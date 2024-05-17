НАТО рассматривает возможность отправки инструкторов в Украину, - NYT

Страны-члены НАТО рассматривают возможность отправки инструкторов для обучения военных в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Украине не хватает сил для обучения войск

В материале говорится, что Украине не хватает сил для обучения войск, а положение на поле боя ухудшилось из-за наступления россиян. Поэтому украинские официальные лица обратились к своим американским коллегам и коллегам из НАТО с просьбой помочь в обучении 150 тысяч солдат ближе к линии фронта для более быстрого развертывания.

Пока что Соединенные Штаты ответили "нет", но председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун заявил, что развертывание инструкторов НАТО выглядит неизбежным.

"Со временем мы этого достигнем", - сказал он.

Он добавил, что потенциально размещенные инструкторы НАТО в Украине могут оказаться под угрозой, поэтому для их защиты придется использовать системы ПВО, которые Украина могла бы использовать вблизи поля боя.

При этом Белый дом отказывается отправлять в Украину даже инструкторов и отговаривает от такого шага своих союзников по НАТО.

NYT напоминает, что ранее США помогали Украине обучать войска по стандартам НАТО на полигоне в Яворове, но в начале войны были оттуда выведены.

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Проблемы, которые могут возникнуть во время обучения

В издании отмечают, что обучение от американцев и их союзников не всегда было успешным. Перед украинским контрнаступлением прошлым летом американские солдаты проводили в Германии обучение украинских подразделений маневровой войне, разминированию и другим задачам. Но научиться скоординированному использованию танков, артиллерии и пехоты сложно, особенно за 12 недель.

Проблема осложняется тем, что украинцы сталкиваются с полем боя, которое значительно отличается от того, на котором воевали американские силы в последние годы.

Перенос обучения в Украину, как признают военные, позволит американским инструкторам быстрее собирать информацию о нововведениях, происходящих на линии фронта, что потенциально позволит им перенять их обучение.

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НАТО ищет решение относительно помощи Украине с минимальным потенциальным риском

В прошлом месяце НАТО попросило генерала Кристофера Каволи придумать, как Альянс может помочь Украине, при этом снизив потенциальные риски. Официальный представитель США заявил в среду, что одной из возможностей может быть обучение украинских войск на Львовщине.

В материале говорится, что другие союзники по НАТО, включая Британию, Германию и Францию, работают над тем, чтобы базировать оборонных подрядчиков в Украине, чтобы помогать создавать и ремонтировать системы вооружений ближе к зоне боевых действий.

Нынешние и бывшие чиновники по вопросам обороны США заявили, что Белый дом сейчас пересматривает свой запрет на допуск американских оборонных подрядчиков в Украину, хотя небольшому количеству уже разрешен въезд под руководством Госдепартамента для работы над конкретными системами вооружения, такими как ПВО Patriot.

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