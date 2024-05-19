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Новини Війна
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Міністр оборони Британії Шеппс закликав Німеччину надати Україні Taurus і дозволити бити ними по російським цілям у Криму

Міністр оборони Британії закликав Німеччину надати Україні Taurus і дозволити бити ними по Криму

Очільник оборонного відомства Великої Британії Грант Шеппс заявив, що союзники мають надати Україні зброю великої дальності й дозволити використовувати її для ударів по Криму. Зокрема, він закликав Німеччину надати Києву далекобійні ракети Taurus.

Про це британський міністр оборони заявив в інтерв’ю Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Шеппс зазначив, що Британія була першою країною, яка дозволила Україні використовувати надану зброю для ударів по російським цілям у Криму. За його словами, таке рішення зумовлене тим, що Крим - це частина України, яку окупували росіяни. Він закликав партнерів надати Києву зброю великої дальності. Зокрема, на його думку, Німмечина має надати Україні далекобійні ракети Taurus.

"Те, що я хотів би бачити, це всі наші партнери, включаючи Німеччину, які дійсно мають можливості надавати таку зброю великої дальності, але не дозволяють її використовувати в Криму, який є частиною України. Я думаю, що це те, що має статися в першу чергу", - сказав очільник британського оборонного відомства.

Читайте також: Міністр оборони Британії Шеппс заявив, що впродовж травня Україна отримає від Лондона 100 ракет для ППО

Ракети Taurus для України

Напередодні канцлер Німеччини Шольц заявив, що його рішення не надавати Taurus Україні залишається незмінним.

Однак згодом міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд Німеччини продовжує дискусії щодо передачі ракет Taurus Україні.

Водночас, за даними ЗМІ, у США сподіваються, що надання ATACMS Україні підштовхне Берлін до рішення щодо Taurus.

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Автор: 

Німеччина (7327) допомога (8304) Шеппс Грант (63) Taurus Таурус (30)


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Топ коментарі
+7
Та не Шольц винен що в нас своїх ракет немає...
Зате нам весело...
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19.05.2024 18:04
+4
Шеппс наш хлопец.
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19.05.2024 17:32
+3
Не розумію навіщо закликати,якщо це не має сенсу?
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19.05.2024 17:38
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Шеппс наш хлопец.
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19.05.2024 17:32 Відповісти
я уявляю, як регоче путін, читаючи з відкритих джерел як ведуть війну у прямому ефірі. Як на весь світ сперечаються, хто дасть дві гарматки, а хто тільки свинячу рульку. Навіщо йому розвідка якщо й так все ясно?
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19.05.2024 17:36 Відповісти
путін труп вднироки два. максимум його двійникі іржуть.
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19.05.2024 17:39 Відповісти
Ще й на Крим дозвіл отримувати ?! Це не союзники , просто прикривають свою сраку за рахунок України .
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19.05.2024 17:37 Відповісти
Не розумію навіщо закликати,якщо це не має сенсу?
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19.05.2024 17:38 Відповісти
Сенс мабуть таки є.
І закликати треба ще голосніше. Прямо в уха кричати.
Досить робити вигляд, що все йде, як потрібно, бо стане пізно!
https://t.me/nevzorovtv/17211

Партнери, негайно надавайте всю потрібну Україні військову допомогу, або визнайте, що зраджуєте Україну і тоді чекайте військо путіна на кордонах НАТО...
Нагадування, що робила сталінська армія з цивільним населенням, коли "звільняла" Європу:
https://www.youtube.com/watch?v=_XpSs3yoRSg&ab_channel=MarkSolonin

