Наслідки ракетного удару РФ по базі відпочинку в передмісті Харкова. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 травня, росіяни атакували базу відпочинку у с. Черкаська Лозова у передмісті Харкова, за попередніми даними, двома ракетами "Іскандер-М". Є жертви та поранені, зокрема діти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото наслідків ворожого терору опублікував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав, що внаслідок атаки 5 людей загинули. Серед загиблих - вагітна жінка.

Серед поранених - 9 людей у важкому стані. 8-річна дівчинка у легкому, стабільна.







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Як розповіли в Харківській облпрокуратурі, війська РФ завдали ракетного удару по базі відпочинку у с. Черкаська Лозова Малоданилівської ОТГ приблизно об 11:00.

Приблизно через 10 хвилин російська армія повторно вдарила ракетою по тому ж місцю.







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Нагадаємо, російські війська сьогодні завдали удару двома ракетами по базі відпочинку, що розташована в передмісті Харкова. 5 людей загинули, серед них четверо цивільних чоловіків та жінка, яка була на сьомому місяці вагітності. 16 осіб були поранені, зокрема працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги, які приїхали на допомогу після першого удару. Також легкі тілесні ушкодження у 8-річної дівчинки.