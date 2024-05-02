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Дискусії щодо Taurus для України тривають, уряд намагається виробити спільне рішення, - Бербок

У Німеччині обговорюють Taurus для України

Уряд Німеччини продовжує дискусії щодо передачі ракет Taurus Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Wnp.pl.

"Я сподіваюся, що рішення Штатів відправити українцям знамениті ракети ATACMS стане натхненням для інших", - зазначив глава МЗС Польщі Сікорський під час пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок.

Водночас Бербок заявила, що важливо й надалі підтримувати Україну.

"Тому я можу тільки приєднатися (до слів Сікорського. - Ред.). Я бачила в Одесі та інших місцях, де була, наскільки важлива протиповітряна оборона і системи, які ми поставили - в тому числі "Patriot". Тому, зокрема, нещодавно ми з міністром оборони виступили з новою ініціативою, щоб докласти більше зусиль у світі та Європі щодо протиповітряної оборони", - зазначила глава МЗС Німеччини.

Вона заявила, що щодо поставки Taurus у Німеччині тривають дебати, і уряд намагається дійти спільного рішення.

Ракети Taurus для України

Напередодні канцлер Німеччини Шольц заявив, що його рішення не надавати Taurus Україні залишається незмінним.

Водночас, за даними ЗМІ, у США сподіваються, що надання ATACMS Україні підштовхне Берлін до рішення щодо Taurus.

Також читайте: Путіну не варто сподіватися на ослаблення підтримки України, - Шольц

Автор: 

крилаті ракети (1070) Сікорський Радослав (243) Анналена Бербок (455)


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02.05.2024 14:23 Відповісти
Тре шоб якийсь оникс над шольцом пролетів
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02.05.2024 14:28 Відповісти
Маючи такий потенціал та людей з золотими руками можна було цих тауросів та інших ракет виготовити вдосталь, але в нас грошики йдуть на всякі марафони та на партії з клоунами. Скажіть тепер, хто важливіший для України, тисяча клоунів чи один толковий інженер?
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02.05.2024 14:30 Відповісти
С чего их запускать?! Еврофайтеры нужно...
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02.05.2024 14:32 Відповісти
Розгорілися дебати:
Як би краще на...бати? (с)
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02.05.2024 14:32 Відповісти
Таурусы - это те шо для х-ловского моста, как родные.
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02.05.2024 16:11 Відповісти
Повірте якби Україна хоч трохи робила свої далекобійні ракети, то цих дискусій небуло б ,нам наперебій різні країни пропонували свою зброю .
Подивіться на маленький Ізраїль який по площі як одна область нашої країни, і він зараз прийняв рішення відмовитися від всіх "петріотів" на корисить власної розробки. Є про що подумати, правда ж?
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02.05.2024 16:12 Відповісти
 
 