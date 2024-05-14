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Новости Помощь Украине
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Макрон - Зеленскому: Поставки оружия Украине будут осуществлены в ближайшие дни и недели

Емманюель Макрон та Володимир Зеленський

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским осудил усиление российских атак против Украины, а также сообщил о поставках оружия в ближайшее время.

Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам разговора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на фронте и потребности Украины в оружии. Французский лидер "решительно осудил интенсификацию российских ударов по Украине, в частности по ее энергетической инфраструктуре, а также нынешнее наступление", говорят в пресс-службе французского президента.

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Также Макрон подтвердил решимость Франции оказывать всю необходимую поддержку "в долгосрочной перспективе и вместе со всеми своими партнерами" для преодоления захватнической войны России.

"Он также подробно рассказал о поставках (оружия. - Ред.), которые будут осуществлены в ближайшие дни и недели в поддержку украинских военных усилий", - добавили в Елисейском дворце.

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Президент Франции напомнил о своем предложении "олимпийского перемирия", во время которого Россия должна была бы прекратить военные действия и были бы использованы "все полезные дипломатические инициативы для начала переговоров, которые соответствуют международному праву и законным интересам Украины".

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) помощь (7784) Макрон Эмманюэль (1300)


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Топ комментарии
+4
Дякуємо.
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14.05.2024 19:00
+3
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14.05.2024 18:44
+3
А я б на місці Макрона поставив би ЗЄ на коліна, а не стояв з ним, як з рівним.

Бо Захід зараз платить за пройоби цього всратого клоуна.
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14.05.2024 19:11
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зе вирішив, що пропаганда вирішить всі проблеми фронту. Тому зараз з усіх шпарин:

- "повільний відступ - це вже досягнення"
- "Часів Яр не такий вже й важливий"
- "фортифікації збудовані, просто ніколи в історії людства їх не будували біля кордону."
- "ситуацію стабілізовано"
- "окупантів вибито з Вовчанська"
- "не вірте діпстейт, вірте Генштабу"
- "ніхто вкрав гроші, це все російське іпсо"
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14.05.2024 19:24 Ответить
Президент Франції нагадав про свою пропозицію "олімпійського перемир'я", під час якого Росія мала б припинити воєнні дії та були б використані "всі корисні дипломатичні ініціативи для початку переговорів, які відповідають міжнародному праву і законним інтересам України". Джерело:

Хитродуповиїбаний багатостільчевик?
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14.05.2024 18:42 Ответить
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14.05.2024 18:44 Ответить
Тобто, через місяці!
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14.05.2024 18:46 Ответить
Дякуємо.
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14.05.2024 19:00 Ответить
Не з тією особою розмову ведеш. Треба з д'єрмаком- він керує країною. А оте бородате- "відставної кози барабанщик''.
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14.05.2024 19:11 Ответить
А я б на місці Макрона поставив би ЗЄ на коліна, а не стояв з ним, як з рівним.

Бо Захід зараз платить за пройоби цього всратого клоуна.
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14.05.2024 19:11 Ответить
Вже б Міражи та Леклерки дав!!!
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14.05.2024 19:45 Ответить
Блинкен обещает, Боррель обещает, Макрон обещает..........
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14.05.2024 20:14 Ответить
 
 