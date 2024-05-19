Министр обороны Британии Шеппс призвал Германию предоставить Украине Taurus и разрешить бить ими по российским целям в Крыму

Глава оборонного ведомства Великобритании Грант Шеппс заявил, что союзники должны предоставить Украине оружие большой дальности и позволить использовать его для ударов по Крыму. В частности, он призвал Германию предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом британский министр обороны заявил в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Шеппс отметил, что Британия была первой страной, которая позволила Украине использовать предоставленное оружие для ударов по российским целям в Крыму. По его словам, такое решение обусловлено тем, что Крым - это часть Украины, которую оккупировали россияне. Он призвал партнеров предоставить Киеву оружие большой дальности. В частности, по его мнению, Германия должна предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

"То, что я хотел бы видеть, - всех наших партнеров, включая Германию, которые действительно имеют возможности предоставлять такое оружие большой дальности, но не позволяют его использовать в Крыму, являющегося частью Украины. Я думаю, что это то, что должно произойти в первую очередь", - сказал глава британского оборонного ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Британии Шеппс заявил, что в течение мая Украина получит от Лондона 100 ракет для ПВО

Ракеты Taurus для Украины

Ранее канцлер Германии Шольц заявил, что его решение не предоставлять Taurus Украине остается неизменным.

Однако впоследствии министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство Германии продолжает дискуссии о передаче ракет Taurus Украине.

В то же время, по данным СМИ, в США надеются, что предоставление ATACMS Украине подтолкнет Берлин к решению по Taurus.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главы МИД Веймарского треугольника встретятся 22 мая: обсудят войну в Украине и саммит НАТО