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Новости Война
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Министр обороны Британии Шеппс призвал Германию предоставить Украине Taurus и разрешить бить ими по российским целям в Крыму

Міністр оборони Британії закликав Німеччину надати Україні Taurus і дозволити бити ними по Криму

Глава оборонного ведомства Великобритании Грант Шеппс заявил, что союзники должны предоставить Украине оружие большой дальности и позволить использовать его для ударов по Крыму. В частности, он призвал Германию предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом британский министр обороны заявил в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Шеппс отметил, что Британия была первой страной, которая позволила Украине использовать предоставленное оружие для ударов по российским целям в Крыму. По его словам, такое решение обусловлено тем, что Крым - это часть Украины, которую оккупировали россияне. Он призвал партнеров предоставить Киеву оружие большой дальности. В частности, по его мнению, Германия должна предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

"То, что я хотел бы видеть, - всех наших партнеров, включая Германию, которые действительно имеют возможности предоставлять такое оружие большой дальности, но не позволяют его использовать в Крыму, являющегося частью Украины. Я думаю, что это то, что должно произойти в первую очередь", - сказал глава британского оборонного ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Британии Шеппс заявил, что в течение мая Украина получит от Лондона 100 ракет для ПВО

Ракеты Taurus для Украины

Ранее канцлер Германии Шольц заявил, что его решение не предоставлять Taurus Украине остается неизменным.

Однако впоследствии министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство Германии продолжает дискуссии о передаче ракет Taurus Украине.

В то же время, по данным СМИ, в США надеются, что предоставление ATACMS Украине подтолкнет Берлин к решению по Taurus.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главы МИД Веймарского треугольника встретятся 22 мая: обсудят войну в Украине и саммит НАТО

Автор: 

Германия (6931) Грант Шеппс (56) Taurus (30)


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Топ комментарии
+7
Та не Шольц винен що в нас своїх ракет немає...
Зате нам весело...
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19.05.2024 18:04
+4
Шеппс наш хлопец.
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19.05.2024 17:32
+3
Не розумію навіщо закликати,якщо це не має сенсу?
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19.05.2024 17:38
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Шеппс наш хлопец.
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19.05.2024 17:32 Ответить
я уявляю, як регоче путін, читаючи з відкритих джерел як ведуть війну у прямому ефірі. Як на весь світ сперечаються, хто дасть дві гарматки, а хто тільки свинячу рульку. Навіщо йому розвідка якщо й так все ясно?
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19.05.2024 17:36 Ответить
путін труп вднироки два. максимум його двійникі іржуть.
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19.05.2024 17:39 Ответить
Ще й на Крим дозвіл отримувати ?! Це не союзники , просто прикривають свою сраку за рахунок України .
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19.05.2024 17:37 Ответить
Не розумію навіщо закликати,якщо це не має сенсу?
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19.05.2024 17:38 Ответить
Сенс мабуть таки є.
І закликати треба ще голосніше. Прямо в уха кричати.
Досить робити вигляд, що все йде, як потрібно, бо стане пізно!
https://t.me/nevzorovtv/17211

Партнери, негайно надавайте всю потрібну Україні військову допомогу, або визнайте, що зраджуєте Україну і тоді чекайте військо путіна на кордонах НАТО...
Нагадування, що робила сталінська армія з цивільним населенням, коли "звільняла" Європу:
https://www.youtube.com/watch?v=_XpSs3yoRSg&ab_channel=MarkSolonin

