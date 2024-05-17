Глави МЗС Веймарського трикутника зустрінуться 22 травня: Обговорять війну в Україні та саміт НАТО

Очільники МЗС Веймарського трикутника (Польща, Франція, Німеччина) обговорять у середу, 22 травня, у німецькому Веймарі війну в Україні, ситуацію в Секторі Гази та липневий саміт НАТО у Вашингтоні.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"22 травня міністр Радослав Сікорський відвідає Веймар у Німеччині, де зустрінеться зі своїми колегами з Франції та Німеччини Стефаном Сежурне та Анналеною Бербок. У програмі візиту – зустріч на міністерському рівні, на якій обговорюватимуться актуальні міжнародні питання, такі як ситуація в секторі Гази, ізраїльсько-іранський конфлікт чи війна в Україні, а також підготовка до липневого саміту НАТО у Вашингтоні",- йдеться в повідомленні.

Як зазначається, міністри також обговорять актуальні питання порядку денного Веймарського трикутника. Після зустрічі запланована заява міністрів для преси.

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