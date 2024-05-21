Зеленскому могут не рассказывать всю правду о ситуации на фронте, - The Economist

Президента Украины Владимира Зеленского держат в так называемой "теплой ванне", в которой генералы не предоставляют ему всей информации о ситуации на фронте.

Об этом пишет The Economist со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.

"Многие украинские солдаты в Харькове были разъярены тем, что Россия смогла так быстро продвинуться вперед. Некоторые из них критикуют задержку западной помощи, которая, по их мнению, способствовала российской агрессии и ослабила оборону Украины. Другие подозревают, что некомпетентность, или даже предательство сыграли более значительную роль", - пишет издание.

Как отмечает The Economist, также распространяются теории заговора о том, что "политики в Киеве или Вашингтоне, возможно, продают Харьков накануне уродливого мирного соглашения".

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Указано, что, по мнению украинских военных, глава государства не должен становиться похожим на российского диктатора Владимира Путина в контексте неосведомленности с реальной ситуацией на фронте.

"Президента Зеленского держат в "теплой ванне"... Мы считаем, что президент должен ориентироваться на ситуацию на местах, а не подражать Путину - человеку, жизнь которого вращается вокруг бумаг, которые приносят его помощники", - заявил офицер сил спецназначения Денис Ярославский.

Собеседники The Economist сообщают, что Зеленский уже чувствует сокрытие части информации со стороны подчиненных. Источник в украинском правительстве добавил, что за это он кричит на своих генералов.

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Напомним, издание писало, что наступлением на Харьковщине россияне пытались увидеть, смогут ли они частично окружить Харьков и оказать давление на украинские формирования к востоку от Печенежского водохранилища. Операция якобы была запланирована на 15-16 мая, но была перенесена почти на неделю по неизвестным причинам.