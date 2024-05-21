Зеленский провел разговор с президентом Румынии Йоханнисом: Обсудили приоритеты саммита НАТО и безопасность в Черном море

Президент Владимир Зеленский провел разговор с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом. Они обсудили приоритеты предстоящего саммита НАТО.

Об этом румынский лидер сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Я только что провел обстоятельный телефонный разговор с Президентом Зеленским, сосредоточившись на нашей постоянной поддержке Украины, приоритетах предстоящего саммита НАТО и укреплении общей безопасности в Черном море", - говорится в сообщении.

Йоханнис также заявил о приверженности украинской Формуле мира.

В то же время президент Зеленский в Telegram сообщил, что поблагодарил Йоханниса за поддержку, в том числе за готовящийся новый пакет военной помощи.

"Проинформировал Президента Йоханниса о текущей ситуации на поле боя и ключевых оборонных потребностях Украины, особенно в ПВО разных типов.

Также договорились ускорить нашу совместную работу по двустороннему соглашению в сфере безопасности", - добавил глава государства.

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