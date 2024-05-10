Франція вигадала новий спосіб, як передати Україні далекобійні ракети SCALP, - DW

Франція передасть Україні ракети SCALP, які або було зібрано із прострочених компонентів, або просто термін придатності яких вже закінчився.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на медіакомпанію Radio France Internationale.

Зазначається, що в рамках програми "Лялечка метелика" (Chrysalis) Україні передадуть ракети SCALP, які зберігають у контейнерах ("коконах"). Ракети, які зберігають таким чином, доставлять на французькі підприємства, і там їх за три місяці планують зробити придатними для використання.

Такий крок дасть змогу французькій державі уникнути спустошення своїх запасів ракет.

Оскільки ці ракети передбачається швидко задіяти проти Росії, їхні випробування проводитимуть за спрощеною схемою. Одне з джерел RFI назвало цей план вельми ефективним в економічному плані, "оскільки вилучені з коконів ракети Scalp і так призначені для утилізації".

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Нагадаємо, влітку минулого року Франція вперше передала Києву далекобійні ракети SCALP, після того, як Париж отримав запевнення, що ракети не буде випущено по території Росії.