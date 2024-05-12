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Новости Помощь Украине
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ЕС в ближайшие недели усилит помощь Украине, доставит больше оборудования, - Макрон

Емманюель Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европейский союз в ближайшие недели планирует усилить помощь Украине и доставить больше техники.

Об этом сообщает Le Progres, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Соответствующее заявление французский лидер сделал в своем видео, где отвечал на вопросы пользователей сети.

"В Украине на карту поставлен суверенитет и территориальная целостность этой страны. Но верховенство права, наши общие правила также поставлены на карту", - сказал Макрон.

Читайте: Макрон не исключает вмешательства Франции в войну в Украине, если россияне зайдут слишком далеко: "Быть государством мира - не значит быть слабым"

Он также заявил, что Запад должен больше помогать Украине. По его словам, в ближайшие недели планируется усиление помощи.

"Вот почему мы должны помогать больше, что мы собираемся сделать в ближайшие недели, доставляя больше оборудования украинцам", - добавил президент Франции.

Автор: 

помощь (7773) Макрон Эмманюэль (1299)


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Топ комментарии
+9
Найближчими місяцями, найближчими тижнями...а тут глядишь і Харків вже під кацапами. І так по колу. І Зепудель радий старатись. Залужного звільнив. Укріплень Не побудував. ППО, ПРО нема. Своїх снарядів нема і не виробляються. Зате в ШвЕйЦарІЮ на КоНФеРенЦії і СаМмМіти їздемо шоб грошенята в банках розфасувати. П*здець суцільний
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12.05.2024 00:26
+7
Що ж ви, блд, півроку соплі жували, поки кацапня створювала ударні угруповання? Стільки часу втрачено
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12.05.2024 00:25
+5
Досить балачок, давайте вже нову зустріч як" на Ельбі" антипутінська коаліція повинна розвалити імперську рашку
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12.05.2024 00:37
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Если русские выйдут на рубеж прямого доступа артилерией до Харькова - уже в Украину ничего поставлять не нужн. Пусть всё останется в Европе - туда полдтянутся ещу 1,5-2 млн украинцев (не только Харьковчан) и там, в Европе, это оборудование... да кому нах оно уже будет нужно
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12.05.2024 00:10 Ответить
Вже виходили. Як виходили так і пішли.
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12.05.2024 00:19 Ответить
Да чтоб не пришлось в этот раз выходить жителям города, а это от 300 тыс и более, а ещё область... Посыпется Харьков, то уже всему кабзда! Науправлялись, стратеги ху..вы. Кацапы идут колоннами по дорогам общего пользования, как в 22-м! Как, млять это возможно!!!
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12.05.2024 00:43 Ответить
Не знаю. В мене там рідні. Навіть не хочу питати чи всі живі щоб не їздити їм по нервах.
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12.05.2024 00:48 Ответить
Все буде добре
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12.05.2024 02:07 Ответить
какие рузкия,альошя с вадакачки?
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12.05.2024 00:51 Ответить
руцкая свиносабака..
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12.05.2024 00:52 Ответить
Що ж ви, блд, півроку соплі жували, поки кацапня створювала ударні угруповання? Стільки часу втрачено
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12.05.2024 00:25 Ответить
Не тих запитуєте. Наше чмо треба запитувати з його міністрами - крадіями .
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12.05.2024 01:43 Ответить
Найближчими місяцями, найближчими тижнями...а тут глядишь і Харків вже під кацапами. І так по колу. І Зепудель радий старатись. Залужного звільнив. Укріплень Не побудував. ППО, ПРО нема. Своїх снарядів нема і не виробляються. Зате в ШвЕйЦарІЮ на КоНФеРенЦії і СаМмМіти їздемо шоб грошенята в банках розфасувати. П*здець суцільний
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12.05.2024 00:26 Ответить
бла, бла, бла...
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12.05.2024 00:34 Ответить
Як завжди дадуть два контейнери з озброєнням, щоправда "там один порожній ми його пізніше заповнимо, а озброєнням з другого ви тільки по кацапах не стріляйте"
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12.05.2024 00:37 Ответить
Досить балачок, давайте вже нову зустріч як" на Ельбі" антипутінська коаліція повинна розвалити імперську рашку
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12.05.2024 00:37 Ответить
Зовсім недавно ми самі могли кого завгодно підсилити і бути гарантами безпеки, але Україну цілеспрямовано позбавяли суб'єктності.https://youtu.be/GBMvuurHaQg?t=2845
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12.05.2024 02:56 Ответить
Французи вже давненько не стояли під Москвою.
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12.05.2024 05:06 Ответить
Земля наша має дуже високу ціну в світі. Боже допоможи нам зберегти Україну, бо тільки на тебе надія.
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12.05.2024 07:43 Ответить
Макрон майстер розговорного жанру - балакає більше всіх, а щодо реальної допомоги, то пасе задніх.
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12.05.2024 08:28 Ответить
Запізно, вже просрано ,100 кв. Кілометрів
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12.05.2024 11:32 Ответить
Найважливішим з оборонних споруд є Єдиний марафон (Боневтік).
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12.05.2024 11:53 Ответить
 
 