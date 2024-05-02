Дискусії щодо Taurus для України тривають, уряд намагається виробити спільне рішення, - Бербок
Уряд Німеччини продовжує дискусії щодо передачі ракет Taurus Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Wnp.pl.
"Я сподіваюся, що рішення Штатів відправити українцям знамениті ракети ATACMS стане натхненням для інших", - зазначив глава МЗС Польщі Сікорський під час пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок.
Водночас Бербок заявила, що важливо й надалі підтримувати Україну.
"Тому я можу тільки приєднатися (до слів Сікорського. - Ред.). Я бачила в Одесі та інших місцях, де була, наскільки важлива протиповітряна оборона і системи, які ми поставили - в тому числі "Patriot". Тому, зокрема, нещодавно ми з міністром оборони виступили з новою ініціативою, щоб докласти більше зусиль у світі та Європі щодо протиповітряної оборони", - зазначила глава МЗС Німеччини.
Вона заявила, що щодо поставки Taurus у Німеччині тривають дебати, і уряд намагається дійти спільного рішення.
Ракети Taurus для України
Напередодні канцлер Німеччини Шольц заявив, що його рішення не надавати Taurus Україні залишається незмінним.
Водночас, за даними ЗМІ, у США сподіваються, що надання ATACMS Україні підштовхне Берлін до рішення щодо Taurus.
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Як би краще на...бати? (с)
Подивіться на маленький Ізраїль який по площі як одна область нашої країни, і він зараз прийняв рішення відмовитися від всіх "петріотів" на корисить власної розробки. Є про що подумати, правда ж?