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Новости Война
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Зеленскому могут не рассказывать всю правду о ситуации на фронте, - The Economist

Володимир Зеленський не отримує всієї правди щодо ситуації на фронті

Президента Украины Владимира Зеленского держат в так называемой "теплой ванне", в которой генералы не предоставляют ему всей информации о ситуации на фронте.

Об этом пишет The Economist со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.

"Многие украинские солдаты в Харькове были разъярены тем, что Россия смогла так быстро продвинуться вперед. Некоторые из них критикуют задержку западной помощи, которая, по их мнению, способствовала российской агрессии и ослабила оборону Украины. Другие подозревают, что некомпетентность, или даже предательство сыграли более значительную роль", - пишет издание.

Как отмечает The Economist, также распространяются теории заговора о том, что "политики в Киеве или Вашингтоне, возможно, продают Харьков накануне уродливого мирного соглашения".

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Указано, что, по мнению украинских военных, глава государства не должен становиться похожим на российского диктатора Владимира Путина в контексте неосведомленности с реальной ситуацией на фронте.

"Президента Зеленского держат в "теплой ванне"... Мы считаем, что президент должен ориентироваться на ситуацию на местах, а не подражать Путину - человеку, жизнь которого вращается вокруг бумаг, которые приносят его помощники", - заявил офицер сил спецназначения Денис Ярославский.

Собеседники The Economist сообщают, что Зеленский уже чувствует сокрытие части информации со стороны подчиненных. Источник в украинском правительстве добавил, что за это он кричит на своих генералов.

Также смотрите: Оккупант не достигает своей задачи - растянуть наши силы и этим ослабить Украину на широком фронте от Харьковщины до Донетчины, - Зеленский. ВИДЕО

Напомним, издание писало, что наступлением на Харьковщине россияне пытались увидеть, смогут ли они частично окружить Харьков и оказать давление на украинские формирования к востоку от Печенежского водохранилища. Операция якобы была запланирована на 15-16 мая, но была перенесена почти на неделю по неизвестным причинам.

Автор: 

Зеленский Владимир (20266)


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Топ комментарии
+90
Держать в теплой информационной ванне в 21 веке
В эпоху интернета
Можно только последнего идиота
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21.05.2024 11:45
+59
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21.05.2024 11:49
+50
Цьому блазню не дозволено бодай у чомусь бути вищим за хазяїна д'Єрьмака.
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21.05.2024 11:45
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Страница 3 из 3
На фортификации под Харьковом было выделено более миллиарда баксятины, фортификаций нет и денег тоже, кто-то верит что Зеля зевнул миллиард долларов во время распила? Уже начинает подташнивать, от всего этого вранья.
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21.05.2024 17:49 Ответить
За два роки війни можливість солдата пожалітись або відмовитись виконувати ідіотський наказ - знищили. Два роки помилки не визнаються, телемарафон допоможе. Проблеми відверто ігноруються. На журналістів тиснуть. І тут "ой, як так сталося".
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21.05.2024 17:55 Ответить
Все верно, враньё буквально сочится из всех щелей.
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21.05.2024 18:01 Ответить
Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время. Авраам Линкольн.
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21.05.2024 18:10 Ответить
"грізний блазень"- черговий оксюморон.
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21.05.2024 18:19 Ответить
Такое поведение главнокомандующего говорит или о локальном поражении, или катастрофе на фронтах! Так ведут себя только неврастеники! Он же псих!
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21.05.2024 18:48 Ответить
А хто ж тобі таке оточення всунув??? Звідкіля ця шобла ермаковська взялась?
Шукаємо крайнього для розправи?
Дзеркало давно бачів?
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21.05.2024 19:01 Ответить
Бєлочка .
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21.05.2024 19:06 Ответить
Кричать надо было в 2019-м году своему "мудрому" электорату. А сейчас нужно прогнать Ермака и получать информацию из нескольких источников, перепроверяя все, что докладывают. Это энергозатратно, но иного варианта нет, если хочешь принимать решения, адекватные ситуации в стране и на фронте.
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21.05.2024 19:21 Ответить
Ну что, 73%, наголосовали по приколу? Теперь вместе кровью харкаем.
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21.05.2024 19:22 Ответить
Та вони, скоріше, Тису перепливли. А може втопилися.
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22.05.2024 07:18 Ответить
єдина правда, яку приховують від ЗЕ, це те - що він стратеххх 95-го кварталу. а оскільки він - не "люба кухарка може керувати державою", то може не за своє взявся?
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21.05.2024 19:33 Ответить
а чого кричати на генералів, якщо в нього є чудовий провідник , інформатор і керманич - дєрмак?
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21.05.2024 19:34 Ответить
На дєрмака мабудь кричати сцикотно, бо той в хлібало зацідить. Він же не генерал, а бандюк.
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21.05.2024 20:48 Ответить
Ще не оголошували конкурс на кращого локшинатора...?
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21.05.2024 19:34 Ответить
очевидно, тільки Залужний мав сміливість говорити правду, саме через те його і звільнили . і за компанію весь його генералітет, який не боявся зеленого)) атож тепер міні-наполеон може верещати на своїх вассалів і кайфувати з того
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21.05.2024 19:38 Ответить
Вова, ти втомився, пора відпочити
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21.05.2024 20:34 Ответить
Дійсно , якби Зеленський розумів людей і не звільняв за правду ,
яку йому говорили , все було б нормально ,
але він і сьогодні на всіх кричить , бо нормально він розмовляти не вміє
і ніколи не навчиться😡
Порада одна - Зеленському пора іти геть , поки не про@рав всю Украіну 🙁
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21.05.2024 20:40 Ответить
і на хер нам такі генерали, на яких може кричати це непорозуміння
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21.05.2024 20:43 Ответить
Там зборище непорозумінь.
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21.05.2024 21:57 Ответить
Кричати на підлеглих це повне днище... це як розписатися в повній некомпетентності як керівника..
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21.05.2024 20:47 Ответить
А це зелене непорозуміння не бажає пояснити, чому воно ще на Банковій? Та ще і верещить...
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21.05.2024 20:57 Ответить
Не існує президента. Існує ВИКОНУВАЧ ПОВНОВАЖЕНЬ президента. Звинувачувати та кричати незабаром будуть незабаром у інших закладах....
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21.05.2024 20:58 Ответить
генерали винні? а хто відповість за отаке: https://www.youtube.com/watch?v=MsQw6T1fOnc https://www.youtube.com/watch?v=MsQw6T1fOnc

