ЄС найближчими тижнями посилить допомогу Україні, доставить більше обладнання, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європейський союз найближчими тижнями планує посилити допомогу України та доставити більше техніки.

Про це повідомляє Le Progres, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Відповідну заяву французький лідер зробив у своєму відео, де відповідав на запитання користувачів мережі.

"В Україні на карту поставлено суверенітет і територіальну цілісність цієї країни. Але верховенство права, наші спільні правила також поставлені на карту", - сказав Макрон.

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Він також заявив, що Захід повинен більше допомагати Україні. За його словами, найближчими тижнями планується посилення допомоги.

"Ось чому ми маємо допомагати більше, що ми збираємося зробити найближчими тижнями, доставляючи більше обладнання українцям", - додав президент Франції.