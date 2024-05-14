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Макрон - Зеленському: Поставки зброї Україні будуть здійснені в найближчі дні та тижні

Емманюель Макрон та Володимир Зеленський

Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським засудив посилення російських атак проти України, а також повідомив про постачання зброї найближчим часом.

Про це йдеться в комюніке Єлисейського палацу за підсумками розмови, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Зеленський та Макрон обговорили ситуацію на фронті та потреби України у зброї. Французький лідер "рішуче засудив інтенсифікацію російських ударів по Україні, зокрема по її енергетичній інфраструктурі, а також нинішній наступ", кажуть у пресслужбі французького президента.

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Також Макрон підтвердив рішучість Франції надавати всю необхідну підтримку "в довгостроковій перспективі і разом з усіма своїми партнерами" для подолання загарбницької війни Росії.

"Він також детально розповів про поставки (зброї. – Ред.), які будуть здійснені в найближчі дні та тижні на підтримку українських військових зусиль", – додали в Єлисейському палаці.

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Президент Франції нагадав про свою пропозицію "олімпійського перемир'я", під час якого Росія мала б припинити воєнні дії та були б використані "всі корисні дипломатичні ініціативи для початку переговорів, які відповідають міжнародному праву і законним інтересам України".

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) допомога (8327) Макрон Емманюель (1454)


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Топ коментарі
+4
Дякуємо.
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14.05.2024 19:00
+3
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14.05.2024 18:44
+3
А я б на місці Макрона поставив би ЗЄ на коліна, а не стояв з ним, як з рівним.

Бо Захід зараз платить за пройоби цього всратого клоуна.
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14.05.2024 19:11
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зе вирішив, що пропаганда вирішить всі проблеми фронту. Тому зараз з усіх шпарин:

- "повільний відступ - це вже досягнення"
- "Часів Яр не такий вже й важливий"
- "фортифікації збудовані, просто ніколи в історії людства їх не будували біля кордону."
- "ситуацію стабілізовано"
- "окупантів вибито з Вовчанська"
- "не вірте діпстейт, вірте Генштабу"
- "ніхто вкрав гроші, це все російське іпсо"
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14.05.2024 19:24 Відповісти
Президент Франції нагадав про свою пропозицію "олімпійського перемир'я", під час якого Росія мала б припинити воєнні дії та були б використані "всі корисні дипломатичні ініціативи для початку переговорів, які відповідають міжнародному праву і законним інтересам України". Джерело:

Хитродуповиїбаний багатостільчевик?
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14.05.2024 18:42 Відповісти
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14.05.2024 18:44 Відповісти
Тобто, через місяці!
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14.05.2024 18:46 Відповісти
Дякуємо.
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14.05.2024 19:00 Відповісти
Не з тією особою розмову ведеш. Треба з д'єрмаком- він керує країною. А оте бородате- "відставної кози барабанщик''.
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14.05.2024 19:11 Відповісти
А я б на місці Макрона поставив би ЗЄ на коліна, а не стояв з ним, як з рівним.

Бо Захід зараз платить за пройоби цього всратого клоуна.
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14.05.2024 19:11 Відповісти
Вже б Міражи та Леклерки дав!!!
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14.05.2024 19:45 Відповісти
Блинкен обещает, Боррель обещает, Макрон обещает..........
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14.05.2024 20:14 Відповісти
 
 