Франция пришлет Украине новую партию зенитных ракет Aster к системе ПВО SAMP/T, - министр обороны Лекорню

Украина получит от Франции партию зенитных ракет Aster к системе ПВО SAMP/T. Их количество пока не уточняется.

Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, пишет "Европейская Правда" со ссылкой на Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Французский министр заявил, что он только что подписал вторую партию ракет Aster и теперь может об этом рассказать.

"Я, пожалуй, могу вам сообщить, что только что подписал вторую партию ракет Aster именно для того, чтобы тот ЗРК SAMP/T, который мы передали с итальянскими партнерами, продолжал работать, поскольку речь идет о перехвате российских ракет", - сказал Лекорню.

Однако французский чиновник не стал разглашать ни количество, ни график поставок этих ракет.

Он также добавил, что концерн MBDA продолжает усилия по ускорению процесса производства ракет.

Лекорню также высказался относительно ситуации на фронте в Украине, назвав ее "напряженной". По мнению французского министра, россияне пытаются воспользоваться задержкой поступления американской помощи Киеву.

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"Ситуация на линии фронта действительно напряженная. Она также объясняется тем, что российские войска пытаются воспользоваться этим периодом задержки с поступлением американской помощи. Существует задержка, и поэтому существует очень значительное давление со стороны вооруженных сил Российской Федерации с этой стороны", - сказал Лекорню.

К слову, информация о передаче Украине новой партии зенитных ракет Aster от Парижа появилась на фоне недавнего анонса президента Франции Эмманюэля Макрона об очередной помощи от Франции. В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Макрон сообщил о поставках оружия Украине в ближайшее время.

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