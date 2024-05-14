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Франція надішле Україні нову партію зенітних ракет Aster до системи ППО SAMP/T, - міністр оборони Лекорню

Україна отримає ракети до ППО SAMP/T від Франції

Україна отримає від Франції партію зенітних ракет Aster до системи ППО SAMP/T. Їх кількість наразі не уточнюється.

Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, пише "Європейська Правда" з посиланням на Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Французький міністр заявив, що він щойно підписав другу партію ракет Aster і тепер може про це розповісти.

"Я, мабуть, можу вам повідомити, що щойно підписав другу партію ракет Aster саме для того, щоб той ЗРК SAMP/T, який ми передали з італійськими партнерами, продовжував працювати, оскільки мова йде про перехоплення російських ракет", - сказав Лекорню.

Проте французький високопосадовець не став розголошувати ні кількість, ні графік поставок цих ракет.

Він також додав, що концерн MBDA продовжує зусилля з прискорення процесу виробництва ракет.

Лекорню також висловився щодо ситуації на фронті в Україні, назававши її "напруженою". На думку французького міністра, росіяни намагаються скористатися затримкою надходження американської допомоги Києву.

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"Ситуація на лінії фронту справді напружена. Вона також пояснюється тим, що російські війська намагаються скористатися цим періодом затримки з надходженням американської допомоги. Існує затримка, і тому існує дуже значний тиск з боку збройних сил Російської Федерації з цього боку", - сказав Лекорню.

До слова, інформація про передачу Україні нової партії зенітних ракет Aster від Парижа, з'явилася на фоні нещодавнього анонсу президента Франції Емманюеля Макрона про чергову допомогу від Франції. У розмові з президентом України Володимиром Зеленським Макрон повідомив про постачання зброї Україні найближчим часом.

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Автор: 

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14.05.2024 21:20 Відповісти
А саму систему впадло надіслати?
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14.05.2024 21:21 Відповісти
Прапор свій запитай, чому їм не западло.
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14.05.2024 21:22 Відповісти
Вже ж є в наявності.
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14.05.2024 21:32 Відповісти
Це все ще замало!!!
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14.05.2024 22:22 Відповісти
Лекорню! Вигрєбай всє запаси на корню!
)))
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14.05.2024 21:28 Відповісти
Пора бы и солдат прислать. Тем более у французов есть опыт сжигания Москвы.
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14.05.2024 21:42 Відповісти
Невідомо- коли? Скільки? І найголовніше- які?
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14.05.2024 22:32 Відповісти
Там варіантів небагато.
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14.05.2024 22:43 Відповісти
 
 