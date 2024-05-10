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Франция придумала новый способ, как передать Украине дальнобойные ракеты SCALP, - DW

Протерміновані SCALP для Києва

Франция передаст Украине ракеты SCALP, которые либо были собраны из просроченных компонентов, либо просто срок годности которых уже истек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на медиакомпанию Radio France Internationale.

Отмечается, что в рамках программы "Куколка бабочки" (Chrysalis) Украине передадут ракеты SCALP, которые хранят в контейнерах ("коконах"). Ракеты, хранящиеся таким образом, доставят на французские предприятия, и там их за три месяца планируют сделать пригодными для использования.

Такой шаг позволит французскому государству избежать опустошения своих запасов ракет.

Поскольку эти ракеты предполагается быстро задействовать против России, их испытания будут проводиться по упрощенной схеме. Один из источников RFI назвал этот план весьма эффективным в экономическом плане, "поскольку изъятые из коконов ракеты Scalp и так предназначены для утилизации".

Также читайте: Макрон предлагает включить ядерное оружие Франции в общеевропейскую оборону, - СМИ

Напомним, летом прошлого года Франция впервые передала Киеву дальнобойные ракеты SCALP после того, как Париж получил заверения, что ракеты не будут выпущены по территории России.

Автор: 

ракеты (3557) Украина (44919) Франция (3498)


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Топ комментарии
+21
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10.05.2024 12:21
+18
Україні потрібен порох а не вазелін
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10.05.2024 12:27
+10
Головне щоб вони літали і знищували русню.
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10.05.2024 12:12
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Головне щоб вони літали і знищували русню.
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10.05.2024 12:12 Ответить
Можуть навіть не літати, просто нехай москалів нищать
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10.05.2024 12:15 Ответить
Просроченные могут и не москалей.
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10.05.2024 12:39 Ответить
Та хоч най повзуть, аби горіли лаптєногі
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10.05.2024 12:18 Ответить
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10.05.2024 12:21 Ответить
Україні потрібен порох а не вазелін
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10.05.2024 12:27 Ответить
Залужний! Порох олігарх
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10.05.2024 14:00 Ответить
Порошенко П.О. по-перше політик, а по-друге вже не олігарх. ти зрозумів зелене лайно.
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10.05.2024 14:34 Ответить
Олігарх олігарху рознь ... Да і якщо глянути на визначення олігарху в нашому законодавстві, яке протягнули зелені, то він не олігарх )) , смішна тоді була комбінація, обіграли як котят ))
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10.05.2024 14:47 Ответить
А повинен віддати 1/10 не менше свої статків...Щодо зелених підерів то там має бути 100% примусова конфіскація
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10.05.2024 14:23 Ответить
Можуть, коли хочуть.
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10.05.2024 12:27 Ответить
Пусть Франция SCALPы прямо на болота отправляет, минуя перегрузку в Украине!
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10.05.2024 12:45 Ответить
Когда своего нет и не предвидится, то приходится и чужому металлолому радоваться.
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10.05.2024 13:14 Ответить
Мерсі, мьс"є ! Запустимо, а там долетить, чи не долетить то таке... Головне -- дали ! В москалям теж такі ракети ин підігнав.
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10.05.2024 18:42 Ответить
То ясно что оказались догадливый всех. И неликвид дадут. Ооочень умненько. Но вот старая мулька--- а когда **************???
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11.05.2024 00:06 Ответить
Франція ненадійна, Франція завжди говорить гучні слова.
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11.05.2024 09:02 Ответить
 
 