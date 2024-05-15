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Новини Санкції проти Росії
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Французький сенатор Гонтар закликає країни НАТО та ЄС розглянути санкції на постачання бавовни до РФ

французський сенатор Гійом Гонтар

Члени НАТО та Європейського Союзу повинні розслідувати питання постачання західними компаніями нітроцелюлози (сировина, що використовується для виробництва боєприпасів) до Росії через треті країни та застосувати санкції до таких компаній. Також варто розглянути можливість введення санкцій на постачання всіх видів бавовняної продукції до РФ, оскільки вона може бути перероблена на нітроцелюлозу й використана для виробництва снарядів.

Про це у коментарі Guildhall заявив французький сенатор, член комітету Сенату Франції з питань оборони та міжнароднихвідносин Гійом Гонтар, інформує Цензор.НЕТ.

"Розслідування Wall Street Journal про те, що Росія імпортує нітроцелюлозу для виробництва боєприпасів через турецьку компанію і опосередковано через німецькі та тайванські компанії - викликає серйозну тривогу. Якщо відомості підтвердяться, це стане серйозною проблемою. З одного боку, Росія подвоїла імпорт нітроцелюлози минулого року, з іншого боку європейські промислові підприємства побоюються нестачі цього найважливішого компонента, що може позначитися на їхньому власному виробництві", — заявив сенатор.

"Члени НАТО та Європейського Союзу повинні розслідувати це питання та посилити санкції, застосовуючи їх до кожної компанії, яка експортує нітроцелюлозу. Їм також слід розглянути можливість включення до списку санкцій усієї бавовняної продукції, оскільки вони можуть бути перетворені на нітроцелюлозу", — зазначив французький політик

"Незважаючи на деякі заяви західних лідерів, які вводять в оману, включаючи президента Франції, ми не перейшли на "військову економіку". Через два роки після російського вторгнення в Україну настав більш ніж слушний час для цього", — резюмував Гонтар.

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Нагадаємо, американське видання The Wall Street Journal провело розслідування за результатами якого встановлено, що значна частина сировини, що використовується Російською Федерацією для виробництва боєприпасів (нітроцелюлоза), проводилася компаніями на Тайвані, Німеччині та США, і поставлялася до РФ. Більшість постачань проведено турецькою компанією, незважаючи на існуючі санкційні обмеження.

Причиною розслідування WSJ стала доповідь Центру оборонних реформ "Російська снарядна коаліція: хто і як допомагає РФ виробляти вибухові речовини", в якій були описані факти таких поставок та запропоновані рішення щодо протидії, зокрема, запровадження повного ембарго на постачання до Росії сировини, що використовується для виробництва боєприпасів: нітроцелюлози, бавовняної целюлози, бавовни.

Автор: 

військово-промисловий комплекс (280) санкції (11760) Франція (3038)


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Топ коментарі
+4
Мм. Бавовна в РФ - це добре! Постачайте її туди, будь ласка, побільше
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15.05.2024 21:00
+4
Бавовну поставит ЗСУ. Вы только помогите саженцами.
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15.05.2024 21:25
+2
Для постачання бавовни використання ракетного транспорту є оптимальним!
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15.05.2024 21:09
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Мм. Бавовна в РФ - це добре! Постачайте її туди, будь ласка, побільше
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15.05.2024 21:00 Відповісти
"вы не поняли все глубины глубин" предложения !!!!!

також слід розглянути можливість включення до списку санкцій усієї бавовняної продукції, оскільки вони можуть бути перетворені на нітроцелюлозу

рашку хотять залишити без.... скрєпних сємєних сітцевих трусєлей, носків, бабьих ночнушек і т.д. і т.п. кінець кінцем:

раздєть до останньої хе-бешної ниточки !!!
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15.05.2024 21:27 Відповісти
З неї роблять порох.
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15.05.2024 21:35 Відповісти
Читав, що рф налагодила виробництво нітроцелюлози з деревини як Німеччина у 2 світову.
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15.05.2024 21:05 Відповісти
та хай хоч із курячого помьота селітру гонять, а бавовнятко треба заборонити !!!
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15.05.2024 21:29 Відповісти
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15.05.2024 21:43 Відповісти
Для постачання бавовни використання ракетного транспорту є оптимальним!
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15.05.2024 21:09 Відповісти
БпЛА
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15.05.2024 21:10 Відповісти
Піроксилін - тринітроцелюлоза, бездимний порох. Використовується зокрема в набоях та інших запалювальних пристроях. Ініціююча вибухова речовина.
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15.05.2024 21:09 Відповісти
Так Китаи світовии виробник бавовни - в 2 р більше як США і як ти иого спиниш від поставок у рашку
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15.05.2024 21:10 Відповісти
ЄС самим не вистачає сировини
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15.05.2024 21:16 Відповісти
як спинити чайну ?

високими протекціоніськими митами на їх продукцію... із бавовни

.
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15.05.2024 21:30 Відповісти
одразу стануть шовковими і будуть затарювати світ шовком
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15.05.2024 23:18 Відповісти
Не треба забороняти експорт бавовни до кп (кацапської під*рації)! Досить ввести обмеження - не менше 2 кг тротилового еквіваленту в одній партії!
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15.05.2024 21:12 Відповісти
Бавовна і "бавовна" - двє большиє разніци.
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15.05.2024 21:17 Відповісти
Мовою оригіналу: "Капиталисты готовы продать нам веревку, на которой мы их повесим".
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15.05.2024 21:23 Відповісти
Французи обіцяли ввести війська в Україну. Чекаємс.
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15.05.2024 21:24 Відповісти
Не обіцяли вони такого.
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15.05.2024 21:27 Відповісти
не хвилюйся, коли буйло буде і далі нагліти, то введуть

в Одесі вже "Бульвар Французский весь в цвету"

.
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15.05.2024 21:33 Відповісти
Зеленський подякував і відмовився.
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15.05.2024 21:36 Відповісти
Бавовну поставит ЗСУ. Вы только помогите саженцами.
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15.05.2024 21:25 Відповісти
Бавовна--Бавовна---Радість від бавовни в Українських Серцях -- невимовна!!), Без тебе, хФранузька! бавовна, блатація буде неповна, Засадим бавовну густу --- Аж по мостууу!!!---- Бавовна,, Бавовна,),
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15.05.2024 21:35 Відповісти
Ніяких санкцій на бавовну в кацапстан, Україна буде її постачати в як найбільшій кількості!
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15.05.2024 21:28 Відповісти
То не та "бавовна".
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16.05.2024 00:20 Відповісти
Ноу каментов - плачу(
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16.05.2024 00:14 Відповісти
Це треба було зробити ще у 2022 році !!!
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16.05.2024 00:19 Відповісти
Важлива пропозиція.
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18.05.2024 03:29 Відповісти
 
 