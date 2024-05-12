ЕС в ближайшие недели усилит помощь Украине, доставит больше оборудования, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европейский союз в ближайшие недели планирует усилить помощь Украине и доставить больше техники.

Об этом сообщает Le Progres, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Соответствующее заявление французский лидер сделал в своем видео, где отвечал на вопросы пользователей сети.

"В Украине на карту поставлен суверенитет и территориальная целостность этой страны. Но верховенство права, наши общие правила также поставлены на карту", - сказал Макрон.

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Он также заявил, что Запад должен больше помогать Украине. По его словам, в ближайшие недели планируется усиление помощи.

"Вот почему мы должны помогать больше, что мы собираемся сделать в ближайшие недели, доставляя больше оборудования украинцам", - добавил президент Франции.