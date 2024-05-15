Французский сенатор Гонтар призывает страны НАТО и ЕС рассмотреть санкции на поставку хлопка в РФ

Члены НАТО и Европейского Союза должны расследовать вопрос поставки западными компаниями нитроцеллюлозы (сырье, используемое для производства боеприпасов) в Россию через третьи страны и применить санкции к таким компаниям. Также стоит рассмотреть возможность введения санкций на поставки всех видов хлопковой продукции в РФ, поскольку она может быть переработана в нитроцеллюлозу и использована для производства снарядов.

Об этом в комментарии Guildhall заявил французский сенатор, член комитета Сената Франции по вопросам обороны и международных отношений Гийом Гонтар, информирует Цензор.НЕТ.

"Расследование Wall Street Journal о том, что Россия импортирует нитроцеллюлозу для производства боеприпасов через турецкую компанию и опосредованно через немецкие и тайваньские компании - вызывает серьезную тревогу. Если сведения подтвердятся, это станет серьезной проблемой. С одной стороны, Россия удвоила импорт нитроцеллюлозы в прошлом году, с другой стороны европейские промышленные предприятия опасаются нехватки этого важнейшего компонента, что может сказаться на их собственном производстве", - заявил сенатор.

"Члены НАТО и Европейского Союза должны расследовать этот вопрос и усилить санкции, применяя их к каждой компании, которая экспортирует нитроцеллюлозу. Им также следует рассмотреть возможность включения в санкционный список всей хлопковой продукции, поскольку они могут быть преобразованы в нитроцеллюлозу", - отметил французский политик

"Несмотря на некоторые заявления западных лидеров, которые вводят в заблуждение, включая президента Франции, мы не перешли на "военную экономику". Через два года после российского вторжения в Украину наступило более чем подходящее время для этого", - резюмировал Гонтар.

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Напомним, американское издание The Wall Street Journal провело расследование по результатам которого установлено, что значительная часть сырья, используемого Российской Федерацией для производства боеприпасов (нитроцеллюлоза), производилась компаниями на Тайване, Германии и США, и поставлялась в РФ. Большинство поставок проведено турецкой компанией, несмотря на существующие санкционные ограничения.

Причиной расследования WSJ стал доклад Центра оборонных реформ "Российская снарядная коалиция: кто и как помогает РФ производить взрывчатые вещества", в котором были описаны факты таких поставок и предложены решения по противодействию, в частности, введение полного эмбарго на поставки в Россию сырья, используемого для производства боеприпасов: нитроцеллюлозы, хлопковой целлюлозы, хлопка.