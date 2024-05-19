Вибухи пролунали в Харкові: росіяни вдарили по Шевченківському району (оновлено)
У Харкові знову пролунали вибухи.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Вибухи в Харкові! Є загроза повторних пусків", - написав він.
Пізніше він повідомив, що є інформація про удари по відкритій території поблизу паркової зони Харкова.
За оновленими даними, окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. Попередньо - КАБами. Як зазначається, відбулося влучання в землю біля футбольного поля.
Синєгубов наголосив, що поряд із місцем влучання немає жодної військової інфраструктури.
Відомо, що одна жінка внаслідок удару отримала гостру реакцію на стрес.
Нагадаємо, російські війська сьогодні завдали удару двома ракетами по базі відпочинку, що розташована в передмісті Харкова. 5 людей загинуло, 16 - дістали поранення.
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