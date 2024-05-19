Виділених коштів не вистачає: Німеччина шукає додаткові 3,8 мільярда євро для України – ЗМІ

Міністерство оборони Німеччини потребує додатково 3,8 млрд євро для допомоги Україні на поточний фінансовий рік.

Про це пише Bild із посиланням на власні джерела, передає Укрінформ.

Як повідомляється, виділені на цей рік 7,1 млрд євро майже повністю розплановані, тільки 300 млн євро залишилося на закупівлю нової зброї і боєприпасів.

Саме тому міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус просить федеральний уряд дуже швидко знайти додаткові кошти.

Запит на виділення додаткових коштів має бути поданий на затвердження Бундестагу в червні.

У німецькому Міністерстві фінансів погодилися, що "Німеччина не повинна відмовлятися від посилення оборони України; якщо можливо, цього року ми повинні поставити більше озброєнь".

Раніше уряд і парламент Німеччини схвалили виділення Україні цього року 7,1 млрд євро військової допомоги.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Україна отримала 1,6 млрд євро прямої бюджетної підтримки від Німеччини, із яких 1,3 млрд євро надійшло у формі грантів.