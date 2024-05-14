Макрон - Зеленскому: Поставки оружия Украине будут осуществлены в ближайшие дни и недели
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским осудил усиление российских атак против Украины, а также сообщил о поставках оружия в ближайшее время.
Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам разговора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на фронте и потребности Украины в оружии. Французский лидер "решительно осудил интенсификацию российских ударов по Украине, в частности по ее энергетической инфраструктуре, а также нынешнее наступление", говорят в пресс-службе французского президента.
Также Макрон подтвердил решимость Франции оказывать всю необходимую поддержку "в долгосрочной перспективе и вместе со всеми своими партнерами" для преодоления захватнической войны России.
"Он также подробно рассказал о поставках (оружия. - Ред.), которые будут осуществлены в ближайшие дни и недели в поддержку украинских военных усилий", - добавили в Елисейском дворце.
Президент Франции напомнил о своем предложении "олимпийского перемирия", во время которого Россия должна была бы прекратить военные действия и были бы использованы "все полезные дипломатические инициативы для начала переговоров, которые соответствуют международному праву и законным интересам Украины".
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Хитродуповиїбаний багатостільчевик?
Бо Захід зараз платить за пройоби цього всратого клоуна.