді.

У розумних людей така маніпуляція не проходить. Він пише, що це тільки війна кацапів і України. ні, це не так, бо фактично ***** виростили і продовжують підтримувати торгівлею (через гіпердіряві, тобто спеціально так створені санкції) сами вони, такі, "дуже з своїми інтересами" політики заходу (точніше беззубі політичні імпотенти, без реального морального стержня і вміння брати на себе відповідальність, а не розмиту колективну), котрі Україну на початку активної фази війни здали і були готові прийняти захоплення Києва "за три дні". Вони в своєму управлінському комфорті були готові на все, тільки би не вирішувати надскладні завдання.

Чому? Бо вони слабкі... вони не є державниками і сильними особистостями - вони примітивні сірі бюрократи, що виплили на вершину влади через надзвичайно розслаблене становище їхніх суспільств. Вони не готові до складних і тривалих рішень. Тільки виборний цикл і примітивні маніпуляції з виборцями для тактичної мети - прийти в найближчий час до влади чи її втримати з метою - триматися біля керма розподілення бюджету і підтримання відкритих чи прихованих преференцій власному чи дружньому бізнесу.

І зразу напишу - не потрібно тут писати про інтереси країни і громадян, тобто виборців тих політиків. бо цей примітивний аргумент не є робочим. При потребі все пояснюється і вирішується і як раз модернова історія показує, що так є і це працює.
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19.05.2024 11:56 Відповісти
Гидко і соромно
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18.05.2024 01:51 Відповісти
A якщо подумати?

Що поганого? Не заохочуємо … та не забороняємо…

Це діло України. Дуже діпломатична відповідь, яка може трактуватися:

всі ідуть в сад, це діло України.
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18.05.2024 06:51 Відповісти
Так, ми не кажемо -давай, давай, лупіть. Ми ще дамо!!! -Просто воюйте
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18.05.2024 07:15 Відповісти
"і не уможливлюємо."
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18.05.2024 08:08 Відповісти
Ще не дали зброю, а вже не дозволяють нею користуватися. Схоже в раші у них вже все скуплене разом з аеродромами, військовими заводами і керівництвом путіна.
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18.05.2024 07:35 Відповісти
Політика штатів не змінилася з часів Черчіля- знаходження єдиного правильного рішення шляхом перепробування всіх інших, за рахунок людських життів. Спочатку союзників, а згодом і своїх. Граблі - карма ідіота.
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18.05.2024 01:56 Відповісти
Яким боком прем'єр Великої Британії Черчіль до Штатів?
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18.05.2024 06:52 Відповісти
Не поспішайте висловлюватися, необізнаність характеризує особу.
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18.05.2024 08:34 Відповісти
Тим боком, що черчіль говорив що США сцикливі імпотенти і боягузи
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18.05.2024 21:44 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1791539659719229558 Севастополь зараз.
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18.05.2024 01:58 Відповісти
У притомних колах це називається ввімкнути вар'ята.
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18.05.2024 02:01 Відповісти
вже обхезалися з переляку
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18.05.2024 02:16 Відповісти
Україна буде бити американськими ракетами по тим українським Ту-160, які США змусили продати до росії. По своїм бомбардувальникам будем бити, в нас навіть серійні номери збереглися. А то, що вони опинилися за межами України, - звиняйте, не наша морока.
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18.05.2024 02:29 Відповісти
Ну так це хіба американці обирали на виборах Кравчука, Кучму, Ющенка, Януковича, Зеленського, котрі привели найбільшу країну Європи яка немає ядерної зброї, ні ******** авіації, ні далекобійних ракет?
Млядський "мудрий нарід України з бабами", який нині переховується в іноземних країнах, постарався.
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18.05.2024 06:21 Відповісти
вони вибирали рудого блазня і чорного миротворця , забув ?
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18.05.2024 09:39 Відповісти
США не змушували продавати кацапам літаки, то Кучма віддав, не продав, бомбардувальники разом з крилатими ракетами дальної авіації з авіабази м. Прилук за газові "борги", що є брехня - боргів не було. Зараз бомбардувальники "повертають" нам ті ракети.
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18.05.2024 08:20 Відповісти
США "не змушували"? Та вони руки викручували
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18.05.2024 08:42 Відповісти
В ті часи США змушували Україну позбавитися стратегічної зброї, здатної досягнути території США, в яку входили бомбардувальники ТУ-160. США змушували Україну їх різати і платили за це "компенсацію" - кучмі якось удалось продати решту літаків в росію (сволота він, конєшно), яку США і тоді, і зараз ні до чого не змогли примусити : санкції не діють на всі сектори економіки росії, "вторинний ринок" під-санкційних американських товарів спокійно їснує, заморожені активи росії ніяк не попадуть в Україну, і так далі.

