Макрон - Зеленскому: Поставки оружия Украине будут осуществлены в ближайшие дни и недели

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским осудил усиление российских атак против Украины, а также сообщил о поставках оружия в ближайшее время.

Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам разговора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на фронте и потребности Украины в оружии. Французский лидер "решительно осудил интенсификацию российских ударов по Украине, в частности по ее энергетической инфраструктуре, а также нынешнее наступление", говорят в пресс-службе французского президента.

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Также Макрон подтвердил решимость Франции оказывать всю необходимую поддержку "в долгосрочной перспективе и вместе со всеми своими партнерами" для преодоления захватнической войны России.

"Он также подробно рассказал о поставках (оружия. - Ред.), которые будут осуществлены в ближайшие дни и недели в поддержку украинских военных усилий", - добавили в Елисейском дворце.

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Президент Франции напомнил о своем предложении "олимпийского перемирия", во время которого Россия должна была бы прекратить военные действия и были бы использованы "все полезные дипломатические инициативы для начала переговоров, которые соответствуют международному праву и законным интересам Украины".