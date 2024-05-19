Оккупант не достигает своей задачи - растянуть наши силы и этим ослабить Украину на широком фронте от Харьковщины до Донетчины, - Зеленский. ВИДЕО
Россиянам не удается растянуть Силы обороны Украины на широком фронте и осуществить прорыв нашей линии обороны.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Сегодня, как ежедневно, первоочередное наше внимание - всем районам боевых действий, всей линии защиты. Был доклад Главкома - генерал Сырский как раз на передовой, непосредственно в наших боевых бригадах. Результаты этих дней - всей недели: мы имеем более прочные позиции на Харьковщине. Пятьдесят седьмая бригада, Восемьдесят вторая бригада ДШВ - спасибо вам, воины! При этом наши силы достаточно эффективно уничтожают оккупанта на Донецких направлениях - в частности, в районах города Часов Яр и других. Собственно, оккупант не достигает своей задачи - растянуть наши силы и этим ослабить Украину на широком фронте от Харьковщины до Донетчины.
Я благодарю каждого нашего солдата, каждого сержанта, каждого офицера, которые смело и стойко выполняют боевые приказы и удерживают наши позиции. Особенно отмечу за бои в эти дни Сорок первую бригаду, прежде всего, спецподразделения ГУР "Кракен" и "Артан" и подразделения Нацгвардии. Именно за Часов Яр - за уничтоженную российскую технику и отражение штурмов - спасибо вам, ребята! Также особенно хочу поблагодарить Двести двадцать пятый отдельный штурмовой батальон - просто молодцы!
Спасибо всем, кто бьется ради нашего государства и кто помогает другим пройти это трудное время!", - подчеркнул Зеленский.
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https://nv.ua/ukraine/politics/andrey-ermak-stal-samym-vliyatelnym-glavoy-op-v-istorii-ukrainy-washington-post-50419644.html https://nv.ua/ukraine/politics/andrey-ermak-stal-samym-vliyatelnym-glavoy-op-v-istorii-ukrainy-washington-post-50419644.html
...Однако теперь https://nv.ua/ukraine/politics/legitimnost-zelenskogo-v-minyuste-otvetili-na-diskussii-o-vyborah-prezidenta-50417114.html легитимность президента и его главного советника столкнется с серьезными проблемами, считает издание, поскольку пятилетний срок Зеленского официально истекает 20 мая. Хотя выборы в Украине во время войны запрещены Конституцией, президент будет уязвим для обвинений в том, что он может использовать войну для подрыва демократии.
Критики говорят, что в последнее время, когда круг советников Зеленского сузился, Ермак отстранил Министерство иностранных дел, вмешался в военные решения и выступал посредником в ключевых сделках с партнерами, включая США.
Іноді мені здається що США це робить навмисно але ж ще є й Британія... То значить НАТО всьому НАТО так вигідно
Тому воно вчіпиться або за нього це зроблять, а від влади ані кроку в бік.
Там лише 1 спосіб звільнити його....
Як любив казати Авіценна: "Пі#дєц нє лєчіцца"
Це звичайна геометрія - довший фронт потребує більше ресурсів.
Але опудало "верховного головнокомандувача" вважає, що ні.
Що йому Сирський "доповідає"? Колискові пісні співає, чи що?
Дурень, ну хоча б киношку про Чапая подивись! дурний енерал, що замість управління військом лізе на передову. Хоча... якщо щось найвеличніше відправити в окоп на передову, то може перемога станеться відразу? Принаймні, гадити це зе в тилу вже не буде.
А генетика - то серйозна наука!
Троє рятувальників, які пішли шукати Раїсі, також пропали безвісти.
Якщо звісно не хочуть запросити на кордони з РМ і РБ військових з країн НАТО,яких так лякаються "молоді (зелені) ригі" з команди "Зє!"?
чергові макарони на вуха
«Если тебя выбрали королем, а корона оказалась велика, то сначала она упадет тебе на глаза - и ты ничего не увидишь…
Потом она опустится на уши - и ты ничего не услышишь…
Далее она сползёт на уста - ты ничего не сможешь сказать…
В конце концов она упадёт тебе на шею и станет тебе ошейником, за который тебя твои же рабы поведут на казнь...
И ты всё будешь видеть, всё будешь слышать, и всё сможешь сказать...
Но на тебя уже никто не будет смотреть и слушать...»,
Никколо Макиавелли. Государь.
(США , кремль та ЄС ) сказати шо , воно 🤡 , тут не стояло ...треба ще всім понапрягатися
Поки Зеленський і Єрмак розповідають українцям байки про майбутній "форум миру", російські війська проходять крізь фрагментарно викопані ямки і окопи "лінії оборони" вартістю в мільярди бюджетних коштів, до межі мінометного пострілу по території Харкова, після чого падіння оборони Харкова буде лише питанням часу. Герасимову навіть не потрібно буде витрачати війська для штурму Харкова. Він просто буде знищувати його квартал, за кварталом мінометним вогнем.