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Новости Война
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Украине нужно предоставить больше свободы для нанесения ударов по целям в России, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс

Западные партнеры Украины должны снять ограничения на использование оружия, поставляемого Киеву, и предоставить стране больше свободы для нанесения ударов по целям в РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Они должны иметь возможность наносить удары по российской территории, линиям снабжения и войскам, которые готовятся атаковать Украину. Только одна сторона подчиняется правилам. Мы должны отказаться от этих правил, которые мы сами создали", - подчеркнул он.

Министр отметил, что на союзников Украины особенно влияет страх перед Россией.

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Ландсбергис подчеркнул, что украинцы должны иметь возможность использовать предоставленное им оружие для достижения своих стратегических целей.

"Мы с самого начала совершили ошибку, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - добавил глава МИД Литвы.

Западные военные инструкторы, которые находились в Украине до российского вторжения в 2022 году, должны вернуться и ускорить подготовку новых войск, резюмировал литовский министр.

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Использование западного оружия Украиной

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой отменить ограничения по использованию американского оружия по территории России. А также попросила США помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием.

Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, нужно использовать в пределах украинской территории.

Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, деятельность которой была связана с вопросами Украины и России, считает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.

Также читайте: В парламенте Франции призвали не запрещать Украине наносить удары французским оружием по территории РФ

Автор: 

Литва (2448) оружие (10202) Габриэлюс Ландсбергис (157)


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Дуже влучно зауважив глава МЗС Литви Ландсбергіс🙁
Потрібно вбивати окупантів кругом і на їхній територіі теж 😡
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21.05.2024 13:50 Ответить
скоріше до вас допхне, шо битися із звязанами руками не понормальному як мінімум, тим менше ше загрози Литві!
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21.05.2024 13:58 Ответить
а зі своїми клопами Україна розбереться сама - є досвід, є натхнення.
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21.05.2024 14:00 Ответить
підзабуте - ой у полі червона калина!
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21.05.2024 14:09 Ответить
По кремлю би попасти якимось атакамсом. Оце був би ляпас руцькому недохфюреру.
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21.05.2024 14:15 Ответить
..я не понимаю,сути вопроса!Кто может ввести разрешение на применение оружия . И где это написано...
Это бред и бредовый перевод,представители США такого не говорили..Предлагаю,послушать еще раз представителей США..
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21.05.2024 15:23 Ответить
та салливан щас обрыстает весь белый дом с овальным кабинетом и самим байденом в придачу
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21.05.2024 15:28 Ответить
 
 