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Новини Допомога Україні
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ЄС найближчими тижнями посилить допомогу Україні, доставить більше обладнання, - Макрон

Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європейський союз найближчими тижнями планує посилити допомогу України та доставити більше техніки.

Про це повідомляє Le Progres, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Відповідну заяву французький лідер зробив у своєму відео, де відповідав на запитання користувачів мережі.

"В Україні на карту поставлено суверенітет і територіальну цілісність цієї країни. Але верховенство права, наші спільні правила також поставлені на карту", - сказав Макрон.

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Він також заявив, що Захід повинен більше допомагати Україні. За його словами, найближчими тижнями планується посилення допомоги.

"Ось чому ми маємо допомагати більше, що ми збираємося зробити найближчими тижнями, доставляючи більше обладнання українцям", - додав президент Франції.

Автор: 

допомога (8308) Макрон Емманюель (1453)


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Топ коментарі
+9
Найближчими місяцями, найближчими тижнями...а тут глядишь і Харків вже під кацапами. І так по колу. І Зепудель радий старатись. Залужного звільнив. Укріплень Не побудував. ППО, ПРО нема. Своїх снарядів нема і не виробляються. Зате в ШвЕйЦарІЮ на КоНФеРенЦії і СаМмМіти їздемо шоб грошенята в банках розфасувати. П*здець суцільний
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12.05.2024 00:26
+7
Що ж ви, блд, півроку соплі жували, поки кацапня створювала ударні угруповання? Стільки часу втрачено
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12.05.2024 00:25
+5
Досить балачок, давайте вже нову зустріч як" на Ельбі" антипутінська коаліція повинна розвалити імперську рашку
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12.05.2024 00:37
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Если русские выйдут на рубеж прямого доступа артилерией до Харькова - уже в Украину ничего поставлять не нужн. Пусть всё останется в Европе - туда полдтянутся ещу 1,5-2 млн украинцев (не только Харьковчан) и там, в Европе, это оборудование... да кому нах оно уже будет нужно
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12.05.2024 00:10 Відповісти
Вже виходили. Як виходили так і пішли.
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12.05.2024 00:19 Відповісти
Да чтоб не пришлось в этот раз выходить жителям города, а это от 300 тыс и более, а ещё область... Посыпется Харьков, то уже всему кабзда! Науправлялись, стратеги ху..вы. Кацапы идут колоннами по дорогам общего пользования, как в 22-м! Как, млять это возможно!!!
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12.05.2024 00:43 Відповісти
Не знаю. В мене там рідні. Навіть не хочу питати чи всі живі щоб не їздити їм по нервах.
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12.05.2024 00:48 Відповісти
Все буде добре
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12.05.2024 02:07 Відповісти
какие рузкия,альошя с вадакачки?
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12.05.2024 00:51 Відповісти
руцкая свиносабака..
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12.05.2024 00:52 Відповісти
Що ж ви, блд, півроку соплі жували, поки кацапня створювала ударні угруповання? Стільки часу втрачено
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12.05.2024 00:25 Відповісти
Не тих запитуєте. Наше чмо треба запитувати з його міністрами - крадіями .
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12.05.2024 01:43 Відповісти
Найближчими місяцями, найближчими тижнями...а тут глядишь і Харків вже під кацапами. І так по колу. І Зепудель радий старатись. Залужного звільнив. Укріплень Не побудував. ППО, ПРО нема. Своїх снарядів нема і не виробляються. Зате в ШвЕйЦарІЮ на КоНФеРенЦії і СаМмМіти їздемо шоб грошенята в банках розфасувати. П*здець суцільний
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12.05.2024 00:26 Відповісти
бла, бла, бла...
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12.05.2024 00:34 Відповісти
Як завжди дадуть два контейнери з озброєнням, щоправда "там один порожній ми його пізніше заповнимо, а озброєнням з другого ви тільки по кацапах не стріляйте"
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12.05.2024 00:37 Відповісти
Досить балачок, давайте вже нову зустріч як" на Ельбі" антипутінська коаліція повинна розвалити імперську рашку
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12.05.2024 00:37 Відповісти
Зовсім недавно ми самі могли кого завгодно підсилити і бути гарантами безпеки, але Україну цілеспрямовано позбавяли суб'єктності.https://youtu.be/GBMvuurHaQg?t=2845
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12.05.2024 02:56 Відповісти
Французи вже давненько не стояли під Москвою.
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12.05.2024 05:06 Відповісти
Земля наша має дуже високу ціну в світі. Боже допоможи нам зберегти Україну, бо тільки на тебе надія.
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12.05.2024 07:43 Відповісти
Макрон майстер розговорного жанру - балакає більше всіх, а щодо реальної допомоги, то пасе задніх.
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12.05.2024 08:28 Відповісти
Запізно, вже просрано ,100 кв. Кілометрів
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12.05.2024 11:32 Відповісти
Найважливішим з оборонних споруд є Єдиний марафон (Боневтік).
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12.05.2024 11:53 Відповісти
 
 