РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10559 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
3 097 29

Французский сенатор Гонтар призывает страны НАТО и ЕС рассмотреть санкции на поставку хлопка в РФ

французський сенатор Гійом Гонтар

Члены НАТО и Европейского Союза должны расследовать вопрос поставки западными компаниями нитроцеллюлозы (сырье, используемое для производства боеприпасов) в Россию через третьи страны и применить санкции к таким компаниям. Также стоит рассмотреть возможность введения санкций на поставки всех видов хлопковой продукции в РФ, поскольку она может быть переработана в нитроцеллюлозу и использована для производства снарядов.

Об этом в комментарии Guildhall заявил французский сенатор, член комитета Сената Франции по вопросам обороны и международных отношений Гийом Гонтар, информирует Цензор.НЕТ.

"Расследование Wall Street Journal о том, что Россия импортирует нитроцеллюлозу для производства боеприпасов через турецкую компанию и опосредованно через немецкие и тайваньские компании - вызывает серьезную тревогу. Если сведения подтвердятся, это станет серьезной проблемой. С одной стороны, Россия удвоила импорт нитроцеллюлозы в прошлом году, с другой стороны европейские промышленные предприятия опасаются нехватки этого важнейшего компонента, что может сказаться на их собственном производстве", - заявил сенатор.

"Члены НАТО и Европейского Союза должны расследовать этот вопрос и усилить санкции, применяя их к каждой компании, которая экспортирует нитроцеллюлозу. Им также следует рассмотреть возможность включения в санкционный список всей хлопковой продукции, поскольку они могут быть преобразованы в нитроцеллюлозу", - отметил французский политик

"Несмотря на некоторые заявления западных лидеров, которые вводят в заблуждение, включая президента Франции, мы не перешли на "военную экономику". Через два года после российского вторжения в Украину наступило более чем подходящее время для этого", - резюмировал Гонтар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европейские оборонные предприятия зависят от сырья из Китая для производства боеприпасов, - Financial Times

Напомним, американское издание The Wall Street Journal провело расследование по результатам которого установлено, что значительная часть сырья, используемого Российской Федерацией для производства боеприпасов (нитроцеллюлоза), производилась компаниями на Тайване, Германии и США, и поставлялась в РФ. Большинство поставок проведено турецкой компанией, несмотря на существующие санкционные ограничения.

Причиной расследования WSJ стал доклад Центра оборонных реформ "Российская снарядная коалиция: кто и как помогает РФ производить взрывчатые вещества", в котором были описаны факты таких поставок и предложены решения по противодействию, в частности, введение полного эмбарго на поставки в Россию сырья, используемого для производства боеприпасов: нитроцеллюлозы, хлопковой целлюлозы, хлопка.

Автор: 

военно-промышленный комплекс (244) санкции (11254) Франция (3487)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Мм. Бавовна в РФ - це добре! Постачайте її туди, будь ласка, побільше
показать весь комментарий
15.05.2024 21:00
+4
Бавовну поставит ЗСУ. Вы только помогите саженцами.
показать весь комментарий
15.05.2024 21:25
+2
Для постачання бавовни використання ракетного транспорту є оптимальним!
показать весь комментарий
15.05.2024 21:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мм. Бавовна в РФ - це добре! Постачайте її туди, будь ласка, побільше
показать весь комментарий
15.05.2024 21:00 Ответить
"вы не поняли все глубины глубин" предложения !!!!!

також слід розглянути можливість включення до списку санкцій усієї бавовняної продукції, оскільки вони можуть бути перетворені на нітроцелюлозу

рашку хотять залишити без.... скрєпних сємєних сітцевих трусєлей, носків, бабьих ночнушек і т.д. і т.п. кінець кінцем:

раздєть до останньої хе-бешної ниточки !!!
показать весь комментарий
15.05.2024 21:27 Ответить
З неї роблять порох.
показать весь комментарий
15.05.2024 21:35 Ответить
Читав, що рф налагодила виробництво нітроцелюлози з деревини як Німеччина у 2 світову.
показать весь комментарий
15.05.2024 21:05 Ответить
та хай хоч із курячого помьота селітру гонять, а бавовнятко треба заборонити !!!
показать весь комментарий
15.05.2024 21:29 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2024 21:43 Ответить
Для постачання бавовни використання ракетного транспорту є оптимальним!
показать весь комментарий
15.05.2024 21:09 Ответить
БпЛА
показать весь комментарий
15.05.2024 21:10 Ответить
Піроксилін - тринітроцелюлоза, бездимний порох. Використовується зокрема в набоях та інших запалювальних пристроях. Ініціююча вибухова речовина.
показать весь комментарий
15.05.2024 21:09 Ответить
Так Китаи світовии виробник бавовни - в 2 р більше як США і як ти иого спиниш від поставок у рашку
показать весь комментарий
15.05.2024 21:10 Ответить
ЄС самим не вистачає сировини
показать весь комментарий
15.05.2024 21:16 Ответить
як спинити чайну ?

високими протекціоніськими митами на їх продукцію... із бавовни

.
показать весь комментарий
15.05.2024 21:30 Ответить
одразу стануть шовковими і будуть затарювати світ шовком
показать весь комментарий
15.05.2024 23:18 Ответить
Не треба забороняти експорт бавовни до кп (кацапської під*рації)! Досить ввести обмеження - не менше 2 кг тротилового еквіваленту в одній партії!
показать весь комментарий
15.05.2024 21:12 Ответить
Бавовна і "бавовна" - двє большиє разніци.
показать весь комментарий
15.05.2024 21:17 Ответить
Мовою оригіналу: "Капиталисты готовы продать нам веревку, на которой мы их повесим".
показать весь комментарий
15.05.2024 21:23 Ответить
Французи обіцяли ввести війська в Україну. Чекаємс.
показать весь комментарий
15.05.2024 21:24 Ответить
Не обіцяли вони такого.
показать весь комментарий
15.05.2024 21:27 Ответить
не хвилюйся, коли буйло буде і далі нагліти, то введуть

в Одесі вже "Бульвар Французский весь в цвету"

.
показать весь комментарий
15.05.2024 21:33 Ответить
Зеленський подякував і відмовився.
показать весь комментарий
15.05.2024 21:36 Ответить
Бавовну поставит ЗСУ. Вы только помогите саженцами.
показать весь комментарий
15.05.2024 21:25 Ответить
Бавовна--Бавовна---Радість від бавовни в Українських Серцях -- невимовна!!), Без тебе, хФранузька! бавовна, блатація буде неповна, Засадим бавовну густу --- Аж по мостууу!!!---- Бавовна,, Бавовна,),
показать весь комментарий
15.05.2024 21:35 Ответить
Ніяких санкцій на бавовну в кацапстан, Україна буде її постачати в як найбільшій кількості!
показать весь комментарий
15.05.2024 21:28 Ответить
То не та "бавовна".
показать весь комментарий
16.05.2024 00:20 Ответить
Ноу каментов - плачу(
показать весь комментарий
16.05.2024 00:14 Ответить
Це треба було зробити ще у 2022 році !!!
показать весь комментарий
16.05.2024 00:19 Ответить
Важлива пропозиція.
показать весь комментарий
18.05.2024 03:29 Ответить
 
 