НАТО розглядає можливість відправки інструкторів в Україну, - NYT

Країни-члени НАТО розглядають можливість відправки інструкторів для навчання військових в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Україні не вистачає сил для навчання військ

У матеріалі йдеться, що Україні не вистачає сил для навчання військ, а становище на полі бою погіршилося через наступ росіян. Тому українські офіційні особи звернулися до своїх американських колег і колег з НАТО з проханням допомогти в навчанні 150 тисяч солдатів ближче до лінії фронту для швидшого розгортання.

Поки що Сполучені Штати відповіли "ні", але голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун заявив, що розгортання інструкторів НАТО виглядає неминучим.

"З часом ми цього досягнемо", - сказав він.

Він додав, що потенційно розміщенні інструктори НАТО в Україні можуть опинитися під загрозою, тому для їхнього захисту доведеться використовувати системи ППО, які Україна могла б використовувати поблизу поля бою.

При цьому Білий дім відмовляється відправляти в Україну навіть інструкторів і відмовляє від такого кроку своїх союзників по НАТО.

NYT нагадує, що раніше США допомагали Україні навчати війська за стандартами НАТО на полігоні в Яворові, але на початку війни були звідти виведені.

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Проблеми, які можуть виникнути під час навчання

У виданні зауважують, що навчання від американців та їхніх союзників не завжди було успішним. Перед українським контрнаступом минулого літа американські солдати проводили в Німеччині навчання українських підрозділів маневровій війні, розмінуванню та іншим завданням. Але навчитися скоординованого використання танків, артилерії та піхоти складно, особливо за 12 тижнів.

Проблема ускладнюється тим, що українці стикаються з полем битви, яке значно відрізняється від того, на якому воювали американські сили в останні роки.

Перенесення навчання в Україну, як визнають військові, дасть змогу американським інструкторам швидше збирати інформацію про нововведення, що відбуваються на лінії фронту, що потенційно дасть їм змогу перейняти їхнє навчання.

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НАТО шукає рішення щодо допомоги Україні з мінімальним потенційним ризиком

Минулого місяця НАТО попросило генерала Крістофера Каволі придумати, як Альянс може допомогти Україні, при цьому знизивши потенційні ризики. Офіційний представник США заявив у середу, що однією з можливостей може бути навчання українських військ на Львівщині.

У матеріалі йдеться, що інші союзники по НАТО, включаючи Британію, Німеччину та Францію, працюють над тим, щоб базувати оборонних підрядників в Україні, щоб допомагати створювати та ремонтувати системи озброєнь ближче до зони бойових дій.

Нинішні та колишні чиновники з питань оборони США заявили, що Білий дім зараз переглядає свою заборону на допуск американських оборонних підрядників в Україну, хоча невеликій кількості вже дозволено в’їзд під керівництвом Держдепартаменту для роботи над конкретними системами озброєння, такими як ППО Patriot.

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