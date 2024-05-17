Главы МИД Веймарского треугольника встретятся 22 мая: обсудят войну в Украине и саммит НАТО

Главы МИД Веймарского треугольника (Польша, Франция, Германия) обсудят в среду, 22 мая, в немецком Веймаре войну в Украине, ситуацию в Секторе Газа и июльский саммит НАТО в Вашингтоне.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"22 мая министр Радослав Сикорский посетит Веймар в Германии, где встретится со своими коллегами из Франции и Германии Стефаном Сежурне и Анналеной Бербок. В программе визита - встреча на министерском уровне, на которой будут обсуждаться актуальные международные вопросы, такие как ситуация в Секторе Газа, израильско-иранский конфликт или война в Украине, а также подготовка к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне",- говорится в сообщении.

Как отмечается, министры также обсудят актуальные вопросы повестки дня Веймарского треугольника. После встречи запланировано заявление министров для прессы.

Читайте также: НАТО рассматривает возможность отправки инструкторов в Украину, - NYT