https://t.me/nevzorovtv/17211

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19.05.2024 17:55 Відповісти
Шеппс просто тролить німців - Тауруси неможливо передати з технічних причин навіть англійцям
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19.05.2024 19:25 Відповісти
Захисники України, із задоволення виконали б, прохання НІМЕЧЧИНИ щодо Криму !! Та й перевірку, можливо провести цього комплексу ФРН у реальному ділі!! Невже меркель, груДями стала в дверях, на складах..??? Тим більше, що Порох, уже послав, оте ******, вона ж ще, і саркозі розтлумачила, куди саме послав і на чому!!
Сподівємося на прихильність Шольца, в світлі подій з Дойче Банком на московії!…
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19.05.2024 17:39 Відповісти
Стосовно ''Таурасів'' Шольц ''валяє шольца''
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19.05.2024 17:41 Відповісти
А з чого їх запускати? З рогатки?
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19.05.2024 18:35 Відповісти
З катапульти. Точно так як кацапи запускають свої дрони.
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19.05.2024 19:00 Відповісти
А поговорити?
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19.05.2024 18:00 Відповісти
Та не Шольц винен що в нас своїх ракет немає...
Зате нам весело...
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19.05.2024 18:04 Відповісти
Чого у України немає своїх ракет?
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19.05.2024 18:06 Відповісти
Washington Post написала что мы правы и Зеленский - преступник, который дезертировал под юбку

https://www.youtube.com/watch?v=pOaQ_Hvb2SI
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19.05.2024 18:32 Відповісти
«Снижает доверие к президенту»: Ермак, вероятно, стал самым влиятельным главой ОП в истории Украины - Washington

УВАГА !!! НОВОЕ ВРЕМЯ ІМЕНІ ОЛІГАРХАТУ ЄРМАКА (володдіє Фіала) -разразілось тєжкстам вбаючим Ерм акобордлельню

Близость Ермака к президенту и очевидное влияние на него вызывают шквал обвинений среди украинских и иностранных политиков. По данным WP, его критикуют за то, что он «недемократически консолидировал власть» в ОП, руководил ненужной чисткой высших чиновников, включая экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ограничил доступ к Зеленскому и стремился лично контролировать почти каждое важное решение военного времени.

....
Однако теперь https://nv.ua/ukraine/politics/legitimnost-zelenskogo-v-minyuste-otvetili-na-diskussii-o-vyborah-prezidenta-50417114.html легитимность президента и его главного советника столкнется с серьезными проблемами, считает издание, поскольку пятилетний срок Зеленского официально истекает 20 мая. Хотя выборы в Украине во время войны запрещены Конституцией, президент будет уязвим для обвинений в том, что он может использовать войну для подрыва демократии. Кремль не упустит шанс использовать это против Украины, говорится в материале.
НУ І ТАК ДАЛІ- ХОЧЕТЬСЯ ЗАКРИЧАТИ

НЕВЖЕ КІНЕЦЬ БЛ"ДСТУ ЄРМАКІВЩИНИ? ЧИ КІНЕЦЬ ЗЕ?
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19.05.2024 18:42 Відповісти
Армія РФ використовує ракети на 100% зроблених із західних компонентів.

Про це на щорічній міжнародній Конференції імені Леннарта Мері у Таллінні https://x.com/P_Kallioniemi/status/1791368713368678744 заявив доцент Університету Тампере у галузі гібридних конфліктів Пéкка Кáлліоніемі. Для присутніх було наведено докази підтримки окремими техногігантами російської воєнної агресії.

Зрештою такі компанії, як «Texas Instruments» та «Analog Devices», самі вирішують, де й у кого виявляться їхні компоненти. Це не дурні люди, вони просто жадібні, а відтак брудні від крові українців гроші Москви їм не смердять смертю.
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19.05.2024 18:06 Відповісти
Флагман чорноморського флоту парашиї - крейсер москва, було знищено українськими ракетами "нептун". Довбограй, то де ракет "не було"?
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19.05.2024 19:06 Відповісти
РосійськиХ ціляХ, а не російськиМ ціляМ.
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19.05.2024 18:59 Відповісти
Увесь світ вже зрозумів - закликати Україну робити свої ракети - то як до жопи дверцята - зеленский то зрадна гнида та куча га...нів, котрі винуватять увесь світ шо він не допомогае крадіям-зеленским нищити патріотів і при цьому нічого для оборони не робити - для них тіки смерття та кров українців - то добре.
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19.05.2024 19:34 Відповісти
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19.05.2024 23:02 Відповісти
 
 