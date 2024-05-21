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Новини Війна
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Зеленський провів розмову із президентом Румунії Йоганнісом: Обговорили пріоритети саміту НАТО та безпеку в Чорному морі

Йоганніс провів розмову із Зеленським

Президент Володимир Зеленський провів розмову із румунським колегою Клаусом Йоганнісом. Вони обговорили пріоритети майбутнього саміту НАТО.

Про це румунський лідер повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Я щойно провів ґрунтовну телефонну розмову з Президентом Зеленським, зосередившись на нашій постійній підтримці України, пріоритетах майбутнього саміту НАТО та зміцненні спільної безпеки у Чорному морі", - йдеться в повідомленні.

Йоганніс також заявив про відданість українській Формулі миру.

Водночас президент Зеленський у Telegram повідомив, що подякував Йоганнісу за підтримку, зокрема за новий пакет військової допомоги, який готується.

"Поінформував Президента Йоханніса про поточну ситуацію на полі бою та ключові оборонні потреби України, особливо в ППО різних типів.

Також домовилися прискорити нашу спільну роботу над двосторонньою угодою у сфері безпеки", - додав глава держави.

Читайте: Зеленському можуть не розповідати всієї правди про ситуацію на фронті, - The Economist

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) Румунія (1158) Йоганніс Клаус (63)


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Топ коментарі
+5
я наголошую!
владу в україні, узурпувала купка самозванців!
срали вони на україну і українців.
вони продовжують себе вести, начебто, все як завжди.
опозиція мовчить.

коротше, срака!
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21.05.2024 12:58
+5
нафіг лідора

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21.05.2024 12:59
+5
просрочений..
провів перемовини..
єрмак доручів..
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21.05.2024 13:14
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Може Румунії треба снаряди?
Бо в нас вже дохєра.
Зєля, попитай Йоганніса!
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21.05.2024 12:38 Відповісти
Хто такий зеленський на сьогодні? Яке він має право вести переговори?!
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21.05.2024 12:51 Відповісти
Вже є один легітимний, цей номер два.
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21.05.2024 13:21 Відповісти
Мені тепер теж можна провести перемовини з Румунією ? Якщо румунський президент буде розмовляти з кожним українцем, то він через тиждень звалиться.
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21.05.2024 12:57 Відповісти
я наголошую!
владу в україні, узурпувала купка самозванців!
срали вони на україну і українців.
вони продовжують себе вести, начебто, все як завжди.
опозиція мовчить.

коротше, срака!
показати весь коментар
21.05.2024 12:58 Відповісти
нафіг лідора

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21.05.2024 12:59 Відповісти
просрочений..
провів перемовини..
єрмак доручів..
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21.05.2024 13:14 Відповісти
Клоун....
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21.05.2024 13:36 Відповісти
Він навчиться. Дайте йому нову Україну ( і ще один термін )))
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21.05.2024 14:21 Відповісти
Діючий вів перемовини з легитимним2?!
Цікава розмова ніпрощо.
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21.05.2024 15:09 Відповісти
 
 