https://t.me/nevzorovtv/17211

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19.05.2024 17:55 Ответить
Шеппс просто тролить німців - Тауруси неможливо передати з технічних причин навіть англійцям
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19.05.2024 19:25 Ответить
Захисники України, із задоволення виконали б, прохання НІМЕЧЧИНИ щодо Криму !! Та й перевірку, можливо провести цього комплексу ФРН у реальному ділі!! Невже меркель, груДями стала в дверях, на складах..??? Тим більше, що Порох, уже послав, оте ******, вона ж ще, і саркозі розтлумачила, куди саме послав і на чому!!
Сподівємося на прихильність Шольца, в світлі подій з Дойче Банком на московії!…
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19.05.2024 17:39 Ответить
Стосовно ''Таурасів'' Шольц ''валяє шольца''
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19.05.2024 17:41 Ответить
А з чого їх запускати? З рогатки?
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19.05.2024 18:35 Ответить
З катапульти. Точно так як кацапи запускають свої дрони.
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19.05.2024 19:00 Ответить
А поговорити?
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19.05.2024 18:00 Ответить
Та не Шольц винен що в нас своїх ракет немає...
Зате нам весело...
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19.05.2024 18:04 Ответить
Чого у України немає своїх ракет?
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19.05.2024 18:06 Ответить
Washington Post написала что мы правы и Зеленский - преступник, который дезертировал под юбку

https://www.youtube.com/watch?v=pOaQ_Hvb2SI
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19.05.2024 18:32 Ответить
«Снижает доверие к президенту»: Ермак, вероятно, стал самым влиятельным главой ОП в истории Украины - Washington

УВАГА !!! НОВОЕ ВРЕМЯ ІМЕНІ ОЛІГАРХАТУ ЄРМАКА (володдіє Фіала) -разразілось тєжкстам вбаючим Ерм акобордлельню

Близость Ермака к президенту и очевидное влияние на него вызывают шквал обвинений среди украинских и иностранных политиков. По данным WP, его критикуют за то, что он «недемократически консолидировал власть» в ОП, руководил ненужной чисткой высших чиновников, включая экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ограничил доступ к Зеленскому и стремился лично контролировать почти каждое важное решение военного времени.

....
Однако теперь https://nv.ua/ukraine/politics/legitimnost-zelenskogo-v-minyuste-otvetili-na-diskussii-o-vyborah-prezidenta-50417114.html легитимность президента и его главного советника столкнется с серьезными проблемами, считает издание, поскольку пятилетний срок Зеленского официально истекает 20 мая. Хотя выборы в Украине во время войны запрещены Конституцией, президент будет уязвим для обвинений в том, что он может использовать войну для подрыва демократии. Кремль не упустит шанс использовать это против Украины, говорится в материале.
НУ І ТАК ДАЛІ- ХОЧЕТЬСЯ ЗАКРИЧАТИ

НЕВЖЕ КІНЕЦЬ БЛ"ДСТУ ЄРМАКІВЩИНИ? ЧИ КІНЕЦЬ ЗЕ?
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19.05.2024 18:42 Ответить
Армія РФ використовує ракети на 100% зроблених із західних компонентів.

Про це на щорічній міжнародній Конференції імені Леннарта Мері у Таллінні https://x.com/P_Kallioniemi/status/1791368713368678744 заявив доцент Університету Тампере у галузі гібридних конфліктів Пéкка Кáлліоніемі. Для присутніх було наведено докази підтримки окремими техногігантами російської воєнної агресії.

Зрештою такі компанії, як «Texas Instruments» та «Analog Devices», самі вирішують, де й у кого виявляться їхні компоненти. Це не дурні люди, вони просто жадібні, а відтак брудні від крові українців гроші Москви їм не смердять смертю.
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19.05.2024 18:06 Ответить
Флагман чорноморського флоту парашиї - крейсер москва, було знищено українськими ракетами "нептун". Довбограй, то де ракет "не було"?
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19.05.2024 19:06 Ответить
РосійськиХ ціляХ, а не російськиМ ціляМ.
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19.05.2024 18:59 Ответить
Увесь світ вже зрозумів - закликати Україну робити свої ракети - то як до жопи дверцята - зеленский то зрадна гнида та куча га...нів, котрі винуватять увесь світ шо він не допомогае крадіям-зеленским нищити патріотів і при цьому нічого для оборони не робити - для них тіки смерття та кров українців - то добре.
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19.05.2024 19:34 Ответить
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19.05.2024 23:02 Ответить
 
 