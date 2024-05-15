Французький сенатор Гонтар закликає країни НАТО та ЄС розглянути санкції на постачання бавовни до РФ

Члени НАТО та Європейського Союзу повинні розслідувати питання постачання західними компаніями нітроцелюлози (сировина, що використовується для виробництва боєприпасів) до Росії через треті країни та застосувати санкції до таких компаній. Також варто розглянути можливість введення санкцій на постачання всіх видів бавовняної продукції до РФ, оскільки вона може бути перероблена на нітроцелюлозу й використана для виробництва снарядів.

Про це у коментарі Guildhall заявив французький сенатор, член комітету Сенату Франції з питань оборони та міжнароднихвідносин Гійом Гонтар, інформує Цензор.НЕТ.

"Розслідування Wall Street Journal про те, що Росія імпортує нітроцелюлозу для виробництва боєприпасів через турецьку компанію і опосередковано через німецькі та тайванські компанії - викликає серйозну тривогу. Якщо відомості підтвердяться, це стане серйозною проблемою. З одного боку, Росія подвоїла імпорт нітроцелюлози минулого року, з іншого боку європейські промислові підприємства побоюються нестачі цього найважливішого компонента, що може позначитися на їхньому власному виробництві", — заявив сенатор.

"Члени НАТО та Європейського Союзу повинні розслідувати це питання та посилити санкції, застосовуючи їх до кожної компанії, яка експортує нітроцелюлозу. Їм також слід розглянути можливість включення до списку санкцій усієї бавовняної продукції, оскільки вони можуть бути перетворені на нітроцелюлозу", — зазначив французький політик

"Незважаючи на деякі заяви західних лідерів, які вводять в оману, включаючи президента Франції, ми не перейшли на "військову економіку". Через два роки після російського вторгнення в Україну настав більш ніж слушний час для цього", — резюмував Гонтар.

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Нагадаємо, американське видання The Wall Street Journal провело розслідування за результатами якого встановлено, що значна частина сировини, що використовується Російською Федерацією для виробництва боєприпасів (нітроцелюлоза), проводилася компаніями на Тайвані, Німеччині та США, і поставлялася до РФ. Більшість постачань проведено турецькою компанією, незважаючи на існуючі санкційні обмеження.

Причиною розслідування WSJ стала доповідь Центру оборонних реформ "Російська снарядна коаліція: хто і як допомагає РФ виробляти вибухові речовини", в якій були описані факти таких поставок та запропоновані рішення щодо протидії, зокрема, запровадження повного ембарго на постачання до Росії сировини, що використовується для виробництва боєприпасів: нітроцелюлози, бавовняної целюлози, бавовни.