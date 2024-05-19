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Новини Війна
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У парламенті Франції закликали не забороняти Україні завдавати ударів французькою зброєю по території РФ

У парламенті Франції закликають дозволити Україні бити по території РФ

Голова комітету у закордонних справах Національної асамблеї Франції Жан-Луї Бурланж закликав владу своєї країни наслідувати приклад Великої Британії, яка дозволила ЗСУ бити її зброєю по Росії.

Про це пише Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Бурланж написав листа до керівництва Франції в якому закликав відмовитися від "стриманості та ухвалити рішення" за прикладом Великої Британії, яка дозволила українським захисникам бити її зброєю по території РФ. Для цього Франції потрібно змінити доктрину, яка містить табу на удари України французькою зброєю по території Росії.

"Час, здається, вже настав. Право на самооборону виключає право на захист території агресора", - йдеться у заяві французького депутата.

Бурланж переконаний, що зміна доктрини є повністю законною, оскільки, за його словами, це покладе край "неприйнятній асиметрії між становищем агресора і жертви агресії".

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Політик також додав, що з початку повномасштабної війни "у військовому плані вся територія України зазнала ударів російською далекобійною зброєю". Крім цього, Бурланж зазначив, що РФ використовує у війні проти України північнокорейські балістичні ракети та іранські безпілотники. Він додав, що Київ завдає ударів по території Росії, але поки що може використовувати лише зброю власного виробництва, зокрема безпілотники.

"Чому українцям має бути відмовлено у праві відповідати удар за ударом на напади, жертвами яких вони є?", - запитав французький парламентар, закликавши керівництво своєї країни зняти це табу.

Наостанок Бурланж додав, що ні Франція, ні інші західні союзники України не бажають вступати у війну проти Росії.

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До слова, раніше очільник оборонного відомства Великої Британії Грант Шеппс заявив, що союзники мають надати Україні зброю великої дальності й дозволити використовувати її для ударів по Криму. Зокрема, він закликав Німеччину надати Києву далекобійні ракети Taurus.

Автор: 

зброя (7439) Франція (3049)


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Топ коментарі
+10
Жану-Луї Бурланжу респект за здоровий глузд та позицію...
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19.05.2024 19:13
+5
Французький плакат 1936 року. Маріонетки Москви у Франції.
Як бачимо, актуально і сьогодні для цілої Європи.

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19.05.2024 19:20
+4
добре що діючи політики вголос про це кажуть, бздунів потроху але меншає
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19.05.2024 19:27
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Жану-Луї Бурланжу респект за здоровий глузд та позицію...
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19.05.2024 19:13 Відповісти
Французький плакат 1936 року. Маріонетки Москви у Франції.
Як бачимо, актуально і сьогодні для цілої Європи.

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19.05.2024 19:20 Відповісти
Кожного дня росія завдає сметоносні удари по цивільним,по людях які не воюють зі зброєю .Не зустрічаю від Заходу оцінку дій що це міжнародний тероризм.А бити по росії не можна...Це дійсно так?Тоді яке обличчя,які принципи політики і просто етики,оцінки людських цінностей з боку Заходу? Допомога колосальна,а чому так погано з тим що вище?
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19.05.2024 19:26 Відповісти
Це ніби ви купили автівку але можете на ній їздити виключно по території країни де вона виготовлена. Це якийсь пздц...Якщо купив зброю то вона твоя і стріляй куди хочеш нею...
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19.05.2024 22:46 Відповісти
добре що діючи політики вголос про це кажуть, бздунів потроху але меншає
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19.05.2024 19:27 Відповісти
Власну ракетну програму в асфальт закатали, а тепер з протягнутою рукою по всьому світу.
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19.05.2024 19:31 Відповісти
Коли дуже хороші люди закликають…. гріх відмовитися….
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19.05.2024 19:48 Відповісти
Мало хто з французів знає, що робила кацапська сарана у Франції, в 1814-му році.
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19.05.2024 20:10 Відповісти
Зате добре знають хто московитську сарану за москву загнав.І москву спалив нахер.(Але то не точно)
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19.05.2024 22:48 Відповісти
Це ж покі всі там узгодять..((нашим чекати?(((
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19.05.2024 20:35 Відповісти
От станции "Дружба" до МКД -486км. Любая ракета до 500км. подойдёт.
За Харьков, Одессу,Днепр, Херсон и правый берег Днепра.
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19.05.2024 21:00 Відповісти
А тепер уявіть масштаб еволюції настроїв у Британії/Франції/Німеччині за останні 26 місяців: "дамо Україні автомати і шоломи у лютому 2022-го" до "дамо Україні сотні далекобійних ракет, якими вона буде бити по росії". путін всіх переграв.Ахаха.
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19.05.2024 21:20 Відповісти
після голосування у 2019 році, світ розумів, що в Україні 73% клінічних ідіотів-вавививерженців... Завдяки подальшим діям препізедента, ця жахлива кількість довбнів-експериментаторів, постійно зменшується...
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19.05.2024 22:33 Відповісти
Сказано добре, тепер треба діяти
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19.05.2024 23:35 Відповісти
Вот что значит быть страной с ЯО! Иметь своё мнение. И своё решение, и свое действие. Можно стать членом НАТО, потом выйти. А потом вернутся. Сами решают. И все это у нас было.
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20.05.2024 00:46 Відповісти
 
 