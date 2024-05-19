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Новини Війна
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Два Patriot для Харкова змінять ситуацію, - Зеленський відреагував на удар РФ по базі відпочинку на Харківщині

Зеленський відреагував на удар РФ по базі відпочинку на Харківщині

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих і поранених через ракетний удар РФ по базі відпочинку на Харківщині. Він також заявив, що два додаткові комплекси Patriot допоможуть захистити Харківську область від постійних обстрілів країни-агресорки.

Про це йдеться у дописі президента у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник держави зазначив, що Росія продовжує обстрілювати українські міста і громади, вбиваючи людей.

"Фактично щогодини – нові зведення щодо російських терористичних ударів. Ракети, бомби, артилерія – єдине, що дозволяє Росії продовжувати агресію. Це можливість тероризувати наші міста та громади, вбивати звичайних людей", - йдеться у заяві президента Зеленського.

Глава держави також прокоментував сьогоднішню трагедію на Харківщині. Окупанти, як відомо, завдали ракетного удару по базі відпочинку у селі Черкаська Лозова.

"Лише сьогодні й лише внаслідок одного з обстрілів Харківщини 16 людей постраждали, п’ять – загинули. Мої співчуття рідним і близьким", - сказав Зеленський.

Президент додав, що світ здатний зупинити терор російських окупантів. Для цього, за його словами, має бути подоланий "дефіцит політичної волі лідерів світу". Він також закликав союзників України підсилити ППО нашої держави, зокрема, надати два додаткові комплекси Patriot для Харкова.

Читайте також: Потреби України у системах ППО закриті лише на чверть, - Зеленський

"Світ може зупинити російський терор – і для цього дефіцит політичної волі лідерів має бути подоланий. Два Patriot для Харкова принципово змінять ситуацію. Системи ППО для інших наших міст і достатній обсяг підтримки для наших воїнів на передовій забезпечать програш російського терору", - заявив український лідер.

Наостанок він подякував державам та їхнім лідерам, які "рішуче діють, щоб наблизити справедливе завершення війни та відповідальність терористів".

Ракетний удар РФ по базі відпочинку у передмісті Харкова

У неділю, 19 травня, російські загарбники скоїли черговий воєнний злочин - вони атакували базу відпочинку у с. Черкаська Лозова у передмісті Харкова, за попередніми даними, двома ракетами "Іскандер-М". Внаслідок атаки 5 людей загинули. Серед загиблих - вагітна жінка. Серед поранених - 9 людей у важкому стані. 8-річна дівчинка у легкому, стабільна.

Читайте також: Окупанти вдарили з РСЗВ по Куп’янщині: 5 людей загинуло і 9 - травмовані

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) обстріл (28284) ППО (3154) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+55
Два Patriot для Харкова змінять ситуацію, - Зеленський.

Ситуацію змінить навіть один патріот на посту Президента України.
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19.05.2024 16:33
+32
Хіба твій асфальт не допоможе збивати ракети ?
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19.05.2024 16:32
+17
Третий год войны, а он всё не понимает как работает ПВО... даже базовые вещи...
Две батареи Петриот возле Харькова истощат запусками недорогих С300, а потом когда закончатся их противоракеты долбанут по позициям Искандерами.
Слишком близко город к границе, вот в чём проблема...
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19.05.2024 16:39
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ХАРЬКІВСЬКА ОБЛАСТЬ КИШИТЬ ШМАРАМИ РАШИСТСЬКИМИ.. ПОТРІБНО ТЕРМІНОВО РОБИТИ МАКЕТИ ПЕТРІОТІВ
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19.05.2024 18:45 Відповісти
ситуацию изменит президент с фамилеей не зеленский
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19.05.2024 18:55 Відповісти
А нiЗЗяаааа !!
Великолiпний байден заборонив стрiляти по кацапських пепелацах над кацапською територiею.
А тi можуть пiдлетiти на 5 км до кордону i кидати КАБи на 70 км по Украiнi/
Друзяка !!! У людей вороги кращi.
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19.05.2024 19:44 Відповісти
Отже тварина ! Гроші для двох Петріотів були, але їх направили на фінансування автостради з Вовчанська на Харків. З заїздом на КПВ на кордоні, по якому кацапи роз'їжджають наче на відпочинку в Криму.
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19.05.2024 20:18 Відповісти
проблема Хрк в тому шо він близько біля кордону, і не факт шо патріоти тут допоможуть...
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19.05.2024 20:21 Відповісти
Шура, скажите
.сколько денег вам нужно для счастья?
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19.05.2024 22:14 Відповісти
Оно дурне.А 200 рублєй для отца руССкой демократії змінять ситуацію чи ні?
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20.05.2024 07:15 Відповісти
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