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21.05.2024 21:37 Ответить
Як там-усі ми президенти,зараз усі ми генерали,вова не потрібно кричати,як генерали доповідаємо тобі-усьо херово.21травня будем відмічати день прострочки.
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21.05.2024 22:01 Ответить
Хай кричало своє 🤡прикриє...бо пацьорка вже пукнула !
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21.05.2024 22:39 Ответить
Призначена Зеленським Харківська ОВА дала дозвіл фермерам розмінувати прикордоння.
"Таким чином прикордоння, яке мало б бути фортецею на тлі війни, яка не закінчується, знов опинилося під окупацією"-Немічев засновник спецпідрозділу KRAKEN.
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21.05.2024 23:27 Ответить
Нєхууясссє , фермери самі розмінували ? Яким способом ?Плугом чи культиватором ?
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22.05.2024 04:29 Ответить
Я вам більше скажу, генералів теж тримають у теплій ванні. Не так звичайно як припіздєнта, але багато чого не доповідають або приукрашують. Потому шо кончена совкова система плюс командори які бажають тільки вислужитися але ніяк не перемоги. Плюс всі ссуть получити "звіздюлєй" від тих же генералів за пройопи (які можливо йне з вини командора а прсото так сталося). От і маємо і мясні штурми і дибільні рішення і все-все-все.
Хоча відсуттність мобілізації/демобілізації (замкнуте коло) - цілком і повністю вина припіздєнта.
А взагалі, головний "біч" нашого часу - тотальний популізм. Бажання сподобатися массам. Починаючи з припіздєнта і продовжуючи всіма як у владі так і в армії. Показуха і очковтіратєльство, і якщо ти цим не занімаєшся то тобі 3,14зда.
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21.05.2024 23:57 Ответить
А цей дурень не пробував на єрмака покричати , клоун грає роль .гнати зешоблу .
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22.05.2024 04:26 Ответить
Гнать зельку и его ОП в шею. Ермак несёт больше вреда, для Украины, чем половина армии **********.
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22.05.2024 07:02 Ответить
маю іспанський сором за це сруляче недоробло. А вам приколісти гарного апетиту, бачили очі що куповали, їжте аж повилазьте
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22.05.2024 07:30 Ответить
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