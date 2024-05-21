Зеленскому могут не рассказывать всю правду о ситуации на фронте, - The Economist
Президента Украины Владимира Зеленского держат в так называемой "теплой ванне", в которой генералы не предоставляют ему всей информации о ситуации на фронте.
Об этом пишет The Economist со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.
"Многие украинские солдаты в Харькове были разъярены тем, что Россия смогла так быстро продвинуться вперед. Некоторые из них критикуют задержку западной помощи, которая, по их мнению, способствовала российской агрессии и ослабила оборону Украины. Другие подозревают, что некомпетентность, или даже предательство сыграли более значительную роль", - пишет издание.
Как отмечает The Economist, также распространяются теории заговора о том, что "политики в Киеве или Вашингтоне, возможно, продают Харьков накануне уродливого мирного соглашения".
Указано, что, по мнению украинских военных, глава государства не должен становиться похожим на российского диктатора Владимира Путина в контексте неосведомленности с реальной ситуацией на фронте.
"Президента Зеленского держат в "теплой ванне"... Мы считаем, что президент должен ориентироваться на ситуацию на местах, а не подражать Путину - человеку, жизнь которого вращается вокруг бумаг, которые приносят его помощники", - заявил офицер сил спецназначения Денис Ярославский.
Собеседники The Economist сообщают, что Зеленский уже чувствует сокрытие части информации со стороны подчиненных. Источник в украинском правительстве добавил, что за это он кричит на своих генералов.
Напомним, издание писало, что наступлением на Харьковщине россияне пытались увидеть, смогут ли они частично окружить Харьков и оказать давление на украинские формирования к востоку от Печенежского водохранилища. Операция якобы была запланирована на 15-16 мая, но была перенесена почти на неделю по неизвестным причинам.
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Шукаємо крайнього для розправи?
Дзеркало давно бачів?
яку йому говорили , все було б нормально ,
але він і сьогодні на всіх кричить , бо нормально він розмовляти не вміє
і ніколи не навчиться😡
Порада одна - Зеленському пора іти геть , поки не про@рав всю Украіну 🙁
"Таким чином прикордоння, яке мало б бути фортецею на тлі війни, яка не закінчується, знов опинилося під окупацією"-Немічев засновник спецпідрозділу KRAKEN.
Хоча відсуттність мобілізації/демобілізації (замкнуте коло) - цілком і повністю вина припіздєнта.
А взагалі, головний "біч" нашого часу - тотальний популізм. Бажання сподобатися массам. Починаючи з припіздєнта і продовжуючи всіма як у владі так і в армії. Показуха і очковтіратєльство, і якщо ти цим не занімаєшся то тобі 3,14зда.