Франція надішле Україні нову партію зенітних ракет Aster до системи ППО SAMP/T, - міністр оборони Лекорню
Україна отримає від Франції партію зенітних ракет Aster до системи ППО SAMP/T. Їх кількість наразі не уточнюється.
Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, пише "Європейська Правда" з посиланням на Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Французький міністр заявив, що він щойно підписав другу партію ракет Aster і тепер може про це розповісти.
"Я, мабуть, можу вам повідомити, що щойно підписав другу партію ракет Aster саме для того, щоб той ЗРК SAMP/T, який ми передали з італійськими партнерами, продовжував працювати, оскільки мова йде про перехоплення російських ракет", - сказав Лекорню.
Проте французький високопосадовець не став розголошувати ні кількість, ні графік поставок цих ракет.
Він також додав, що концерн MBDA продовжує зусилля з прискорення процесу виробництва ракет.
Лекорню також висловився щодо ситуації на фронті в Україні, назававши її "напруженою". На думку французького міністра, росіяни намагаються скористатися затримкою надходження американської допомоги Києву.
"Ситуація на лінії фронту справді напружена. Вона також пояснюється тим, що російські війська намагаються скористатися цим періодом затримки з надходженням американської допомоги. Існує затримка, і тому існує дуже значний тиск з боку збройних сил Російської Федерації з цього боку", - сказав Лекорню.
До слова, інформація про передачу Україні нової партії зенітних ракет Aster від Парижа, з'явилася на фоні нещодавнього анонсу президента Франції Емманюеля Макрона про чергову допомогу від Франції. У розмові з президентом України Володимиром Зеленським Макрон повідомив про постачання зброї Україні найближчим часом.
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