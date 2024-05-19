В парламенте Франции призвали не запрещать Украине наносить удары французским оружием по территории РФ

Председатель комитета по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции Жан-Луи Бурланж призвал власти своей страны последовать примеру Великобритании, позволившей ВСУ бить ее оружием по России.

Об этом пишет Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Бурланж написал письмо к руководству Франции в котором призвал отказаться от "сдержанности и принять решение" по примеру Великобритании, позволившей украинским защитникам бить ее оружием по территории РФ. Для этого Франции нужно изменить доктрину, которая содержит табу на удары Украины французским оружием по территории России.

"Время, кажется, уже пришло. Право на самооборону исключает право на защиту территории агрессора", - говорится в заявлении французского депутата.

Бурланж убежден, что изменение доктрины является полностью законным, поскольку, по его словам, это положит конец "неприемлемой асимметрии между положением агрессора и жертвы агрессии".

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Политик также добавил, что с начала полномасштабной войны "в военном плане, вся территория Украины подверглась ударам российским дальнобойным оружием". Кроме этого, Бурланж отметил, что РФ использует в войне против Украины северокорейские баллистические ракеты и иранские беспилотники. Он добавил, что Киев наносит удары по территории России, но пока может использовать только оружие собственного производства, в частности - беспилотники.

"Почему украинцам должно быть отказано в праве отвечать ударом за удар на нападения, жертвами которых они являются?", - спросил французский парламентарий, призвав руководство своей страны снять это табу.

Напоследок Бурланж добавил, что ни Франция, ни другие западные союзники Украины не желают вступать в войну против России.

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К слову, ранее глава оборонного ведомства Великобритании Грант Шеппс заявил, что союзники должны предоставить Украине оружие большой дальности и позволить использовать его для ударов по Крыму. В частности, он призвал Германию предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.