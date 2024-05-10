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Франція вигадала новий спосіб, як передати Україні далекобійні ракети SCALP, - DW

Протерміновані SCALP для Києва

Франція передасть Україні ракети SCALP, які або було зібрано із прострочених компонентів, або просто термін придатності яких вже закінчився.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на медіакомпанію Radio France Internationale.

Зазначається, що в рамках програми "Лялечка метелика" (Chrysalis) Україні передадуть ракети SCALP, які зберігають у контейнерах ("коконах"). Ракети, які зберігають таким чином, доставлять на французькі підприємства, і там їх за три місяці планують зробити придатними для використання.

Такий крок дасть змогу французькій державі уникнути спустошення своїх запасів ракет.

Оскільки ці ракети передбачається швидко задіяти проти Росії, їхні випробування проводитимуть за спрощеною схемою. Одне з джерел RFI назвало цей план вельми ефективним в економічному плані, "оскільки вилучені з коконів ракети Scalp і так призначені для утилізації".

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Нагадаємо, влітку минулого року Франція вперше передала Києву далекобійні ракети SCALP, після того, як Париж отримав запевнення, що ракети не буде випущено по території Росії.

Автор: 

ракети (4009) Україна (5868) Франція (3049)


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Топ коментарі
+21
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10.05.2024 12:21
+18
Україні потрібен порох а не вазелін
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10.05.2024 12:27
+10
Головне щоб вони літали і знищували русню.
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10.05.2024 12:12
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Головне щоб вони літали і знищували русню.
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10.05.2024 12:12 Відповісти
Можуть навіть не літати, просто нехай москалів нищать
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10.05.2024 12:15 Відповісти
Просроченные могут и не москалей.
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10.05.2024 12:39 Відповісти
Та хоч най повзуть, аби горіли лаптєногі
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10.05.2024 12:18 Відповісти
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10.05.2024 12:21 Відповісти
Україні потрібен порох а не вазелін
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10.05.2024 12:27 Відповісти
Залужний! Порох олігарх
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10.05.2024 14:00 Відповісти
Порошенко П.О. по-перше політик, а по-друге вже не олігарх. ти зрозумів зелене лайно.
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10.05.2024 14:34 Відповісти
Олігарх олігарху рознь ... Да і якщо глянути на визначення олігарху в нашому законодавстві, яке протягнули зелені, то він не олігарх )) , смішна тоді була комбінація, обіграли як котят ))
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10.05.2024 14:47 Відповісти
А повинен віддати 1/10 не менше свої статків...Щодо зелених підерів то там має бути 100% примусова конфіскація
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10.05.2024 14:23 Відповісти
Можуть, коли хочуть.
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10.05.2024 12:27 Відповісти
Пусть Франция SCALPы прямо на болота отправляет, минуя перегрузку в Украине!
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10.05.2024 12:45 Відповісти
Когда своего нет и не предвидится, то приходится и чужому металлолому радоваться.
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10.05.2024 13:14 Відповісти
Мерсі, мьс"є ! Запустимо, а там долетить, чи не долетить то таке... Головне -- дали ! В москалям теж такі ракети ин підігнав.
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10.05.2024 18:42 Відповісти
То ясно что оказались догадливый всех. И неликвид дадут. Ооочень умненько. Но вот старая мулька--- а когда **************???
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11.05.2024 00:06 Відповісти
Франція ненадійна, Франція завжди говорить гучні слова.
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11.05.2024 09:02 Відповісти
 
 