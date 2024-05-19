Окупант не досягає свого завдання - розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини, - Зеленський. ВIДЕО
Росіянам не вдається розтягнути Сили оборони України на широкому фронті та здійснити прорив нашої лінії оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Сьогодні, як щодня, першочергова наша увага всім районам бойових дій – усій лінії захисту. Була доповідь Головкома – генерал Сирський якраз на передовій, безпосередньо в наших бойових бригадах. Результати цих днів – усього тижня – ми маємо більш міцні позиції на Харківщині. П’ятдесят сьома бригада, Вісімдесят друга бригада ДШВ – дякую вам, воїни! При цьому наші сили достатньо ефективно знищують окупанта на Донецьких напрямках – зокрема, в районах міста Часів Яр та інших. Власне, окупант не досягає свого завдання – розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини.
Я дякую кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які достатньо сміливо і стійко виконують бойові накази та зберігають наші позиції. Особливо відзначу за бої цими днями Сорок першу бригаду передусім, спецпідрозділи ГУР "Кракен" і "Артан" та підрозділи Нацгвардії. Саме за Часів Яр – за знищену російську техніку та відбиття штурмів – дякую вам, хлопці! Також особливо хочу подякувати Двісті двадцять п’ятому окремому штурмовому батальйону – просто молодці!
Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави і хто допомагає іншим пройти цей важкий час!", - наголосив Зеленський.
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https://nv.ua/ukraine/politics/andrey-ermak-stal-samym-vliyatelnym-glavoy-op-v-istorii-ukrainy-washington-post-50419644.html https://nv.ua/ukraine/politics/andrey-ermak-stal-samym-vliyatelnym-glavoy-op-v-istorii-ukrainy-washington-post-50419644.html
...Однако теперь https://nv.ua/ukraine/politics/legitimnost-zelenskogo-v-minyuste-otvetili-na-diskussii-o-vyborah-prezidenta-50417114.html легитимность президента и его главного советника столкнется с серьезными проблемами, считает издание, поскольку пятилетний срок Зеленского официально истекает 20 мая. Хотя выборы в Украине во время войны запрещены Конституцией, президент будет уязвим для обвинений в том, что он может использовать войну для подрыва демократии.
Критики говорят, что в последнее время, когда круг советников Зеленского сузился, Ермак отстранил Министерство иностранных дел, вмешался в военные решения и выступал посредником в ключевых сделках с партнерами, включая США.
Іноді мені здається що США це робить навмисно але ж ще є й Британія... То значить НАТО всьому НАТО так вигідно
Тому воно вчіпиться або за нього це зроблять, а від влади ані кроку в бік.
Там лише 1 спосіб звільнити його....
Як любив казати Авіценна: "Пі#дєц нє лєчіцца"
Це звичайна геометрія - довший фронт потребує більше ресурсів.
Але опудало "верховного головнокомандувача" вважає, що ні.
Що йому Сирський "доповідає"? Колискові пісні співає, чи що?
Дурень, ну хоча б киношку про Чапая подивись! дурний енерал, що замість управління військом лізе на передову. Хоча... якщо щось найвеличніше відправити в окоп на передову, то може перемога станеться відразу? Принаймні, гадити це зе в тилу вже не буде.
А генетика - то серйозна наука!
Троє рятувальників, які пішли шукати Раїсі, також пропали безвісти.
Якщо звісно не хочуть запросити на кордони з РМ і РБ військових з країн НАТО,яких так лякаються "молоді (зелені) ригі" з команди "Зє!"?
чергові макарони на вуха
«Если тебя выбрали королем, а корона оказалась велика, то сначала она упадет тебе на глаза - и ты ничего не увидишь…
Потом она опустится на уши - и ты ничего не услышишь…
Далее она сползёт на уста - ты ничего не сможешь сказать…
В конце концов она упадёт тебе на шею и станет тебе ошейником, за который тебя твои же рабы поведут на казнь...
И ты всё будешь видеть, всё будешь слышать, и всё сможешь сказать...
Но на тебя уже никто не будет смотреть и слушать...»,
Никколо Макиавелли. Государь.
(США , кремль та ЄС ) сказати шо , воно 🤡 , тут не стояло ...треба ще всім понапрягатися
Поки Зеленський і Єрмак розповідають українцям байки про майбутній "форум миру", російські війська проходять крізь фрагментарно викопані ямки і окопи "лінії оборони" вартістю в мільярди бюджетних коштів, до межі мінометного пострілу по території Харкова, після чого падіння оборони Харкова буде лише питанням часу. Герасимову навіть не потрібно буде витрачати війська для штурму Харкова. Він просто буде знищувати його квартал, за кварталом мінометним вогнем.