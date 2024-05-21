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Новости Война
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Зеленский провел разговор с президентом Румынии Йоханнисом: Обсудили приоритеты саммита НАТО и безопасность в Черном море

Йоганніс провів розмову із Зеленським

Президент Владимир Зеленский провел разговор с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом. Они обсудили приоритеты предстоящего саммита НАТО.

Об этом румынский лидер сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Я только что провел обстоятельный телефонный разговор с Президентом Зеленским, сосредоточившись на нашей постоянной поддержке Украины, приоритетах предстоящего саммита НАТО и укреплении общей безопасности в Черном море", - говорится в сообщении.

Йоханнис также заявил о приверженности украинской Формуле мира.

В то же время президент Зеленский в Telegram сообщил, что поблагодарил Йоханниса за поддержку, в том числе за готовящийся новый пакет военной помощи.

"Проинформировал Президента Йоханниса о текущей ситуации на поле боя и ключевых оборонных потребностях Украины, особенно в ПВО разных типов.

Также договорились ускорить нашу совместную работу по двустороннему соглашению в сфере безопасности", - добавил глава государства.

Также читайте: Зеленскому могут не рассказывать всю правду о ситуации на фронте, - The Economist

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) Румыния (1088) Йоханнис Клаус (51)


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Топ комментарии
+5
я наголошую!
владу в україні, узурпувала купка самозванців!
срали вони на україну і українців.
вони продовжують себе вести, начебто, все як завжди.
опозиція мовчить.

коротше, срака!
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21.05.2024 12:58
+5
нафіг лідора

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21.05.2024 12:59
+5
просрочений..
провів перемовини..
єрмак доручів..
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21.05.2024 13:14
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Може Румунії треба снаряди?
Бо в нас вже дохєра.
Зєля, попитай Йоганніса!
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21.05.2024 12:38 Ответить
Хто такий зеленський на сьогодні? Яке він має право вести переговори?!
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21.05.2024 12:51 Ответить
Вже є один легітимний, цей номер два.
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21.05.2024 13:21 Ответить
Мені тепер теж можна провести перемовини з Румунією ? Якщо румунський президент буде розмовляти з кожним українцем, то він через тиждень звалиться.
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21.05.2024 12:57 Ответить
я наголошую!
владу в україні, узурпувала купка самозванців!
срали вони на україну і українців.
вони продовжують себе вести, начебто, все як завжди.
опозиція мовчить.

коротше, срака!
показать весь комментарий
21.05.2024 12:58 Ответить
нафіг лідора

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21.05.2024 12:59 Ответить
просрочений..
провів перемовини..
єрмак доручів..
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21.05.2024 13:14 Ответить
Клоун....
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21.05.2024 13:36 Ответить
Він навчиться. Дайте йому нову Україну ( і ще один термін )))
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21.05.2024 14:21 Ответить
Діючий вів перемовини з легитимним2?!
Цікава розмова ніпрощо.
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21.05.2024 15:09 Ответить
 
 