США вели короткозору політику тоді - і продовжують її зараз. Ну, короче, попала Україна в 2024 році на місце Польщі 1939-го року. В realpolitik нічого не змінилося, значить і результати можуть повторитися. Не дай Бог !
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18.05.2024 10:37 Відповісти
якщо повториться Перл харбор, я скажу: Бог є.
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19.05.2024 00:24 Відповісти
не бачу зв'язку між Україною та Перл Харбором : перед Другою Світовою війною США не різали ракети/літаки ні в Україні, ні в Польщі

і взагалі-то я живу в США, так що волів би не "кари небесної", а "земного втручання" США в українські події : більшої військової допомоги Україні
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19.05.2024 08:30 Відповісти
звязок в тому, що сша завжди на морозі, поки не в*буть конкретно по їм. І враховуючи що саме вони настояли на утілізації нашої яз, ракет і літаків, а зараз саме вони не дають стріляти по рашці, то я за кару небесну сша. Це буде справедливо.
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19.05.2024 15:59 Відповісти
Політика Держдепу, щодо " не заохочення і не уможливлення", а прямо кажучи - заборони використання Україною американської зброї по території РФ, насправді стимулює безкарні обстріли терористами путіна артилерією, ракетами, БПЛА та плануючими авіабомбами з території РФ всієї території України.
З якою метою Держдеп фактично "кришує" територію РФ від українських ударів американською зброєю у відповідь на жахливий повітряний терор, розвʼязаний рашистами?
Чому "не уможливлює" НАТО прикрити небо України від терористичних атак з території РФ?
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18.05.2024 03:20 Відповісти
питання без відповіді
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19.05.2024 00:25 Відповісти
Заохочують, не заохочують... Головне щоб по факту не забороняли, тобто не знижували темпи поставок після ударів по визнаній кацапській території. Що триндять не важливо, побачимо по факту - чи будуть соплі розводити в Вашингтонській манері, чи все буде йти ритмічно.
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18.05.2024 04:33 Відповісти
Ото Канада, де е баґаті і бомжі, і там такі як я дес' там шос' намаґают'ся вижити. Але Канада ставит' Ю ЕС оф АЙ рачки, коли цє потрібно. Тому я особисто вважаю, шо на фатерлянді требе тапохій шо ви скажете, давайте зброю і все буде ок.
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18.05.2024 05:04 Відповісти
Если на то пошло, сотни украинских дронов летят на рашку. Вчера некоторые даже писали что больше ста за один день. Почему они не поражают военные объекты, которые якобы не могут поразить из-за запрета США?
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18.05.2024 05:44 Відповісти
там 30кг боєголівка
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18.05.2024 09:36 Відповісти
если кому взбредет в голову выкинуть дурацкую штучку в подобном роде, это будет выглядеть красиво лишь потому, что все равно уже поздно, республиканцам не победить! и, если такой человек уцелеет, его-то никто не сможет упрекнуть в том, что он просто отдался на произвол волны всеобщего сочувствия Испании...
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18.05.2024 05:51 Відповісти
Як тобі в Пеклі, макаровичу? А тобі, даниловичу, Пекло сниться? Дві гниди здавші ядерну зброю, шоб вам у Пеклі ту зброю у сракі чорти пхали і при цьому казали - і входить і виходить.
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18.05.2024 05:54 Відповісти
Пропонуєте Макаровича викопати і допитати з подальшою очною ставкою з Даниловичем? Бо мабуть існуватимуть суперечності у показаннях цих поважних осіб.
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19.05.2024 00:47 Відповісти
Ні, не треба викопувати першого, бо другого скоро закопають. Нехай у Пеклі іх допитують.
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19.05.2024 05:59 Відповісти
То для чого тоді в Другу Світову союзники бомбили Дрезден?
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18.05.2024 05:58 Відповісти
Напевно тому що тоді у союзників були яйця. А нині у них лише стареча імпотенція.
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18.05.2024 06:28 Відповісти
Значить, війна на довги роки.
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18.05.2024 06:10 Відповісти
на будапештському меморандумі домалюйте цю х..ню
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18.05.2024 06:11 Відповісти
Хрома качка
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18.05.2024 06:15 Відповісти
Потом, когда не захотят больше помогать, будет отмазка: "мы вас пердупреждали!".
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18.05.2024 06:34 Відповісти
Отже,можна констатувати той факт,що чутки про формулу капітуляції України,котра "в світі" поширюється ,вже є тільки відтермінованим фактом(Бо інакше,я ще не бачив боксера,котрий переміг би лиш захищаючись,та й ще в свому куті перебуваючи((
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18.05.2024 06:39 Відповісти
Та то вже, схоже, не чутки. А окно Овертона.
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18.05.2024 13:28 Відповісти
Кретини.
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18.05.2024 06:43 Відповісти
Нічого ще не вирішено.
Бо Україна ще не сказала свое слово.

