Міністр оборони Британії Шеппс закликав Німеччину надати Україні Taurus і дозволити бити ними по російським цілям у Криму
Очільник оборонного відомства Великої Британії Грант Шеппс заявив, що союзники мають надати Україні зброю великої дальності й дозволити використовувати її для ударів по Криму. Зокрема, він закликав Німеччину надати Києву далекобійні ракети Taurus.
Про це британський міністр оборони заявив в інтерв’ю Sky News, передає Цензор.НЕТ.
Шеппс зазначив, що Британія була першою країною, яка дозволила Україні використовувати надану зброю для ударів по російським цілям у Криму. За його словами, таке рішення зумовлене тим, що Крим - це частина України, яку окупували росіяни. Він закликав партнерів надати Києву зброю великої дальності. Зокрема, на його думку, Німмечина має надати Україні далекобійні ракети Taurus.
"Те, що я хотів би бачити, це всі наші партнери, включаючи Німеччину, які дійсно мають можливості надавати таку зброю великої дальності, але не дозволяють її використовувати в Криму, який є частиною України. Я думаю, що це те, що має статися в першу чергу", - сказав очільник британського оборонного відомства.
Ракети Taurus для України
Напередодні канцлер Німеччини Шольц заявив, що його рішення не надавати Taurus Україні залишається незмінним.
Однак згодом міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд Німеччини продовжує дискусії щодо передачі ракет Taurus Україні.
Водночас, за даними ЗМІ, у США сподіваються, що надання ATACMS Україні підштовхне Берлін до рішення щодо Taurus.
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І закликати треба ще голосніше. Прямо в уха кричати.
Досить робити вигляд, що все йде, як потрібно, бо стане пізно!
https://t.me/nevzorovtv/17211
Партнери, негайно надавайте всю потрібну Україні військову допомогу, або визнайте, що зраджуєте Україну і тоді чекайте військо путіна на кордонах НАТО...
Нагадування, що робила сталінська армія з цивільним населенням, коли "звільняла" Європу:
https://www.youtube.com/watch?v=_XpSs3yoRSg&ab_channel=MarkSolonin
https://t.me/nevzorovtv/17211
Сподівємося на прихильність Шольца, в світлі подій з Дойче Банком на московії!…
Зате нам весело...
https://www.youtube.com/watch?v=pOaQ_Hvb2SI
УВАГА !!! НОВОЕ ВРЕМЯ ІМЕНІ ОЛІГАРХАТУ ЄРМАКА (володдіє Фіала) -разразілось тєжкстам вбаючим Ерм акобордлельню
Близость Ермака к президенту и очевидное влияние на него вызывают шквал обвинений среди украинских и иностранных политиков. По данным WP, его критикуют за то, что он «недемократически консолидировал власть» в ОП, руководил ненужной чисткой высших чиновников, включая экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ограничил доступ к Зеленскому и стремился лично контролировать почти каждое важное решение военного времени.
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Однако теперь https://nv.ua/ukraine/politics/legitimnost-zelenskogo-v-minyuste-otvetili-na-diskussii-o-vyborah-prezidenta-50417114.html легитимность президента и его главного советника столкнется с серьезными проблемами, считает издание, поскольку пятилетний срок Зеленского официально истекает 20 мая. Хотя выборы в Украине во время войны запрещены Конституцией, президент будет уязвим для обвинений в том, что он может использовать войну для подрыва демократии. Кремль не упустит шанс использовать это против Украины, говорится в материале.
НУ І ТАК ДАЛІ- ХОЧЕТЬСЯ ЗАКРИЧАТИ
НЕВЖЕ КІНЕЦЬ БЛ"ДСТУ ЄРМАКІВЩИНИ? ЧИ КІНЕЦЬ ЗЕ?
Про це на щорічній міжнародній Конференції імені Леннарта Мері у Таллінні https://x.com/P_Kallioniemi/status/1791368713368678744 заявив доцент Університету Тампере у галузі гібридних конфліктів Пéкка Кáлліоніемі. Для присутніх було наведено докази підтримки окремими техногігантами російської воєнної агресії.
Зрештою такі компанії, як «Texas Instruments» та «Analog Devices», самі вирішують, де й у кого виявляться їхні компоненти. Це не дурні люди, вони просто жадібні, а відтак брудні від крові українців гроші Москви їм не смердять смертю.