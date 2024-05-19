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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Наслідки ракетного удару РФ по базі відпочинку в передмісті Харкова. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 травня, росіяни атакували базу відпочинку у с. Черкаська Лозова у передмісті Харкова, за попередніми даними, двома ракетами "Іскандер-М". Є жертви та поранені, зокрема діти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото наслідків ворожого терору опублікував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав, що внаслідок атаки 5 людей загинули. Серед загиблих - вагітна жінка.

Серед поранених - 9 людей у важкому стані. 8-річна дівчинка у легкому, стабільна.

Обстріл передмістя Харкова 19 травня
Обстріл передмістя Харкова 19 травня
Обстріл передмістя Харкова 19 травня

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Обстріл передмістя Харкова 19 травня
Обстріл передмістя Харкова 19 травня
Обстріл передмістя Харкова 19 травня

Також читайте: Окупанти вдарили з РСЗВ по Куп’янщині: 5 людей загинуло і 9 - травмовані

Обстріл передмістя Харкова 19 травня

Як розповіли в Харківській облпрокуратурі, війська РФ завдали ракетного удару по базі відпочинку у с. Черкаська Лозова Малоданилівської ОТГ приблизно об 11:00.
Приблизно через 10 хвилин російська армія повторно вдарила ракетою по тому ж місцю.

Обстріл передмістя Харкова 19 травня
Обстріл передмістя Харкова 19 травня
Обстріл передмістя Харкова 19 травня

Також читайте: Унаслідок обстрілу Малоданилівської громади Харківського району загинуло 5 людей, 8 - дістали поранення (оновлено)

Обстріл передмістя Харкова 19 травня
Обстріл передмістя Харкова 19 травня
Обстріл передмістя Харкова 19 травня
Обстріл передмістя Харкова 19 травня
Обстріл передмістя Харкова 19 травня
Обстріл передмістя Харкова 19 травня
Обстріл передмістя Харкова 19 травня

Нагадаємо, російські війська сьогодні завдали удару двома ракетами по базі відпочинку, що розташована в передмісті Харкова. 5 людей загинули, серед них четверо цивільних чоловіків та жінка, яка була на сьомому місяці вагітності. 16 осіб були поранені, зокрема працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги, які приїхали на допомогу після першого удару. Також легкі тілесні ушкодження у 8-річної дівчинки.

Автор: 

обстріл (28449) Харків (5594)


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Топ коментарі
+30
хто із харьківських урядовців відповість за жертви ?

с. Черкаська Лозова у передмісті Харкова в сторону кацапії, до кордону чуть більше 20 км.
який ідіот відкрив там "базу відпочинку" ?
що, мало Карпат та Прикарпаття ?
чому ЗЄльонський уряд не передає під дитячі табори готелі Бабломойського ?
в Британії та в Японії під час війни так і робили та розселяли дітей по сільських родинах
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19.05.2024 16:15
+16
Тому що - зрадники при владі! Тому що всім пох, а деяким сскотно рота розкрити! тому, чк говорив товарищ Кучмо: маємо - що маємо!
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19.05.2024 16:18
+11
твой кучма должен першим на гыляке висеть
он сдал ядерное оружие и уничтожил армию,превратив все металлолом
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19.05.2024 16:35
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хто із харьківських урядовців відповість за жертви ?

