Зеленский провел разговор с президентом Румынии Йоханнисом: Обсудили приоритеты саммита НАТО и безопасность в Черном море
Президент Владимир Зеленский провел разговор с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом. Они обсудили приоритеты предстоящего саммита НАТО.
Об этом румынский лидер сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Я только что провел обстоятельный телефонный разговор с Президентом Зеленским, сосредоточившись на нашей постоянной поддержке Украины, приоритетах предстоящего саммита НАТО и укреплении общей безопасности в Черном море", - говорится в сообщении.
Йоханнис также заявил о приверженности украинской Формуле мира.
В то же время президент Зеленский в Telegram сообщил, что поблагодарил Йоханниса за поддержку, в том числе за готовящийся новый пакет военной помощи.
"Проинформировал Президента Йоханниса о текущей ситуации на поле боя и ключевых оборонных потребностях Украины, особенно в ПВО разных типов.
Также договорились ускорить нашу совместную работу по двустороннему соглашению в сфере безопасности", - добавил глава государства.
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Бо в нас вже дохєра.
Зєля, попитай Йоганніса!
владу в україні, узурпувала купка самозванців!
срали вони на україну і українців.
вони продовжують себе вести, начебто, все як завжди.
опозиція мовчить.
коротше, срака!
провів перемовини..
єрмак доручів..
Цікава розмова ніпрощо.