Наслідки ракетного удару РФ по базі відпочинку в передмісті Харкова. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 19 травня, росіяни атакували базу відпочинку у с. Черкаська Лозова у передмісті Харкова, за попередніми даними, двома ракетами "Іскандер-М". Є жертви та поранені, зокрема діти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото наслідків ворожого терору опублікував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він нагадав, що внаслідок атаки 5 людей загинули. Серед загиблих - вагітна жінка.
Серед поранених - 9 людей у важкому стані. 8-річна дівчинка у легкому, стабільна.
Як розповіли в Харківській облпрокуратурі, війська РФ завдали ракетного удару по базі відпочинку у с. Черкаська Лозова Малоданилівської ОТГ приблизно об 11:00.
Приблизно через 10 хвилин російська армія повторно вдарила ракетою по тому ж місцю.
Нагадаємо, російські війська сьогодні завдали удару двома ракетами по базі відпочинку, що розташована в передмісті Харкова. 5 людей загинули, серед них четверо цивільних чоловіків та жінка, яка була на сьомому місяці вагітності. 16 осіб були поранені, зокрема працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги, які приїхали на допомогу після першого удару. Також легкі тілесні ушкодження у 8-річної дівчинки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
с. Черкаська Лозова у передмісті Харкова в сторону кацапії, до кордону чуть більше 20 км.
який ідіот відкрив там "базу відпочинку" ?
що, мало Карпат та Прикарпаття ?
чому ЗЄльонський уряд не передає під дитячі табори готелі Бабломойського ?
в Британії та в Японії під час війни так і робили та розселяли дітей по сільських родинах
он сдал ядерное оружие и уничтожил армию,превратив все металлолом
відсвяткували
вчора був під Києвом, 5км до об"їзної, 15-20 від майдану
ьаза-автодром для дрифту, гонок.
мотори, чути що не меньше 300-400 коней
аж пищать.
гул на піврайону
і по простій дорозі, тачки без глушаків, на всіх парах ганяють
тож ще раз
не для всіх війна.
а ще бачив відео пробігу байкерів на дорогих байках
кілька сотень!!!
але не бачив біля них тцк
лиш мусара в супроводі
скоро будуть пропонувати екскурсії в тил підарів, і знайдуться охочі.....
ось так.
Мені сказали що їх ********.
Я запитав: чому?
Вони: тому що кацапи, тому що погані!
Я сказав: тому що напевно ППО немає
Вони: а звідки ви то знаєте? Ви кацапській інфо читаєте! Ви за москалів!
От така була розмова. От така домінує логіка. Навіть якщо я читаю новини москалів то що?
Може тому що їх ніхто не читає в Україні нам обіцяють каву в Криму ?
З логікою " вони погані" війни не виграти.
Де українське ППО? Де вільха? Сапсан? Грім? Де воно?