с. Черкаська Лозова у передмісті Харкова в сторону кацапії, до кордону чуть більше 20 км.
який ідіот відкрив там "базу відпочинку" ?
що, мало Карпат та Прикарпаття ?
чому ЗЄльонський уряд не передає під дитячі табори готелі Бабломойського ?
в Британії та в Японії під час війни так і робили та розселяли дітей по сільських родинах
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19.05.2024 16:15 Відповісти
Тому що - зрадники при владі! Тому що всім пох, а деяким сскотно рота розкрити! тому, чк говорив товарищ Кучмо: маємо - що маємо!
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19.05.2024 16:18 Відповісти
твой кучма должен першим на гыляке висеть
он сдал ядерное оружие и уничтожил армию,превратив все металлолом
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19.05.2024 16:35 Відповісти
А ще чучма привів до влади зека бєглого, потім в 2004-му просив *****, щоб той підтримав зечару на пост президента України. Я взагалі дивуюсь, як це падло до сих пір живе на дачі?
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19.05.2024 17:19 Відповісти
тут я згоден...є переламати б йому та пінчуку ноги на рів*єрі. воно ще за Гонгадзе не відповіло.
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19.05.2024 19:32 Відповісти
то кравчук , не кучма ...
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19.05.2024 16:44 Відповісти
але висіти мають обидва, один вже посмєртно....
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19.05.2024 16:47 Відповісти
А це хто підписує?
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19.05.2024 17:17 Відповісти
Чого мовчиш уаыау, чи ти тільки на уаыау і здатен?
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19.05.2024 17:21 Відповісти
мабуть ти не тільки злий ...
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19.05.2024 17:46 Відповісти
Ще й не люблю коли брешуть, або поширюють плітки на кшталт одна баба сказала...
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19.05.2024 18:01 Відповісти
Спочатку подумай , потім пиши ... Мабуть ти до цього не звик ...
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19.05.2024 18:21 Відповісти
Так це ж ти муйню писав шо ЯЗ віддав Кравчук. А я тебе спіймав на брехні
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19.05.2024 19:06 Відповісти
Таки Кучма
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19.05.2024 18:19 Відповісти
маємо те що маємо ? кравчук це сказав , кучма підписав здачу озброєння , при кравчукчі прийняли рішення про здачу озброєння ... Засмерділо кацапами ... Кацаплені малолєткі на форумі повилазили ...
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19.05.2024 18:31 Відповісти
це казав кравчук
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19.05.2024 16:52 Відповісти
сдал кравчук , не кучма ...
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19.05.2024 17:27 Відповісти
А сільскі домівки що, захист? Рашисти гатять по всьому без розбору. На всіх навіть не дорослих а тількі дітей не вистачить Карпат та Прикарпаття...
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19.05.2024 16:39 Відповісти
тому що у людей в головах "війна десь далеко", приїхали святкувати день народження
відсвяткували
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19.05.2024 16:47 Відповісти
пуутлерок відповість, прийде час!!!
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19.05.2024 16:58 Відповісти
боюсь тебе розчарувати але війна не для всіх
вчора був під Києвом, 5км до об"їзної, 15-20 від майдану
ьаза-автодром для дрифту, гонок.
мотори, чути що не меньше 300-400 коней
аж пищать.
гул на піврайону
і по простій дорозі, тачки без глушаків, на всіх парах ганяють
тож ще раз
не для всіх війна.
а ще бачив відео пробігу байкерів на дорогих байках
кілька сотень!!!
але не бачив біля них тцк
лиш мусара в супроводі
скоро будуть пропонувати екскурсії в тил підарів, і знайдуться охочі.....
ось так.
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19.05.2024 21:23 Відповісти
Бажаю кожний рашистській потворі горіти в пеклі
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19.05.2024 16:33 Відповісти
Терпіти ЗЕ-зграю все не можно аж ніяк . Термін повноважень "щоневтіка" закінчився . Требо негайно проводити вибори по скороченній процедурі .
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19.05.2024 17:09 Відповісти
Ухилянтам ніде заховатися! Зніміть Patriot з Конча-Заспи
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19.05.2024 18:30 Відповісти
Так це ж політика ЗЕ, дураки хай служать безстроково, а ухилянти смажать шашлик.
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19.05.2024 18:34 Відповісти
Мав сьогодні розмову з українцями.
Мені сказали що їх ********.
Я запитав: чому?
Вони: тому що кацапи, тому що погані!
Я сказав: тому що напевно ППО немає
Вони: а звідки ви то знаєте? Ви кацапській інфо читаєте! Ви за москалів!
От така була розмова. От така домінує логіка. Навіть якщо я читаю новини москалів то що?
Може тому що їх ніхто не читає в Україні нам обіцяють каву в Криму ?
З логікою " вони погані" війни не виграти.
Де українське ППО? Де вільха? Сапсан? Грім? Де воно?
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19.05.2024 20:24 Відповісти
 
 