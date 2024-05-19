Міністр оборони Британії Шеппс закликав Німеччину надати Україні Taurus і дозволити бити ними по російським цілям у Криму

Очільник оборонного відомства Великої Британії Грант Шеппс заявив, що союзники мають надати Україні зброю великої дальності й дозволити використовувати її для ударів по Криму. Зокрема, він закликав Німеччину надати Києву далекобійні ракети Taurus.

Про це британський міністр оборони заявив в інтерв’ю Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Шеппс зазначив, що Британія була першою країною, яка дозволила Україні використовувати надану зброю для ударів по російським цілям у Криму. За його словами, таке рішення зумовлене тим, що Крим - це частина України, яку окупували росіяни. Він закликав партнерів надати Києву зброю великої дальності. Зокрема, на його думку, Німмечина має надати Україні далекобійні ракети Taurus.

"Те, що я хотів би бачити, це всі наші партнери, включаючи Німеччину, які дійсно мають можливості надавати таку зброю великої дальності, але не дозволяють її використовувати в Криму, який є частиною України. Я думаю, що це те, що має статися в першу чергу", - сказав очільник британського оборонного відомства.

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Ракети Taurus для України

Напередодні канцлер Німеччини Шольц заявив, що його рішення не надавати Taurus Україні залишається незмінним.

Однак згодом міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд Німеччини продовжує дискусії щодо передачі ракет Taurus Україні.

Водночас, за даними ЗМІ, у США сподіваються, що надання ATACMS Україні підштовхне Берлін до рішення щодо Taurus.

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