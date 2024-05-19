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Новости Война
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В парламенте Франции призвали не запрещать Украине наносить удары французским оружием по территории РФ

У парламенті Франції закликають дозволити Україні бити по території РФ

Председатель комитета по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции Жан-Луи Бурланж призвал власти своей страны последовать примеру Великобритании, позволившей ВСУ бить ее оружием по России.

Об этом пишет Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Бурланж написал письмо к руководству Франции в котором призвал отказаться от "сдержанности и принять решение" по примеру Великобритании, позволившей украинским защитникам бить ее оружием по территории РФ. Для этого Франции нужно изменить доктрину, которая содержит табу на удары Украины французским оружием по территории России.

"Время, кажется, уже пришло. Право на самооборону исключает право на защиту территории агрессора", - говорится в заявлении французского депутата.

Бурланж убежден, что изменение доктрины является полностью законным, поскольку, по его словам, это положит конец "неприемлемой асимметрии между положением агрессора и жертвы агрессии".

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Политик также добавил, что с начала полномасштабной войны "в военном плане, вся территория Украины подверглась ударам российским дальнобойным оружием". Кроме этого, Бурланж отметил, что РФ использует в войне против Украины северокорейские баллистические ракеты и иранские беспилотники. Он добавил, что Киев наносит удары по территории России, но пока может использовать только оружие собственного производства, в частности - беспилотники.

"Почему украинцам должно быть отказано в праве отвечать ударом за удар на нападения, жертвами которых они являются?", - спросил французский парламентарий, призвав руководство своей страны снять это табу.

Напоследок Бурланж добавил, что ни Франция, ни другие западные союзники Украины не желают вступать в войну против России.

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К слову, ранее глава оборонного ведомства Великобритании Грант Шеппс заявил, что союзники должны предоставить Украине оружие большой дальности и позволить использовать его для ударов по Крыму. В частности, он призвал Германию предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Автор: 

оружие (10200) Франция (3498)


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Топ комментарии
+10
Жану-Луї Бурланжу респект за здоровий глузд та позицію...
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19.05.2024 19:13
+5
Французький плакат 1936 року. Маріонетки Москви у Франції.
Як бачимо, актуально і сьогодні для цілої Європи.

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19.05.2024 19:20
+4
добре що діючи політики вголос про це кажуть, бздунів потроху але меншає
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19.05.2024 19:27
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Жану-Луї Бурланжу респект за здоровий глузд та позицію...
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19.05.2024 19:13 Ответить
Французький плакат 1936 року. Маріонетки Москви у Франції.
Як бачимо, актуально і сьогодні для цілої Європи.

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19.05.2024 19:20 Ответить
Кожного дня росія завдає сметоносні удари по цивільним,по людях які не воюють зі зброєю .Не зустрічаю від Заходу оцінку дій що це міжнародний тероризм.А бити по росії не можна...Це дійсно так?Тоді яке обличчя,які принципи політики і просто етики,оцінки людських цінностей з боку Заходу? Допомога колосальна,а чому так погано з тим що вище?
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19.05.2024 19:26 Ответить
Це ніби ви купили автівку але можете на ній їздити виключно по території країни де вона виготовлена. Це якийсь пздц...Якщо купив зброю то вона твоя і стріляй куди хочеш нею...
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19.05.2024 22:46 Ответить
добре що діючи політики вголос про це кажуть, бздунів потроху але меншає
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19.05.2024 19:27 Ответить
Власну ракетну програму в асфальт закатали, а тепер з протягнутою рукою по всьому світу.
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19.05.2024 19:31 Ответить
Коли дуже хороші люди закликають…. гріх відмовитися….
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19.05.2024 19:48 Ответить
Мало хто з французів знає, що робила кацапська сарана у Франції, в 1814-му році.
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19.05.2024 20:10 Ответить
Зате добре знають хто московитську сарану за москву загнав.І москву спалив нахер.(Але то не точно)
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19.05.2024 22:48 Ответить
Це ж покі всі там узгодять..((нашим чекати?(((
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19.05.2024 20:35 Ответить
От станции "Дружба" до МКД -486км. Любая ракета до 500км. подойдёт.
За Харьков, Одессу,Днепр, Херсон и правый берег Днепра.
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19.05.2024 21:00 Ответить
А тепер уявіть масштаб еволюції настроїв у Британії/Франції/Німеччині за останні 26 місяців: "дамо Україні автомати і шоломи у лютому 2022-го" до "дамо Україні сотні далекобійних ракет, якими вона буде бити по росії". путін всіх переграв.Ахаха.
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19.05.2024 21:20 Ответить
після голосування у 2019 році, світ розумів, що в Україні 73% клінічних ідіотів-вавививерженців... Завдяки подальшим діям препізедента, ця жахлива кількість довбнів-експериментаторів, постійно зменшується...
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19.05.2024 22:33 Ответить
Сказано добре, тепер треба діяти
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19.05.2024 23:35 Ответить
Вот что значит быть страной с ЯО! Иметь своё мнение. И своё решение, и свое действие. Можно стать членом НАТО, потом выйти. А потом вернутся. Сами решают. И все это у нас было.
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20.05.2024 00:46 Ответить
 
 