Украине нужно предоставить больше свободы для нанесения ударов по целям в России, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Западные партнеры Украины должны снять ограничения на использование оружия, поставляемого Киеву, и предоставить стране больше свободы для нанесения ударов по целям в РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Они должны иметь возможность наносить удары по российской территории, линиям снабжения и войскам, которые готовятся атаковать Украину. Только одна сторона подчиняется правилам. Мы должны отказаться от этих правил, которые мы сами создали", - подчеркнул он.

Министр отметил, что на союзников Украины особенно влияет страх перед Россией.

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Ландсбергис подчеркнул, что украинцы должны иметь возможность использовать предоставленное им оружие для достижения своих стратегических целей.

"Мы с самого начала совершили ошибку, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - добавил глава МИД Литвы.

Западные военные инструкторы, которые находились в Украине до российского вторжения в 2022 году, должны вернуться и ускорить подготовку новых войск, резюмировал литовский министр.

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Использование западного оружия Украиной

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой отменить ограничения по использованию американского оружия по территории России. А также попросила США помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием.

Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, нужно использовать в пределах украинской территории.

Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, деятельность которой была связана с вопросами Украины и России, считает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.

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