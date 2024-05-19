Оккупант не достигает своей задачи - растянуть наши силы и этим ослабить Украину на широком фронте от Харьковщины до Донетчины, - Зеленский. ВИДЕО

Россиянам не удается растянуть Силы обороны Украины на широком фронте и осуществить прорыв нашей линии обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Сегодня, как ежедневно, первоочередное наше внимание - всем районам боевых действий, всей линии защиты. Был доклад Главкома - генерал Сырский как раз на передовой, непосредственно в наших боевых бригадах. Результаты этих дней - всей недели: мы имеем более прочные позиции на Харьковщине. Пятьдесят седьмая бригада, Восемьдесят вторая бригада ДШВ - спасибо вам, воины! При этом наши силы достаточно эффективно уничтожают оккупанта на Донецких направлениях - в частности, в районах города Часов Яр и других. Собственно, оккупант не достигает своей задачи - растянуть наши силы и этим ослабить Украину на широком фронте от Харьковщины до Донетчины.

Я благодарю каждого нашего солдата, каждого сержанта, каждого офицера, которые смело и стойко выполняют боевые приказы и удерживают наши позиции. Особенно отмечу за бои в эти дни Сорок первую бригаду, прежде всего, спецподразделения ГУР "Кракен" и "Артан" и подразделения Нацгвардии. Именно за Часов Яр - за уничтоженную российскую технику и отражение штурмов - спасибо вам, ребята! Также особенно хочу поблагодарить Двести двадцать пятый отдельный штурмовой батальон - просто молодцы!

Спасибо всем, кто бьется ради нашего государства и кто помогает другим пройти это трудное время!", - подчеркнул Зеленский.

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