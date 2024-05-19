Росіяни вдарили по передмістю Харкова за тактикою "повторного удару": серед загиблих - вагітна жінка, - Клименко

19 травня близько 11:00 ЗС РФ завдали ракетного удару по базі відпочинку у с. Черкаська Лозова. 5 людей загинули, серед них четверо цивільних чоловіків та жінка, яка була на сьомому місяці вагітності. 16 осіб були поранені, зокрема працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги, які приїхали на допомогу після першого удару. Також легкі тілесні ушкодження у 8-річної дівчинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Сьогодні вдень ворог здійснив черговий терористичний акт проти мирного населення на Харківщині.

Удари було завдано по базі відпочинку на березі водойми у Харківському районі. Станом на зараз 5 людей загинуло та 16 травмовано, з них - 8-річна дитина. Серед поранених - працівник поліції та фельдшер, які прибули на допомогу людям та отримали травми внаслідок повторного удару", - написав він.

Підрозділи ДСНС та Нацполіції залучені до ліквідації наслідків обстрілу та допомоги потерпілим. Працюють психологи.

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"Цілеспрямоване вбивство мирних мешканців стало звичною практикою для російських загарбників. Ретельно фіксуємо кожен злочин. Кожен воєнний злочинець має отримати справедливе покарання", - ідеться в повідомленні.

У Харківській облпрокуратурі зазначили, що ударів завдали двома ракетами типу "Іскандер-М" з території Бєлгородської області.

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