Министр обороны Британии Шеппс призвал Германию предоставить Украине Taurus и разрешить бить ими по российским целям в Крыму
Глава оборонного ведомства Великобритании Грант Шеппс заявил, что союзники должны предоставить Украине оружие большой дальности и позволить использовать его для ударов по Крыму. В частности, он призвал Германию предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
Об этом британский министр обороны заявил в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.
Шеппс отметил, что Британия была первой страной, которая позволила Украине использовать предоставленное оружие для ударов по российским целям в Крыму. По его словам, такое решение обусловлено тем, что Крым - это часть Украины, которую оккупировали россияне. Он призвал партнеров предоставить Киеву оружие большой дальности. В частности, по его мнению, Германия должна предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.
"То, что я хотел бы видеть, - всех наших партнеров, включая Германию, которые действительно имеют возможности предоставлять такое оружие большой дальности, но не позволяют его использовать в Крыму, являющегося частью Украины. Я думаю, что это то, что должно произойти в первую очередь", - сказал глава британского оборонного ведомства.
Ракеты Taurus для Украины
Ранее канцлер Германии Шольц заявил, что его решение не предоставлять Taurus Украине остается неизменным.
Однако впоследствии министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство Германии продолжает дискуссии о передаче ракет Taurus Украине.
В то же время, по данным СМИ, в США надеются, что предоставление ATACMS Украине подтолкнет Берлин к решению по Taurus.
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І закликати треба ще голосніше. Прямо в уха кричати.
Досить робити вигляд, що все йде, як потрібно, бо стане пізно!
https://t.me/nevzorovtv/17211
Партнери, негайно надавайте всю потрібну Україні військову допомогу, або визнайте, що зраджуєте Україну і тоді чекайте військо путіна на кордонах НАТО...
Нагадування, що робила сталінська армія з цивільним населенням, коли "звільняла" Європу:
https://www.youtube.com/watch?v=_XpSs3yoRSg&ab_channel=MarkSolonin
https://t.me/nevzorovtv/17211
Сподівємося на прихильність Шольца, в світлі подій з Дойче Банком на московії!…
Зате нам весело...
https://www.youtube.com/watch?v=pOaQ_Hvb2SI
УВАГА !!! НОВОЕ ВРЕМЯ ІМЕНІ ОЛІГАРХАТУ ЄРМАКА (володдіє Фіала) -разразілось тєжкстам вбаючим Ерм акобордлельню
Близость Ермака к президенту и очевидное влияние на него вызывают шквал обвинений среди украинских и иностранных политиков. По данным WP, его критикуют за то, что он «недемократически консолидировал власть» в ОП, руководил ненужной чисткой высших чиновников, включая экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ограничил доступ к Зеленскому и стремился лично контролировать почти каждое важное решение военного времени.
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Однако теперь https://nv.ua/ukraine/politics/legitimnost-zelenskogo-v-minyuste-otvetili-na-diskussii-o-vyborah-prezidenta-50417114.html легитимность президента и его главного советника столкнется с серьезными проблемами, считает издание, поскольку пятилетний срок Зеленского официально истекает 20 мая. Хотя выборы в Украине во время войны запрещены Конституцией, президент будет уязвим для обвинений в том, что он может использовать войну для подрыва демократии. Кремль не упустит шанс использовать это против Украины, говорится в материале.
НУ І ТАК ДАЛІ- ХОЧЕТЬСЯ ЗАКРИЧАТИ
НЕВЖЕ КІНЕЦЬ БЛ"ДСТУ ЄРМАКІВЩИНИ? ЧИ КІНЕЦЬ ЗЕ?
Про це на щорічній міжнародній Конференції імені Леннарта Мері у Таллінні https://x.com/P_Kallioniemi/status/1791368713368678744 заявив доцент Університету Тампере у галузі гібридних конфліктів Пéкка Кáлліоніемі. Для присутніх було наведено докази підтримки окремими техногігантами російської воєнної агресії.
Зрештою такі компанії, як «Texas Instruments» та «Analog Devices», самі вирішують, де й у кого виявляться їхні компоненти. Це не дурні люди, вони просто жадібні, а відтак брудні від крові українців гроші Москви їм не смердять смертю.