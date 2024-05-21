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Новини Війна
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Україні потрібно надати більше свободи для завдання ударів по цілях у Росії, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс

Західні партнери України повинні зняти обмеження на використання зброї, що постачається Києву, і надати країні більше свободи для завдання ударів по цілях у РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Вони повинні мати можливість завдавати ударів по російській території, лініях постачання і військах, які готуються атакувати Україну. Тільки одна сторона підпорядковується правилам. Ми повинні відмовитися від цих правил, які ми самі створили", - наголосив він.

Міністр зауважив, що на союзників України особливо впливає страх перед Росією.

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Ландсбергіс наголосив, що українці повинні мати можливість використовувати надану їм зброю для досягнення своїх стратегічних цілей.

"Ми з самого початку зробили помилку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - додав глава МЗС Литви.

Західні військові інструктори, які перебували в Україні до російського вторгнення у 2022 році, повинні повернутися і прискорити підготовку нових військ, резюмував литовський міністр.

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Використання західної зброї Україною

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням скасувати обмеження щодо використання американської зброї по території Росії. А також попросила США допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю.

Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, потрібно використовувати в межах української території.

Ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, діяльність якої була пов’язана з питаннями України та Росії, вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території, а Сполучені Штати зі союзниками мають цьому сприяти.

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Автор: 

Литва (2384) зброя (7443) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Дуже влучно зауважив глава МЗС Литви Ландсбергіс🙁
Потрібно вбивати окупантів кругом і на їхній територіі теж 😡
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21.05.2024 13:50 Відповісти
скоріше до вас допхне, шо битися із звязанами руками не понормальному як мінімум, тим менше ше загрози Литві!
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21.05.2024 13:58 Відповісти
а зі своїми клопами Україна розбереться сама - є досвід, є натхнення.
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21.05.2024 14:00 Відповісти
підзабуте - ой у полі червона калина!
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21.05.2024 14:09 Відповісти
По кремлю би попасти якимось атакамсом. Оце був би ляпас руцькому недохфюреру.
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21.05.2024 14:15 Відповісти
..я не понимаю,сути вопроса!Кто может ввести разрешение на применение оружия . И где это написано...
Это бред и бредовый перевод,представители США такого не говорили..Предлагаю,послушать еще раз представителей США..
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21.05.2024 15:23 Відповісти
та салливан щас обрыстает весь белый дом с овальным кабинетом и самим байденом в придачу
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21.05.2024 15:28 Відповісти
 
 