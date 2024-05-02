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Новости Помощь Украине
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Дискуссии относительно Taurus для Украины продолжаются, правительство пытается выработать совместное решение, - Бербок

У Німеччині обговорюють Taurus для України

Правительство Германии продолжает дискуссии о передаче ракет Taurus Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wnp.pl.

"Я надеюсь, что решение Штатов отправить украинцам знаменитые ракеты ATACMS станет вдохновением для других", - отметил глава МИД Польши Сикорский во время пресс-конференции с германской коллегой Анналеной Бербок.

В то же время Бербок заявила, что важно и в дальнейшем поддерживать Украину.

"Поэтому я могу только присоединиться (к словам Сикорского. - Ред.). Я видела в Одессе и других местах, где была, насколько важна противовоздушная оборона и системы, которые мы поставили - в том числе "Patriot". Поэтому, в частности, недавно мы с министром обороны выступили с новой инициативой, чтобы приложить больше усилий в мире и Европе по противовоздушной обороне", - отметила глава МИД Германии.

Она заявила, что относительно поставки Taurus в Германии продолжаются дебаты, и правительство пытается прийти к общему решению.

Ракеты Taurus для Украины

Накануне канцлер Германии Шольц заявил, что его решение не предоставлять Taurus Украине остается неизменным.

В то же время, по данным СМИ, в США надеются, что предоставление ATACMS Украине подтолкнет Берлин к решению по Taurus.

Также читайте: Путину не стоит надеяться на ослабление поддержки Украины, - Шольц

Автор: 

крылатые ракеты (878) Сикорский Радослав (401) Анналена Бербок (347)


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02.05.2024 14:23 Ответить
Тре шоб якийсь оникс над шольцом пролетів
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02.05.2024 14:28 Ответить
Маючи такий потенціал та людей з золотими руками можна було цих тауросів та інших ракет виготовити вдосталь, але в нас грошики йдуть на всякі марафони та на партії з клоунами. Скажіть тепер, хто важливіший для України, тисяча клоунів чи один толковий інженер?
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02.05.2024 14:30 Ответить
С чего их запускать?! Еврофайтеры нужно...
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02.05.2024 14:32 Ответить
Розгорілися дебати:
Як би краще на...бати? (с)
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02.05.2024 14:32 Ответить
Таурусы - это те шо для х-ловского моста, как родные.
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02.05.2024 16:11 Ответить
Повірте якби Україна хоч трохи робила свої далекобійні ракети, то цих дискусій небуло б ,нам наперебій різні країни пропонували свою зброю .
Подивіться на маленький Ізраїль який по площі як одна область нашої країни, і він зараз прийняв рішення відмовитися від всіх "петріотів" на корисить власної розробки. Є про що подумати, правда ж?
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02.05.2024 16:12 Ответить
 
 