Смерть рашістским окупантам!
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18.05.2024 06:54 Відповісти
Слизняки.🤮
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18.05.2024 06:55 Відповісти
а це говорить про те, що зе!кодло безпорадне тупе збіговисько дегенератів крадіїв!
як що, нам, два роки кажуть, що забороняють давити фурункул їхніми інструментами, то за два роки, невже не можна придумати свої інструменти, хай навіть кустарні?
вся країна, як ота підготовка до вторгнення, тупо просрана!
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18.05.2024 07:30 Відповісти
Та я ж і пригодав , отривок с книги про війну в Іспанії, чомусь ,нагадала ця ситуація.
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18.05.2024 07:53 Відповісти
а як вона вам нагадала громадянську війну в Іспанії ?
хіба в Україні йде громадянська війна ?

те, що відбувалося в 30-ті роки в Іспанії (тай в Мексиці) більше схоже на проблему "врємєного правітєльства кєрєнского і мятєжа корнілова", ніж на ******* українські проблеми

в Іспанії тоді "наломалі дров" і правиє - і лєвиє (не дали правим сформувати уряд попри виграні вибори, закривали церкви)

якби "уряд типу кєрєнского" дожив би в росії до 30-тих років, то воював би Хемінгуей в пєтєрбургє ,і вся ліберальна тусовка була б у захваті
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18.05.2024 10:14 Відповісти
І особливо щоб не попали по власності американських компаній на території раші і ще по ресурсних компаніях а то інфляція підніметься і вже стане не вигідно торгувати з орками
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18.05.2024 08:44 Відповісти
Потрібно взяти за приклад випадок з Ізраїлю. Під час однієї з воїн з арабами ці заокеанські "покровителі" вели себе подібним чином. І керівник Ізраїлю (вже не згадаю чи то Голда Меїр, чи то Арієль Шарон, чи ще хтось інший) відповіли їм так (звичайно в дипломатичній формі) - "На вашу глибоку занепокоїність ми глибоко вдячні за надані зброю і гроші. А з вашими порадами йдіть на ..."
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18.05.2024 08:50 Відповісти
Можна скільки завгодно облизувати байдена та його оточення, але щр це як не саботаж з їхнього боку??? Та скільки б нам того озброєння не дали воно нам тупо не допоможе вигнати русню з нашої території. Бо вони у себе на території почуваються у повній безпеці: перегруповуються, накопичують резерви, підтягують техніку, обстрілюють нашу територію. А ми дивимося на все це і НІЧОГО не можемо зробити. Хоча і могли б, якби не було абсолютно ідіотського обмеження...
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18.05.2024 09:31 Відповісти
з такою політикою точно переможемо .
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18.05.2024 10:18 Відповісти
Не дозволяють американці... Гірко, досадно, як так, та все таке... А хто заважає наприклад, гроші що дають, в тому числі й американці, тратити з розумом. Наприклад, закуповувати все необхідне та збирати ті ж ракети- Америка заборонила? Нагачити на тих ракетах "пороблено в Україні" та хай у свинособак хоч сеча з очей забризкає. Ні- Америко, дай. Дай грошей, дай зброю, дай дозвіл... Мізків теж Америка винна надати, чи Германія? Чи м'о щось не так вдома? Можна ж було, але- не з нашим щастям. Самі обрали собі це "щастя" та не чули, не бажали чути що щастя це- ваш хрест, який ви на собі тягнете та на якому вас врешті решт і розітнуть. Я написав- не з нашим щастям, хоча тут доречно- не з нашим народом.
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18.05.2024 10:30 Відповісти
