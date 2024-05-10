Франция придумала новый способ, как передать Украине дальнобойные ракеты SCALP, - DW

Франция передаст Украине ракеты SCALP, которые либо были собраны из просроченных компонентов, либо просто срок годности которых уже истек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на медиакомпанию Radio France Internationale.

Отмечается, что в рамках программы "Куколка бабочки" (Chrysalis) Украине передадут ракеты SCALP, которые хранят в контейнерах ("коконах"). Ракеты, хранящиеся таким образом, доставят на французские предприятия, и там их за три месяца планируют сделать пригодными для использования.

Такой шаг позволит французскому государству избежать опустошения своих запасов ракет.

Поскольку эти ракеты предполагается быстро задействовать против России, их испытания будут проводиться по упрощенной схеме. Один из источников RFI назвал этот план весьма эффективным в экономическом плане, "поскольку изъятые из коконов ракеты Scalp и так предназначены для утилизации".

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Напомним, летом прошлого года Франция впервые передала Киеву дальнобойные ракеты SCALP после того, как Париж получил заверения, что ракеты не будут выпущены по территории России.