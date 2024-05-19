Вибухи пролунали в Харкові: росіяни вдарили по Шевченківському району (оновлено)

У Харкові знову пролунали вибухи.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухи в Харкові! Є загроза повторних пусків", - написав він.

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Пізніше він повідомив, що є інформація про удари по відкритій території поблизу паркової зони Харкова.



За оновленими даними, окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. Попередньо - КАБами. Як зазначається, відбулося влучання в землю біля футбольного поля.

Синєгубов наголосив, що поряд із місцем влучання немає жодної військової інфраструктури.

Відомо, що одна жінка внаслідок удару отримала гостру реакцію на стрес.

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Нагадаємо, російські війська сьогодні завдали удару двома ракетами по базі відпочинку, що розташована в передмісті Харкова. 5 людей загинуло, 16 - дістали поранення.