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Глави МЗС Веймарського трикутника зустрінуться 22 травня: Обговорять війну в Україні та саміт НАТО

Веймарський трикутник

Очільники МЗС Веймарського трикутника (Польща, Франція, Німеччина) обговорять у середу, 22 травня, у німецькому Веймарі війну в Україні, ситуацію в Секторі Гази та липневий саміт НАТО у Вашингтоні.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"22 травня міністр Радослав Сікорський відвідає Веймар у Німеччині, де зустрінеться зі своїми колегами з Франції та Німеччини Стефаном Сежурне та Анналеною Бербок. У програмі візиту – зустріч на міністерському рівні, на якій обговорюватимуться актуальні міжнародні питання, такі як ситуація в секторі Гази, ізраїльсько-іранський конфлікт чи війна в Україні, а також підготовка до липневого саміту НАТО у Вашингтоні",- йдеться в повідомленні.

Як зазначається, міністри також обговорять актуальні питання порядку денного Веймарського трикутника. Після зустрічі запланована заява міністрів для преси.

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Автор: 

Німеччина (7326) НАТО (6424) Польща (8484) Сікорський Радослав (243) Франція (3049)


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і, виходячи з того, що сектор Гази та Іран розташовані на території держав Веймарського трикутника, всю увагу спрямують туди.
а Україна, розташована з іншого боку земної кулі, може почекати
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17.05.2024 17:33 Відповісти
ППР-- посидели, попердели и разошлись.
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17.05.2024 20:26 Відповісти
Сколько же денег уходит на все эти оперетки? Запросто лямы и много. М знают же что пустопорожняя болтовня сами. И тем не менее продолжают. Абсолютное лицемерие.
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18.05.2024 23:46 Відповісти
 
 