Nado prosto vvestji popravku v Konstjitucii Ukraini i objavitj 'zakonnimi Ukrainskiji zemlji' do Urala!
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18.05.2024 11:31 Відповісти
США правильно діють. На словах-ні-ні, а як до діла, то все можливо.
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18.05.2024 11:34 Відповісти
Тут треба бути лінгвістом щоб тлумачити їхні заяви. Тому якщо ми не лінгвісти, то треба херачити кацапів всюди де їх знаходимо, а якщо американці щось почнуть знову трендіти, то ми їх не так зрозуміли.
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18.05.2024 11:40 Відповісти
Так вони не заохочують чи забороняють? Нас заохочувати не треба...
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18.05.2024 12:47 Відповісти
Союзники - сцикуни, всередині - зелені брехуни-мародери, ззовні - орда + КНДР+Іран+Китай. Хто там ще квакав про каву у Криму?
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18.05.2024 13:31 Відповісти
Досить на Америку "бочку" гнати. Не розумію тупих хейтерів. Чи може хтось покаже мені слово "США забороняє" Україна повинна робити те що потрібно робити щоб перемогти. США на нашому боці. Слава Україні!!!
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18.05.2024 13:53 Відповісти
По перше ця Цітата не з Хемінгуею , а с книги Малькольм Лаурі , У подножия вулкана . А по друге це не зовсім була грамодяньска війна , бо були залучені богато сил з богатьох боків . А переміг тоді по ітогу Гітлер Якось так . Без допомоги Гітлера , Франко був приречений
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18.05.2024 15:17 Відповісти
...Політика адміністрації Байдена стосовно використання американської зброї за межами України не змінилась - США не заохочують використання американського озброєння для ударів по території РФ. Джерело: .
Не заохочують. зрозуміло. А слово "забороняють" тут є?
Це як мама не заохочує свою доцю носити мініспідницю. Але і не забороняє. Хто не зрозумів, нехай перечитає ще раз, потім ще тищу раз. А вишенька на тортик буде відкрити словник української мови і прочитати значення слів незаохочують і забороняти.
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18.05.2024 15:33 Відповісти
Для ЗМІ "не уможливлюють" є "помʼякшеним" синонімом "забороняють" для ЗСУ. Тобто роблять неможливим застосування ЗСУ зброї, наданої США у складі військової допомоги Україні, для ударів по цілям на території Рашистської Федерації.
Видання Ньюзуик (США) вже давно публікувало інформацію про таємні неформальні домовленості директора ЦРУ США з керівництвом РФ, за якими США гарантували, що у разі початку війни РФ проти України, бойові дії не відбуватимуться на території РФ, якщо РФ не починатиме бойові дії проти країн НАТО.
Якщо публікація є достовірно правдивою, то чи не саме виконанням цих домовленостей пояснюється "не уможливлення з незаохоченням"?
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19.05.2024 12:26 Відповісти
Это публичные высказывания, в том числе и для ушей срашки. Пока обломков ATACMS вроде не находили там. Может стоит попробовать. А там видно будет.
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18.05.2024 16:00 Відповісти
А чому Україна досі не налагодила власний випуск напалму та термітні ********** (наприклад, до тих же систем залпового вогню), які здатні влаштувати для москалів масову бійню. Невже це так важко, адже це технології ще 80-літньої давності (та після них не залишається нічого живого і горить навіть броня)?
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18.05.2024 16:32 Відповісти
+ !)
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18.05.2024 17:57 Відповісти
DW

