У парламенті Франції закликали не забороняти Україні завдавати ударів французькою зброєю по території РФ

Голова комітету у закордонних справах Національної асамблеї Франції Жан-Луї Бурланж закликав владу своєї країни наслідувати приклад Великої Британії, яка дозволила ЗСУ бити її зброєю по Росії.

Про це пише Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Бурланж написав листа до керівництва Франції в якому закликав відмовитися від "стриманості та ухвалити рішення" за прикладом Великої Британії, яка дозволила українським захисникам бити її зброєю по території РФ. Для цього Франції потрібно змінити доктрину, яка містить табу на удари України французькою зброєю по території Росії.

"Час, здається, вже настав. Право на самооборону виключає право на захист території агресора", - йдеться у заяві французького депутата.

Бурланж переконаний, що зміна доктрини є повністю законною, оскільки, за його словами, це покладе край "неприйнятній асиметрії між становищем агресора і жертви агресії".

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Політик також додав, що з початку повномасштабної війни "у військовому плані вся територія України зазнала ударів російською далекобійною зброєю". Крім цього, Бурланж зазначив, що РФ використовує у війні проти України північнокорейські балістичні ракети та іранські безпілотники. Він додав, що Київ завдає ударів по території Росії, але поки що може використовувати лише зброю власного виробництва, зокрема безпілотники.

"Чому українцям має бути відмовлено у праві відповідати удар за ударом на напади, жертвами яких вони є?", - запитав французький парламентар, закликавши керівництво своєї країни зняти це табу.

Наостанок Бурланж додав, що ні Франція, ні інші західні союзники України не бажають вступати у війну проти Росії.

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До слова, раніше очільник оборонного відомства Великої Британії Грант Шеппс заявив, що союзники мають надати Україні зброю великої дальності й дозволити використовувати її для ударів по Криму. Зокрема, він закликав Німеччину надати Києву далекобійні ракети Taurus.