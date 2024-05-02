Дискуссии относительно Taurus для Украины продолжаются, правительство пытается выработать совместное решение, - Бербок

Правительство Германии продолжает дискуссии о передаче ракет Taurus Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wnp.pl.

"Я надеюсь, что решение Штатов отправить украинцам знаменитые ракеты ATACMS станет вдохновением для других", - отметил глава МИД Польши Сикорский во время пресс-конференции с германской коллегой Анналеной Бербок.

В то же время Бербок заявила, что важно и в дальнейшем поддерживать Украину.

"Поэтому я могу только присоединиться (к словам Сикорского. - Ред.). Я видела в Одессе и других местах, где была, насколько важна противовоздушная оборона и системы, которые мы поставили - в том числе "Patriot". Поэтому, в частности, недавно мы с министром обороны выступили с новой инициативой, чтобы приложить больше усилий в мире и Европе по противовоздушной обороне", - отметила глава МИД Германии.

Она заявила, что относительно поставки Taurus в Германии продолжаются дебаты, и правительство пытается прийти к общему решению.

Ракеты Taurus для Украины

Накануне канцлер Германии Шольц заявил, что его решение не предоставлять Taurus Украине остается неизменным.

В то же время, по данным СМИ, в США надеются, что предоставление ATACMS Украине подтолкнет Берлин к решению по Taurus.

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