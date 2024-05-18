Політика щодо використання Україною американської зброї по території РФ не змінилась, - Білий дім

Політика адміністрації Байдена стосовно використання американської зброї за межами України не змінилась – США не заохочують використання американського озброєння для ударів по території РФ.

Про це заявив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми не заохочуємо і не уможливлюємо атаки з використанням зброї, переданої США, всередині російської території. Це політика, яка залишилась незмінною", – сказав Кірбі.

Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території. Про це на брифінгу заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

На запитання про те, чи не планують Сполучені Штати змінити свій підхід після нападу Росії на Харківщину, Сінгх відповіла, що позиція Міноборони США залишається незмінною: "Ми вважаємо, що обладнання та засоби, які ми надаємо Україні, і які інші держави надають Україні, слід використовувати для повернення української суверенної території".

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