Україні потрібно надати більше свободи для завдання ударів по цілях у Росії, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Західні партнери України повинні зняти обмеження на використання зброї, що постачається Києву, і надати країні більше свободи для завдання ударів по цілях у РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Вони повинні мати можливість завдавати ударів по російській території, лініях постачання і військах, які готуються атакувати Україну. Тільки одна сторона підпорядковується правилам. Ми повинні відмовитися від цих правил, які ми самі створили", - наголосив він.

Міністр зауважив, що на союзників України особливо впливає страх перед Росією.

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Ландсбергіс наголосив, що українці повинні мати можливість використовувати надану їм зброю для досягнення своїх стратегічних цілей.

"Ми з самого початку зробили помилку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - додав глава МЗС Литви.

Західні військові інструктори, які перебували в Україні до російського вторгнення у 2022 році, повинні повернутися і прискорити підготовку нових військ, резюмував литовський міністр.

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Використання західної зброї Україною

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням скасувати обмеження щодо використання американської зброї по території Росії. А також попросила США допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю.

Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, потрібно використовувати в межах української території.

Ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, діяльність якої була пов’язана з питаннями України та Росії, вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території, а Сполучені Штати зі союзниками мають цьому сприяти.

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