Заборона вражати військові цілі на території Росії американською зброєю обмежує змогу України боронити Харківщину, вважають аналітики Інституту вивчення війни.
У щоденному огляді ISW, оприлюдненому в суботу, 18 травня, йдеться, що запроваджені Заходом обмеження на удари по військових об'єктах у Росії створили в прикордонних районах своєрідний "буфер", з якого російська авіація може завдавати "ударів планерними бомбами і ракетами" по українських позиціях і скупченнях техніки.

2 травня під час візиту до Києва міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон запевнив, що Україна має право використовувати британську зброю для нанесення ударів по цілях на території Росії.

Пуск оперативно-тактичної балістичної ракети ATACMS. Такими ракетами ЗСУ можуть бити лише по окупованій території України
Фото: U.S. Army
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18.05.2024 19:29 Відповісти
США не переймаються тим, скільки українців гине щодня, США не є другом, якому можна довіряти
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18.05.2024 21:46 Відповісти
Цими діями американці самі спонукають кацапів атакувати Україну зі сходу! І показують гопоті свою сикливість і слабість, що означає чмирити лоха і надалі. Не гідно для справді великих, мужніх, гордих.
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18.05.2024 22:54 Відповісти
"для повернення территорії" по идее можно бить и по российской. Но тут какой вопрос. Как только туда полетят ракеты сша, кремль нарисует картинку - причем это будет не для своих картинка, а в сми штатов.И они начнут качать повестку "ой, украина стреляет по мирным".

Это то, с чем мы столкнемся. Хотим мы этого или нет.

И глядя как байден повел себя с израилем-палестиной, у меня большие сомнения, что с нами он не поведет себя так же.
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18.05.2024 23:31 Відповісти
ми не будемо бити по мирним. У нас інші цілі
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19.05.2024 00:28 Відповісти
Не матиме ніякого значення, що насправді зробила Україна, якщо пропаганду та ІПСО рашистів за гроші кремля поширюватимуть західні ЗМІ і "розслідуватимуть" чиновники ООН на утриманні путіна.
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19.05.2024 01:24 Відповісти
Это понятно. Но россия соберет все обломки и нарисует картинку, как будто мы бьем. Некоторые американцы поверят. Россия вон даже любарского задурить смогла.
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20.05.2024 12:02 Відповісти
Не поощряет...
Не значит запрещает!
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19.05.2024 06:20 Відповісти
гуйово
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19.05.2024 10:22 Відповісти
А іранські ракети можна збивати???
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19.05.2024 10:32 Відповісти
Саліван та і саме Байден це сцикливі ішачі ******.
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19.05.2024 11:40 Відповісти
Вот у Зетаньяху стальные яйца. Обещал хамас за неделю на тряпки порвать и сделал.
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19.05.2024 15:01 Відповісти
 
 