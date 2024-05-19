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Новини Агресія Росії проти України
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Вибухи пролунали в Харкові: росіяни вдарили по Шевченківському району (оновлено)

У Харкові пролунали вибухи

У Харкові знову пролунали вибухи.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухи в Харкові! Є загроза повторних пусків", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по передмістю Харкова за тактикою "повторного удару": серед загиблих - вагітна жінка, - Клименко

Пізніше він повідомив, що є інформація про удари по відкритій території поблизу паркової зони Харкова.

За оновленими даними, окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. Попередньо - КАБами. Як зазначається, відбулося влучання в землю біля футбольного поля.

Синєгубов наголосив, що поряд із місцем влучання немає жодної військової інфраструктури.

Відомо, що одна жінка внаслідок удару отримала гостру реакцію на стрес.

Також читайте: Унаслідок обстрілу Малоданилівської громади Харківського району загинуло 5 людей, 8 - дістали поранення (оновлено)

Нагадаємо, російські війська сьогодні завдали удару двома ракетами по базі відпочинку, що розташована в передмісті Харкова. 5 людей загинуло, 16 - дістали поранення.

Автор: 

вибух (4439) Харків (5572)


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рф має бути зруйнована.
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19.05.2024 15:37 Відповісти
А когда начнутся в Москве ?
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19.05.2024 16:14 Відповісти
Коли ти туди проберешся та закладеш вибухівку десь на вокзалі чи в метро.
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19.05.2024 16:17 Відповісти
От падли! Б'ють по виборцям зелені, злочинці!
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19.05.2024 17:26 Відповісти
"Синєгубов наголосив, що поряд із місцем влучання немає жодної військової інфраструктури." То шо , "благородні"кацапи помилились і вони знищують тільки військові цілі ? Невже синегубову до сих пір ще не дійшло , що кацапи роблять в Україні ? Ідіот чи ворог цей губов ?
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19.05.2024 18:06 Відповісти
 
 