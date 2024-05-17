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Главы МИД Веймарского треугольника встретятся 22 мая: обсудят войну в Украине и саммит НАТО

Веймарський трикутник

Главы МИД Веймарского треугольника (Польша, Франция, Германия) обсудят в среду, 22 мая, в немецком Веймаре войну в Украине, ситуацию в Секторе Газа и июльский саммит НАТО в Вашингтоне.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"22 мая министр Радослав Сикорский посетит Веймар в Германии, где встретится со своими коллегами из Франции и Германии Стефаном Сежурне и Анналеной Бербок. В программе визита - встреча на министерском уровне, на которой будут обсуждаться актуальные международные вопросы, такие как ситуация в Секторе Газа, израильско-иранский конфликт или война в Украине, а также подготовка к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне",- говорится в сообщении.

Как отмечается, министры также обсудят актуальные вопросы повестки дня Веймарского треугольника. После встречи запланировано заявление министров для прессы.

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Автор: 

Германия (6930) НАТО (9963) Польша (8403) Сикорский Радослав (401) Франция (3497)


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і, виходячи з того, що сектор Гази та Іран розташовані на території держав Веймарського трикутника, всю увагу спрямують туди.
а Україна, розташована з іншого боку земної кулі, може почекати
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17.05.2024 17:33 Ответить
ППР-- посидели, попердели и разошлись.
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17.05.2024 20:26 Ответить
Сколько же денег уходит на все эти оперетки? Запросто лямы и много. М знают же что пустопорожняя болтовня сами. И тем не менее продолжают. Абсолютное лицемерие.
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18.05.2024 23:46 Ответить
 
 