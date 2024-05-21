Зеленський провів розмову із президентом Румунії Йоганнісом: Обговорили пріоритети саміту НАТО та безпеку в Чорному морі
Президент Володимир Зеленський провів розмову із румунським колегою Клаусом Йоганнісом. Вони обговорили пріоритети майбутнього саміту НАТО.
Про це румунський лідер повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Я щойно провів ґрунтовну телефонну розмову з Президентом Зеленським, зосередившись на нашій постійній підтримці України, пріоритетах майбутнього саміту НАТО та зміцненні спільної безпеки у Чорному морі", - йдеться в повідомленні.
Йоганніс також заявив про відданість українській Формулі миру.
Водночас президент Зеленський у Telegram повідомив, що подякував Йоганнісу за підтримку, зокрема за новий пакет військової допомоги, який готується.
"Поінформував Президента Йоханніса про поточну ситуацію на полі бою та ключові оборонні потреби України, особливо в ППО різних типів.
Також домовилися прискорити нашу спільну роботу над двосторонньою угодою у сфері безпеки", - додав глава держави.
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Бо в нас вже дохєра.
Зєля, попитай Йоганніса!
владу в україні, узурпувала купка самозванців!
срали вони на україну і українців.
вони продовжують себе вести, начебто, все як завжди.
опозиція мовчить.
коротше, срака!
провів перемовини..
єрмак доручів..
Цікава розмова ніпрощо.