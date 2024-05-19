Росіяни вдарили по передмістю Харкова за тактикою "повторного удару": серед загиблих - вагітна жінка, - Клименко
19 травня близько 11:00 ЗС РФ завдали ракетного удару по базі відпочинку у с. Черкаська Лозова. 5 людей загинули, серед них четверо цивільних чоловіків та жінка, яка була на сьомому місяці вагітності. 16 осіб були поранені, зокрема працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги, які приїхали на допомогу після першого удару. Також легкі тілесні ушкодження у 8-річної дівчинки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Сьогодні вдень ворог здійснив черговий терористичний акт проти мирного населення на Харківщині.
Удари було завдано по базі відпочинку на березі водойми у Харківському районі. Станом на зараз 5 людей загинуло та 16 травмовано, з них - 8-річна дитина. Серед поранених - працівник поліції та фельдшер, які прибули на допомогу людям та отримали травми внаслідок повторного удару", - написав він.
Підрозділи ДСНС та Нацполіції залучені до ліквідації наслідків обстрілу та допомоги потерпілим. Працюють психологи.
"Цілеспрямоване вбивство мирних мешканців стало звичною практикою для російських загарбників. Ретельно фіксуємо кожен злочин. Кожен воєнний злочинець має отримати справедливе покарання", - ідеться в повідомленні.
У Харківській облпрокуратурі зазначили, що ударів завдали двома ракетами типу "Іскандер-М" з території Бєлгородської області.
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Співчуття рідним.
Ви всі здохнете в Україні , бо ви тупе бидло і нечисть 🙁
75% працюючих людей отримують від 20000 грн. і менше. а працювати мають змогу далеко не всі!
с. Черкаська Лозова у передмісті Харкова в сторону кацапії, до кордону чуть більше 20 км.
який ідіот відкрив там "базу відпочинку" ?
що, мало Карпат та Прикарпаття ?
чому ЗЄльонський уряд не передає під дитячі табори готелі Бабломойського ?
в Британії та в Японії під час війни так і робили та розселяли дітей по сільських родинах
The Hotten Plan it's now in (План Хутона теперь навязан Германии).
And there is nothinh you can do To prevent this by your weiteres vorrücken:
The Date is full: Germany surrendered at AD. AH.05.через две тысячи двадцать четыре тысячи лет.
внимание 口п门 внимание
В РАДБЕЗІ ООН, дивні особи, глибоко так і хвилюються, 11 років!
Співпадіння, чи однодумці прутіна-убивці??
повірте, ця мета коштує нікчемні для рашки 6 міліонів за два іскандера
хто тепер захоче втікати із прикордоння щоб попасти під іскандери ?
Cofirmation To him:
Did you find the mistake ?.
Should We be women in those Camps (their Personal!) WE couldn't Inform you because our phones and cameras in there are Not allowed, so that We (the Woman Personal) couldn't Inform you Right Now, unless the Woman, that Just informed you Had Nightshift - Because it's day, Like Dayshift
- Do you Get it ? - A German Woman has Nightshift in a forced labour Camp in Germany Right now, while you try To save whom ? -
And from Hootonplan, Right ?.
Laughable
пopусскиx Информ:
The Hotten Plan it's now in (План Хутона теперь навязан Германии).And there is nothinh you can do To prevent this by your weiteres vorrücken:
The Date is full: Germany surrendered at AD. http://ah.05.xn--e1aag8a7a/ AH.05.через две тысячи двадцать четыре тысячи лет.
внимание 口п门 внимание
Найвеличніший Олександрович -- бери закровавлений одяг цієї жінки і вези їм! Демонструй! Бо щось ти малопереконливий! Чи це тому, що тебе усі сприймають за актора?!
Останні дні, тільки лінивий не коментував ситуацію з лінією оборони навколо Харкова. Включили всі пральні машини, але хлопці з ЗСУ кажуть як є. І у всіх подив - як це так сталось, що 8 мільярдів витрачено, а щось не те. За 8 мільярдів, за два роки можна було море викопати на кордоні з Харківською областю, а не окопи по коліно викопати і то не скрізь.
А що ви хочете? Два роки наче все всіх влаштовувало, чи хтось не розумів, що в Харкові відбувається?
Синєгубов, який разом із Тереховим в перший день війни, замість оборони регіону чекали росіян в «Харків Плаза», вимкнувши телефони та відверто саботуючи умовний Київ. Чи ви мали надію на командира гарнізону Мельника він же Марсель? Так це наче він зачинив всі військкомати та заборонив видавати зброю 24.02.2022 року. І саме його найближчий друг отримав за це зірку героя росіі.
Можливо надія на начальника поліції Тимошко? Той, що керував розграбування ТРЦ «Нікольський»? І доречі мав слідкувати за грошима на фортифікацію. Чи Надія була на начальника УСБУ О.Куця? Який перші 21 рік жив у росіі, де отримував громадянство та військову освіту.
Він наче теж мав моніторити витрачання коштів на фортифікацію. Підтвердження вище викладеного на сторінка з назвою Роман Дудін на Фейсбуці, Ютубі та Тік-Тоці.
Доречі, мною по цим особам були відкриті кримінальні провадження, цікаво, що закриті вони були за вказівкою Охотніка (Малюка), але всі матеріали, фото, відео, покази свідків у мене збережені. Водночас це не цікавило нікого, окрім журналістів «Української Правди», «Громадського» та американського «Politico". При нагоді, Дякую їм за сміливість.
Офіс президента був задоволений приводом для усунення Баканова, Синєгубов, Терехов, Мельник, Тимошко святкували закриття кримінальних проваджень стосовно себе. Всі разом насолоджувались можливістю розграбовувати гуманітарку, а потім і кошти виділені на фортифікацію.
Відверто шкода в цій ситуації, окрім харківʼян та хлопців, яким своїми життями доведеться стримувати ворога, також - генерала М.Драпатого, якого призначили відповідальним за оборону Харківської області, та якого ймовірно будуть робити винним у всьому.
Окремо хотів би побажати всім хто відбілював цю публіку на протязі двох років, стати зараз замість простих хлопців на ті оборонні споруду, які підготовила харківська влада.
Але на жаль, марафон - марафонить, потвори - заробляють, хлопці гинуть.
Чекаємо нове викривальне інтервʼю Мосейчук на тему «Синегубов найкращій»
Тепер до аналізу ситуації - Дам пояснення, як людина, що приймала участь у стримуванні ворога у 2022 році.
Насамперед, географія Харківської області дозволяє росіянам наступати тільки певними маршрутами. Кому цікаво -
дивимось наступи червоних у 1942-1943 роках. Рельєф не змінився. Так вони наступали і у Другій Світовій Війні, так
наступали і у 2022 році, так будуть наступати і зараз. Насправді, на мою думку, це ще не наступ.
На мою думку, росіяни попруть на Дергачівському напрямку, саме це буде ключовим напрямком наступу.
І різати вони будуть намагатись Харків по кільцьовій дорозі, до перехрестя траси Харків-Киів-Дніпро.
Але все ж таки цікаво на реакцію Зеленського. І що тепер Вова? Що будеш робити з цією компанією?
Але марафон каже, що то все ІПСО
Роман Дудін.